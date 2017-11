10X giúp việc cuỗm 6,5 cây vàng của chủ

Chiều 25/11, đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng công an huyện Đắk Đoa (Gia Lai), cho biết cơ quan công an tiến hành định giá tài sản để hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nghi phạm Hoàng Thị Kim Ngân (17 tuổi, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, Gia Lai) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra cung cấp, cuối tháng 8/2017, Ngân đến tiệm tạp hóa của bà Nguyễn Thị Minh Tiên (thôn 4, xã Nam Yang, huyện Đắk Đoa) xin phụ giúp bán hàng và ở lại trong nhà.

Ngày 12/11, trong lúc dọn dẹp Ngân tình cờ phát hiện bên trong gầm kệ của quầy hàng có một túi ni lông chứa 4 cây vàng SJC, 21 chỉ vàng, 1 dây chuyền vàng, 1 đôi bông tai và hơn 1,2 triệu đồng. Sau đó, Ngân lấy toàn bộ số tài sản mang đi cất giấu và vẫn ở lại làm việc như bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Số vàng tang vật còn lại của vụ án. Ảnh : Lê Anh

Đến ngày 17/11, Ngân xin nghỉ làm và trở về nhà cùng 6,5 cây vàng đã trộm được. Sau đó Ngân lấy 1,7 cây vàng bán lấy tiền mua xe SH và tiêu sài cá nhân. Số vàng còn lại, Ngân mang về cất giấu tại nhà rồi đón xe ra tỉnh Quảng Bình thăm người thân.

Đến ngày 23/11, bà Tiên mới phát hiện số tiền vàng cất giấu biến mất nên trình báo công an. Chiều cùng ngày, khi Ngân từ tỉnh Quảng Bình vừa về đến nhà thì bị công an huyện Đăk Đoa mời lên làm việc. Tại cơ quan công an Ngân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an huyện đang cho nghi phạm Ngân tại ngoại và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ quá trình điều tra.

