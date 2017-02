(VienDongDaily.Com - 31/01/2017)

Số lượng chữ ký tiếp tục tăng nhanh, trong một phản ứng quần chúng chỉ trích kịch liệt chống lại chính sách nhập cư của ông Trump.

Nữ Thủ Tướng Anh Theresa May đang được Tổng Thống Donald Trump đón tiếp tại Tòa Bạch Ốc trong tuần qua. (Christopher Furlong/ Getty Images)

Chuyến công du nước Anh của Tổng Thống Donald Trump đang bị nhiều người phản đối mà đa số là người Anh.



Chỉ trong một thời gian ngắn, hơn một triệu người đã ký vào một bản kiến nghị trên mạng internet, kêu gọi hủy bỏ chuyến viếng thăm chính thức được dự trù của ông Trump tại Anh, để tránh gây lúng túng cho Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị.



Thỉnh nguyện thư này được soạn thảo trước khi ông Trump ra lệnh cấm những người tị nạn Syria và đình chỉ việc di chuyển từ bảy quốc gia Hồi Giáo. Số người ký đã rất thấp. Đến khi biết ông ban sắc lệnh cấm người Hồi vào Mỹ, nhiều cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ, và rô số người ký thỉnh nguyện thư liền tăng vùn vụt.



Con số tăng lên từ mức dưới 100 chữ ký, kéo dài trong tám tuần, lên tới hơn 1.5 triệu chữ ký vào ngày thứ Ba vừa qua.



Sắc lệnh chính phủ ấy cấm việc di chuyển từ bảy nước có đông người Hồi Giáo, là Iran, Iraq, Somalia, Syria, Sudan, Libya and Yemen, trong 90 ngày, đình chỉ mọi việc tiếp nhận người tị nạn trong 120 ngày, với những ngoại lệ xét theo từng trường hợp một, và đình hoãn vô thời hạn việc nhập cảnh của những người Syria tị nạn.



Trong khi đó văn phòng Thủ Tướng Anh Theresa May không nhắc tới việc hủy bỏ, nói rằng chuyến viếng thăm sẽ được xúc tiến theo kế hoạch.



Lời mời ông Trump làm chuyến viếng thăm chính thức đã được chuyển bởi bà May khi bà thăm ông Trump trong tuần qua. Chuyến viếng thăm này sẽ có những màn trưng bày vẻ hào nhoáng của hoàng gia, và một bữa tiệc do nữ hoàng đứng ra tổ chức.



Bản kiến nghị được soạn thảo bởi ông Graham Guest, cư ngụ ở Leeds, khẳng định rằng một chuyến viếng thăm như thể sẽ “gây lúng lúng” cho Nữ Hoàng.



Thỉnh nguyện thư viết, “Ông Donald Trump nên được để cho vào nước Anh, với tư cách là người đứng đầu Chính Phủ Hoa Kỳ. Nhưng ông không nên được mời làm một chuyến viếng thăm chính thức.”

“Chứng thù ghét phụ nữ và thói dung tục được ghi nhận rõ của ông Donald Trump làm cho ông không đủ tư cách để được tiếp đón, bởi Nữ Hoàng hoặc Hoàng Thân Xứ Wales.”



“Vì vậy, trong nhiệm kỳ tổng thống của ông, Donald Trump không nên được mời tới Anh Quốc, để làm một chuyến thăm chính thức.”



Ông Guest nói báo Independent rằng sắc lệnh của ông Trump “làm cho mọi sự thay đổi một chút.”

Ông nói, “Sắc lệnh ấy đưa thêm một chiều kích mới vào mọi sự. Cho tới khi nào lệnh cấm bị hủy bỏ, tôi không nghĩ rằng sẽ đến nước Anh với bất cứ tư cách nào.”



Thỉnh nguyện thư ấy đã trở thành bức thỉnh nguyện thư thứ nhì được nhiều người ưa thích nhất, trên trang web của quốc hội, đứng hạng sau một thỉnh nguyện thư kêu gọi tổ chức cuộc trưng dân ý thứ nhì, về tư cách thành viên Liên Hiệp Âu Châu, thu hút hơn bốn triệu chữ ký trong năm ngoái.



Một khi bản kiến nghị nhận được hơn 100,000 chữ ký, các chính trị gia phải xem xét bản ấy để đem ra tranh luận. Những cuộc tranh luận như thế đều hầu như mang tính cách biểu tượng, và hiếm khi ảnh hưởng đến chính sách của chính phủ. Tuy vậy thỉnh nguyện thứ này sẽ có thể gây bối rối cho bà May.

Văn phòng thủ tướng của bà nói rằng “một lời mời đã được đưa ra và được chấp nhận.” Nhưng văn phòng từ chối bình luận thêm.