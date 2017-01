(VienDongDaily.Com - 02/01/2017)

Hội NFC: Detroit Lions, Seattle Seahawks, New York Giants, Green Bay Packers, Atlanta Falcons, và Dallas Cowboys.

Sau 17 tuần trong mùa đấu bình thường của môn football Mỹ chấm dứt cuối tuần qua, nay 12 đội được tham gia thời điểm gay cấn nhất với vòng loại, được gọi là playoff, bắt đầu cuối tuần này để vào Super Bowl.

Antonio Gates số 85 của San Diego Chargers đang bị Ron Parker số 38 phá mất cú chụp banh touchdown trong hiệp 4. Kansas City Chiefs thắng 37-27 và chiếm vị trí số 2 trong hội AFC. (Donald Miralle/ Getty Images)



Các đội sau đây được vào playoff trong mùa đấu 2016-17:

Hội AFC: Oakland Raiders, Houston Texans, Miami Dolphins, Pittsburgh Steelers, New England Patriots, và Kansas City Chiefs.

Hội NFC: Detroit Lions, Seattle Seahawks, New York Giants, Green Bay Packers, Atlanta Falcons, và Dallas Cowboys.

Theo quá trình thắng-thua, các đội vào playoff được xếp hạng nhất, nhì, ba, vân vân. Sự xếp hạng này quan trọng, vì hai đội cao nhất trong mỗi hiệp hội sẽ được nghỉ “ở nhà” trong tuần playoff đầu tiên, chờ đợi kết quả của bốn trận trong tuần đầu đó để biết đối thủ trong tuần thứ hai của mình là ai, “tên nào” sẽ đến nộp mạng đây. Bên dưới là thứ tự xếp hạng, hay được gọi là “seed” (“hạt giống,” nghe chả ra làm sao cả, hạng giống tốt, khá, hay bị thối).



DeAngelo Williams số 34 đang ăn mừng sau khi làm touchdown trong trận Pittsburgh Steelers thắng Celveland Browns ngày Chủ Nhật. (Joe Sargent/ Getty Images) DeAngelo Williams số 34 đang ăn mừng sau khi làm touchdown trong trận Pittsburgh Steelers thắng Celveland Browns ngày Chủ Nhật. (Joe Sargent/ Getty Images)

Bên AFC

- Số 1 là New England Patriots, quá trình 14–2, coi như vô địch AFC Miền Đông

- Số 2 là Kansas City Chiefs, quá trình 12–4, vô địch AFC Miền Tây.

- Hạng 3 Pittsburgh Steelers, quá trình 11–5, vô địch AFC Miền Bắc.

- Hạng 4 Houston Texans, quá trình 9–7, vô địch AFC Miền Nam

- Oakland Raiders bị xếp hạng 5 dù có quá trình thắng-thua 12–4, vì thua Kansas City trong cùng bảng, nên đành ôm vị trí “wild card,” tạm gọi là gì ta? “Lá bài loạn” hay “lá bài bất ngờ?” Vì có quá trình cao hơn lên Oakland là đệ nhất “wild card.”

- Đệ nhị “wild card” là Miami Dolphins với quá trình 10–6.

Bên NFC

- Số 1 là Dallas Cowboys, quá trình 13–3, vô địch NFC Miền Đông.

- Số 2 là Atlanta Falcons, quá trình 11–5, vô địch NFC Miền Nam.

- Số 3 là Seattle Seahawks, quá trình 10-5-1, vô địch NFC Miền Tây.

- Số 4 là Green Bay Packers, quá trình 10–6, vô địch NFC Miền Bắc.

- Số 5, hay đệ nhất wild card, là New York Giants, quá trình 11–5.

- Số 6, đệ nhị “lá bài bất ngờ” là Detroit Lions, quá trình 9–7 (NFC: 7–5)

Như đã trình bày ở phần trên, hai đội xếp hạng 1 và 2 của mỗi hội sẽ được nghỉ dưỡng tuần đầu tiên, chờ đấu tại sân nhà tuần thứ hai.

Tuần đấu playoff đầu tiên cũng được gọi là tuần “wild card,” vài hết bốn anh “lá bài” đều phải lên đường đi đấu tại sân nhà của bốn anh vô địch có hạng thấp. Dưới đây là lịch trình đấu trong hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật tới đây, tính theo giờ miền Tây (giờ California).



Thứ Bảy, 7 tháng Giêng

- Oakland Raiders đấu tại Houston Texans, lúc 1:35 chiều. (chiếu đài ESPN và ABC). Trong trận này Texans được dự đoán thắng với điểm chấp 2.5.

- Detroit Lions tại Seattle Seahawks, lúc 5:15 chiều. (NBC). Seahawks chấp 7.5.



Chủ Nhật, 8 tháng Giêng

- Miami Dolphins tại Pittsburgh Steelers, lúc 10:05 sáng. (CBS). Steelers chấp 10.

- New York Giants tại Green Bay Packers, 1:40 chiều. (Fox), Packers chấp 4.5.

Sau cuối tuần đầu tiên, đội thắng sẽ đến đấu trên sân nhà của bốn anh vô địch được nghỉ ngơi tuần đầu tiên theo quy định như dưới đây.



Thứ Bảy, 14 tháng Giêng

- Đội thắng xếp hạng cao trong NFC sẽ đấu tại Atlanta Falcons lúc 1:35 chiều. (Fox).

- Đội thắng xếp hạng thấp hơn trong AFC sẽ đấu tại sân New England Patriots lúc 5:15 chiều. (CBS).



Chủ Nhật, 15 tháng Giêng

- Đội thắng xếp hạng cao trong AFC sẽ đấu tại sân Kansas City Chiefs lúc 10:05 sáng. (NBC).

- Đội thắng xếp hạng thấp hơn trong NFC sẽ đấu tại sân nhà Dallas Cowboys lúc 1:40 chiều. (Fox)

Vòng bán kết

Chủ Nhật, 22 tháng Giêng

- Hai đội giành chức vô địch bên hội NFC lúc 12:05 chiều. (chiếu đài Fox)

- Hai đội giành chức vô địch bên hội AFC lúc 3:40 chiều. (đài CBS)

Sau một tuần nghỉ lấy sức, quảng cáo cho thiên hạ được “bơm” đầy đủ khí thế, trận chung kết Super Bowl lần thứ 51 sẽ diễn ra chiều Chủ Nhật, 5 tháng Hai, tại sân NRG Stadium, Houston, lúc 3:30 p.m., chiếu trên đài Fox.

Nhìn lại tuần NFL thứ 17 của mùa đấu 2016-2017

- Hai đội đầu bảng AFC: The Patriots chiếm vị trí số 1 và quyền đấu tại sân nhà trong suốt thời gian đấu playoff sau khi thắng Dolphins. Trong khi đó Raiders cần phải thắng cộng với Patriots thua để chiếm số 1. Nhưng đội Chiefs đã nhảy qua đầu Raiders để giành chức vô địch AFC West và hạng số 2 sau khi thắng Chargers cộng với Raiders thua Denver Broncos.



- Hai đội “lá bài” AFC: Miami thua tại New England giúp New England giành vị trí số 1, đồng thời giữ Miami ở hạng 6, để cho hạng 5 rơi vào một trong hai anh Chiefs hoặc Raiders, và vì Raiders không thể thắng AFC West, nên Kansas City lên chức chiếm hạng nhì. Thế nên Dolphins sẽ đấu Steelers tại Pittsburgh, trong khi Oakland sẽ đấu Texans tại Houston.



- “Hạt giống” 2 bên NFC: Đội Falcons giành được một tuần nghỉ ngơi và được đấu ở sân nhà sau khi thắng New Orleans Saints 38–32 ngày Chủ Nhật. Nhờ thắng nên Atlanta chiếm hạng nhì mà đáng lý là nằm trong tay của Seattle Seahawks. Thế nên cho dù thắng San Francisco 25-23, Seattle vẫn phải đấu chiều thứ Bảy này tại sân nhà, với đối thủ là Detroit Lions.



- Vị trí “lá bài loạn” bên NFC: Mặc dù Packers thắng Lions đề giành chức vô địch NFC North, cả hai đội này đều vào playoff vì Washington Redskins thua New York Giants. Lẽ ra đội Tampa Buccaneers có hy vọng giành được “wild card” ở hạng 6, nhưng vì Dallas Cowboys thua Philadelphia Eagles nên Tampa bị loại trước khi Tampa bước vào trận đấu – và thắng- với Carolina.

Cũng buồn cho Tampa. Nhưng có lẽ buồn hơn hết là sự việc đương kim vô địch Super Bowl Denver Broncos đã bị loại, và Carolina Panthers từng vào Super Bowl với Denver cũng bị loại luôn, cho tiện việc. Vậy là thêm một năm nữa không có anh nào thắng Super Bowl trong hai năm liên tiếp.