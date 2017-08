13 nguyên nhân dẫn đến chứng chuột rút mà bạn không hề hay biết

là hiện tượng khá phổ biến và thường gặp ở những người trẻ tuổi. Chứng bệnh này khiến các cơ co thắt đột ngột, làm đau nhức bắp chân và gây khó khăn trong việc di chuyển. Các nguyên nhân sau sẽ giúp bạn khắc phục và đối phó với chứng chuột rút:

Mất nước

Một trong những nguyên nhân gây ra chứng chuột rút là mất nước. Tiến sĩ Mark D. Peterson, nhà nghiên cứu khoa Y học thể chất và Phục hồi chức năng tại Trường Đại học Y Michigan, Mỹ, cho biết, các vận động viên và những người tập thể dục thường xuyên phải đối mặt với chứng chuột rút, đặc biệt trong những ngày hè nóng bức.

Theo Todd J. Sontag, bác sĩ trực thuộc Hiệp hội sức khỏe Orlando, mất nước dẫn đến chuột rút chỉ hiện tượng bề ngoài. Trên thực tế, một khi cơ thể thiếu nước, các dây thần kinh sẽ trở nên nhạy cảm hơn trước những tác động vật lý. Tình trạng này có thể gây ra các cơn co thắt, tạo áp lực lớn lên hệ thần kinh và kết quả là những cơn chuột rút khó chịu.

Thiếu khoáng chất

Thiếu hụt khoáng chất và các chất điện giải cũng có thể làm tăng nguy cơ gây chuột rút chân. Theo Gerardo Miranda-Comas, bác sĩ kiêm trợ giảng y khoa trực thuộc Đại học Y Icahn ở Mount Sinai, Mỹ, mất cân bằng natri, canxi, magiê và kali có thể dẫn đến chuột rút. Những đồ uống thể thao và thực phẩm như chuối, khoai lang, rau bina, sữa chua và các loại hạt rất giàu các khoáng chất, sẽ giúp cải thiện và ngăn ngừa tình trạng này.

Mang thai

Phụ nữ mang thai có thể phải đối mặt với những cơn chuột rút ở bắp chân, đặc biệt là trong giai đoạn thứ hai và thứ ba của kì thai sản. Theo tiến sĩ Peterson, hiện tượng này xảy ra do sự mất cân bằng của magiê và kali khi nữ giới mang thai. Bổ sung đầy đủ các chất này sẽ giúp bạn giảm thiểu tình trạng này hiệu quả.

Hoạt động trong thời gian dài

Hoạt động liên tục trong thời gian dài là một trong những nguyên nhân phổ biến gây nên chứng bệnh này. Tiến sĩ Peterson cho biết, bạn có thể bị chuột rút khi tập luyện với cường độ cao trong thời gian quá lâu.

Khi các dây thần kinh từ vỏ não bị tổn thương, các cơ sẽ cứng lại gây nên hiện tượng này. Vì thế, nghỉ ngơi thường xuyên là yếu tố quan trọng để bảo vệ sức khỏe và hạn chế những chấn thương vật lý.

Tập luyện quá sức

Tập luyện với cường độ cao, quá sức cũng gây nên những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Tiến sĩ Gerardo cho biết, khi các cơ không thích ứng kịp với cường độ tập luyện, bạn sẽ dễ dàng gặp phải những chấn thương vật lý, trong đó có chuột rút.

Mệt mỏi

Mệt mỏi cũng là một trong những nguyên nhân gây nên chuột rút. Tiến sĩ Gerardo cho biết, về mặt sinh lý, khi cơ thể mệt mỏi, quá trình tuần hoàn sẽ rối loạn, ảnh hưởng lớn tới hoạt động của các cơ bắp. Hiện tượng này cũng liên quan tới tình trạng rối loạn chức năng thần kinh và khi kéo dài sẽ gây nhiều tác động xấu tới sức khỏe.

Đứng, ngồi quá lâu

Tiến sĩ Sontag cho biết, giữ nguyên một tư thế trong khoảng thời gian dài có thể làm cơ bắp mệt mỏi, dẫn đến chuột rút. Dù đứng hay ngồi, việc “trung thành” với một tư thế quá lâu đều có thể khiến những bó cơ mỏi và đau nhức nghiêm trọng. Để khắc phục tình trạng trên, hãy chú ý dành một khoảng thời gian nhất định để vận động và thả lỏng cơ thể khi phải làm việc liên tục trong thời gian dài.

Tác dụng phụ của thuốc

Những loại thuốc bạn dùng cũng có thể là nguyên nhân dẫn tới hiện tượng chuột rút. Tiến sĩ Sontag cho biết, thuốc lợi tiểu, giảm huyết áp, có thể gây ra chuột rút bởi khả năng làm tan muối và hút nước của cơ thể mạnh mẽ. Do đó, đừng ngại ngần tìm kiếm sự trợ giúp của các chuyên gia y khoa nếu bắt gặp hiện tượng này sau khi dùng một loại thuốc mới.

Bệnh động mạch vành

Nếu chứng chuột rút của bạn xuất hiện một cách đột ngột trong khi bạn không gặp chấn thương vật lý nào hay tập luyện quá sức thì hãy đặc biệt cảnh giác. Theo Mike Hoaglin, chuyên gia y khoa kiêm dược sĩ phụ trách khoa tim mạch tại Phòng cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện Duke, những vấn đề tim mạch như hàm lượng cholesteron cao, hẹp thành mạch đều có thể gây ra những cục máu đông và cản trở tuần hoàn tại những bộ phận xa cơ thể. Khi đó, bên cạnh tình trạng tê cứng và vận động khó khăn, bạn còn gặp phải hiện tượng đau mỏi tay chân khá thường xuyên.

Bệnh đa xơ cứng

Chuột rút chuột cũng có thể bắt nguồn từ rối loạn thần kinh đa xơ cứng. Một số người mắc căn bệnh này cho biết, họ thường xuyên gặp phải tình trạng khó thả lỏng cơ bắp, cứng và bó cơ. Với một số khác, đa xơ cứng gây ra sự khó chịu và ngứa râm ran tại khu vực bị bệnh. Theo Erin Sundermann, nhà khoa học kiêm trợ lý giáo sư, công tác tại đại học Y California San Diego School, nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra tê liệt cơ hoàn toàn, dẫn đến tàn tật.

Viêm khớp

Viêm khớp cũng là một trong các nhân tố có khả năng gây ra những cơn chuột rút khó chịu. Debby Herbenick, nhà dược sĩ học kiêm tư vấn viên y khoa tại Đại học Indiana (Mỹ) cho biết, chứng bệnh này ảnh hưởng tới các mô tại khu vực sưng viêm, đồng thời làm tổn hại các dây thần kinh lân cận. Khi những tổn thương này chưa kịp phục hồi, bất cứ hoạt động nào liên quan tới khu vực này đều có khả năng dẫn đến đau nhức và co cơ.

Bệnh thần kinh ngoại biên tiểu đường

Tình trạng tổn thương thần kinh ở bàn chân, cánh tay và bàn tay của những bệnh nhân tiểu đường tuýp 2 được gọi là chứng thần kinh ngoại biên tiểu đường. Những tổn thương thần kinh này thường dẫn đến tê rát, ngứa ngáy, thậm chí co thắt cơ chân và những biến chứng nguy hại khác. Harmony R. Reynolds, dược sĩ kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề tim mạch tại Tổ chức Y khoa Langone NYU tại New York (Mỹ) cho biết, điều trị tiểu đường sẽ ngăn chặn chứng bệnh này triệt để. Bạn cũng có thể sử dụng thuốc giảm đau hoặc thuốc chống co cơ để giảm bớt hiện tượng khó chịu này.

Suy giảm hoạt động tuyến giáp

Tuyến giáp hoạt động không hiệu quả cũng có thể gây ra tình trạng sức khỏe khó chịu này. Tiến sĩ Sontag cho biết, rối loạn tuyến giáp về lâu dài có thể gây ra tổn thương thần kinh, làm suy giảm khả năng truyền dẫn tín hiệu giữa não bộ, tủy sống và các chi. Với một số người, tình trạng này sẽ biểu hiện bằng những cơn ngứa ngáy và đau buốt ở lưng. Số khác lại cảm nhận thấy những cơn đau nhức không rõ nguyên nhân ở các chi như chuột rút.

