10 lợi ích mà muối tỏi mang lại cho sức khỏe

Muối tỏi là một loại gia vị được làm bằng cách trộn muối ăn và tỏi khô (tốt nhất là ở dạng bột) theo tỷ lệ 3 muối 1 tỏi. Hầu hết các đặc tính và lợi ích từ tỏi đều chứa trong loại muối này. Dưới đây là một số lợi ích nổi bật của muối tỏi:

1. Giảm cholesterol

Muối tỏi có hiệu quả trong việc làm giảm những cholesterol xấu và làm tăng các cholesterol tốt trong cơ thể.

Muối tỏi có hiệu quả trong việc làm giảm những cholesterol xấu (Ảnh minh họa)

2. Giảm đường trong máu

Muối tỏi làm tăng lượng insulin trong máu một cách tự nhiên. Điều này khiến cho nó trở thành một phương thuốc lý tưởng đối với những người có lượng đường máu cao và có thể giúp bạn kiểm soát bệnh tiểu đường.

3. Giảm huyết áp

Giống như các dạng khác của tỏi, muối tỏi cũng có tính năng giảm huyết áp. Bởi vì tỏi có chứa hợp chất làm thư giãn các mạch máu, từ đó giúp giảm bớt lưu lượng máu dẫn tới làm giảm huyết áp.

Một nghiên cứu gần đây đã cho thấy một viên nang tỏi giúp làm giảm huyết áp cho những bệnh nhân cao huyết áp.

4. Chống viêm

Muối tỏi là một chất chống viêm hiệu quả, giúp chống viêm. Nó được sử dụng rộng rãi để điều trị các rối loạn viêm như viêm phế quản và viêm mũi. Các hợp chất chứa lưu huỳnh có trong tỏi kết hợp với muối trở thành chất kháng viêm tuyệt vời.

Muối tỏi là một chất chống viêm hiệu quả, giúp chống viêm (Ảnh minh họa)

5. Giàu khoáng chất và vitamin

Bột tỏi (được dùng để làm ra muối tỏi) rất bổ dưỡng, giàu vitamin và khoáng chất thiết yếu. Do đó, nó được coi là một trong những loại thực phẩm lành mạnh để kết hợp với các món ăn khác trong bữa ăn hàng ngày của bạn.

6. Chống ung thư

Tỏi có đầy đủ chất chống oxy hóa có thể loại bỏ các gốc tự do khỏi cơ thể. Sử dụng muối tỏi có thể giúp tăng lượng chất chống ôxy hóa trong cơ thể, từ đó giúp ngăn ngừa ung thư và ức chế tế bào ung thư. Đây là một trong những lợi ích hàng đầu của muối tỏi.

7. Cải thiện xương khớp

Muối tỏi giúp bạn khắc phục sự thiếu hụt estrogen – hormone đóng góp trực tiếp vào sự phát triển xương vững chắc. Do đó, bổ sung muối tỏi hàng ngày sẽ giúp cơ thể tự sản sinh estrogen cho cơ thể, từ đó giúp tăng cường sức khỏe xương.

8. Chất kích thích

Muối tỏi, cũng giống như tỏi, có các đặc tính của một chất kích thích giúp thúc đẩy và kích động nhiều quá trình trong cơ thể. Nó chứa allium, chất kích thích nhiều quá trình khác nhau trong cơ thể.

Muối tỏi, cũng giống như tỏi, có các đặc tính của một chất kích thích giúp thúc đẩy và kích động nhiều quá trình trong cơ thể (Ảnh minh họa)

9. Điều trị bệnh Scorbut

Muối tỏi có chứa nhiều vitamin C, có thể giúp điều trị bệnh Scorbut (là một bệnh do thiếu hụt vitamin C, biểu hiện dưới những triệu chứng như: chảy máu nướu răng, chậm lành vết thương, các vết thâm tím rộng…) và bảo vệ bạn khỏi nhiều bệnh khác nữa.

10. Cải thiện tiêu hóa

Muối tỏi khá giàu chất xơ. Chất xơ này là một tác nhân quan trọng giúp phân di chuyển dễ dàng dọc theo đường tiêu hóa. Chất xơ giúp giảm một số bệnh, chẳng hạn như táo bón, tiêu chảy và đầy hơi.

Cách làm muối tỏi

Nguyên liệu

– Tỏi tươi đã bóc

– Muối biển

Cách làm

– Cho tỏi và muối biển vào máy xay nhuyễn đến khi hỗn hợp giống như cát ẩm thì dừng lại.

– Dàn đều hỗn hợp muối tỏi ra khay nướng và nướng trong khoảng 1 tiếng (hoặc cho đến khi hỗn hợp khô) ở nhiệt độ 175 độ F (80 độ C).

– Khi nướng xong, muối tỏi sẽ đông cục lại. Chỉ cần lấy thìa và cạo nhẹ hoặc cho lại vào máy xay, muối tỏi sẽ tan ra thành dạng bột.

– Bảo quản trong lọ kín và nơi thoáng mát bạn sẽ dùng được trong 3 tháng.

Theo Khám phá