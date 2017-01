(VienDongDaily.Com - 31/12/2016)

SACRAMENTO – Trong năm nay, quốc hội tiểu bang đã gởi lên Thống Đốc Jerry Brown 1,059 dự luật. Trong số này, có 898 dự luật được ký chuẩn thuận, 159 dự luật bị phủ quyết, và 2 dự luật trở thành luật mà không cần chữ ký. Dưới đây là một số đạo luật quan trọng sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1, 2017.



Vũ khí sát thương: Đạo luật kiểm soát súng mới sẽ mở rộng định nghĩa về vũ khí sát thương bất hợp pháp, yêu cầu kiểm tra hồ sơ nhân thân đối với những người mua đạn, và giới hạn việc cho mượn súng giữa các thành viên trong gia đình. California cũng cấm mua các loại súng trường và súng ngắn bán tự động không có hộp đạn cố định, và các súng trường có tay cầm hoặc có ống ngắm. Những người đã có loại súng này đều phải ghi danh với nhà chức trách địa phương.



Phòng vệ sinh trung tính: Đạo luật Hạ Viện AB1732 yêu cầu mọi phòng toilet đơn lập ở các cơ sở thương mại và các cơ quan chính phủ đều phải là toilet không phân chia theo giới tính.



Lương tổi thiểu, bình đẳng lương bổng, và chế độ nghỉ chăm sóc con nhỏ: Lương tối thiểu trên toàn tiểu bang sẽ tăng từ $10 lên $10.5 Mỹ kim 1 giờ đối với các cơ sở có từ 26 nhân viên trở lên. Mức lương này sẽ tăng dần dần lên $15 Mỹ kim một giờ từ nay đến năm 2022. Theo đạo luật AB1676, giới chủ nhân không thể trả lương cho một phụ nữ ít hơn người đồng nghiệp nam của cô, chỉ vì dựa theo mức lương trước đây của phụ nữ này. Đạo luật AB2393 cho phép nghỉ chăm sóc con nhỏ tối đa 12 tuần vẫn có lương, đối với mọi nhân viên K-12 và các trường đại học cộng đồng.



Xe mô-tô: Các luật hiện hành không thay đổi. Việc xe mô-tô chen giữa các làn xe vẫn được coi là hợp pháp nếu thực hiện một cách an toàn.



Ghế an toàn cho trẻ em: Đạo luật này đã được chuẩn thuận từ năm 2015, nhưng ngày 1 tháng 1, 2017 mới có hiệu lực. Các trẻ em dưới 2 tuổi di chuyển trên xe đều phải ngồi quay mặt ra sau, trên ghế an toàn dành cho trẻ em. Các trẻ em nặng từ 40 pound trở lên, hoặc đứng thẳng cao từ 40 inch trở lên, đều được miễn trừ. Mọi trẻ em dưới 8 tuổi khi di chuyển trên xe đều phải ngồi trên ghế trẻ em phù hợp, được đặt ở ghế sau của xe, và phải cài dây an toàn.



Sử dụng các thiết bị không dây: Tài xế không được phép cầm điện thoại di động hoặc các dụng cụ liên lạc không dây khi đang lái xe. Thay vì cầm điện thoại, thiết bị này phải được gắn trong khu vực hình vuông 7 inch trên kính trước ở góc dưới xa nhất so với tài xế, hoặc được gắn trong khu vực hình vuông 5 inch trên kính trước ở góc dưới gần nhất so với tài xế. Ngoài ra, thiết bị cũng có thể được gắn trên bảng điều khiển giữa xe gần tay lái, ở vị trí không cản tầm nhìn của tài xế và không nằm trong vùng hoạt động của túi hơi.

Luật cho phép tài xế được điều khiển điện thoại bằng những cử động như quẹt nhẹ hay gõ nhẹ ngón tay, nhưng không được phép vừa điều khiển vừa cầm điện thoại.



Lái xe khi không tỉnh táo - DUI: Bắt đầu từ năm 2019, những người từng phạm tội lái xe khi không tỉnh táo (DUI) sẽ bị yêu cầu gắn một thiết bị kiểm soát động cơ (Ignition Interlock Device) lên xe trong một khoảng thời gian, nếu muốn khôi phục lại bằng lái xe. Đạo luật này hiện chỉ mới áp dụng cho 4 quận hạt Sacramento, Los Angeles, Alameda, và Tulare.



Xe bus trường học: Mọi xe bus trường học và các loại xe dùng để chuyên chở trẻ em đều phải gắn “hệ thống báo động an toàn trẻ em.” Mọi trường học được yêu cầu phải có hướng dẫn rõ ràng trong việc chuyên chở học sinh, để bảo đảm rằng không trẻ em nào bị bỏ lại trên xe mà không ai hay biết.



Kiểm tra xe bus du lịch: Đạo luật này yêu cầu Cơ quan tuần tra xa lộ CHP phải hợp tác với chính quyền địa phương để gia tăng kiểm tra các loại xe bus du lịch thuộc sự quản lý của họ.



Nạn đói nghèo và vô gia cư: Luật AB1995 yêu cầu các trường đại học cộng đồng có nhà vệ sinh có phòng tắm phải cho phép các sinh viên vô gia cư được sử dụng phòng tắm này. Luật AB1747 yêu cầu các trường đại học công và tư có cung cấp dịch vụ ăn uống phải tham gia chương trình cung cấp bữa ăn cho người vô gia cư của tiểu bang.



Bác sĩ và các loại thuốc kê toa: Luật SB1174 quy định, các bác sĩ nào kê toa các loại thuốc tâm thần một cách quá dễ dãi và vô trách nhiệm có thể sẽ bị mất giấy phép làm việc. Luật SB1291 yêu cầu tăng minh bạch và giám sát các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần dành cho các trẻ em được nhận nuôi.



Bia rượu: Việc tàng trữ, bán, hay chế tạo, các loại bột pha rượu nay đều bị coi là bất hợp pháp. Tuy nhiên, các tiệm chăm sóc sắc đẹp và các tiệm cắt tóc vẫn có thể cung cấp một lượng nhỏ bia rượu cho khách, với điều kiện số bia rượu này là miễn phí và được phục vụ trước 10 giờ tối.



Cảnh báo động đất: Tiểu bang đã lập ra Chương trình cảnh báo sớm động đất California, thuộc Cơ quan Dịch vụ khẩn cấp. Trong năm nay, tiểu bang đã dùng $10 triệu Mỹ kim để mở rộng chương trình báo động sẵn có hiện nay là ShakeAlert.



Bảo vệ người tiêu thụ: Các chủ đất bị cấm quảng cáo, cho xem và cho thuê nhà, nếu họ biết căn nhà sắp cho thuê đã bị nhiễm các loại bọ hút máu (bedbug). Các hãng cho thuê xe không được cho thuê các chiếc xe đang nằm trong diện thu hồi, cho tới khi các chiếc xe đã được sửa chữa.



Tội phạm tình dục: Luật AB701 mở rộng định nghĩa về việc cưỡng hiếp, bao gồm “mọi hành động tấn công tình dục không đồng thuận.” Sau khi dư luận Hoa Kỳ tức giận về việc một sinh viên Standford chỉ bị kết án 6 tháng tù cho tội cưỡng hiếp, đạo luật AB2888 đã được soạn thảo, và quy định rằng việc tấn công tình dục một người bất tỉnh là một tội ác, và kẻ phạm tội sẽ phải ngồi tù một khoảng thời gian bắt buộc.



An toàn trẻ em: Các trường học hiện đã có các hướng dẫn rõ ràng đối với các học sinh tham gia thể thao có nguy cơ bị chấn thương đầu, ví dụ như cho học sinh ngừng thi đấu hoàn toàn, và giữ học sinh ngay tại sân cho đến khi người này được kiểm tra bởi nhân viên y tế có giấy phép. Đạo luật AB2007 mở rộng phạm vi áp dụng các quy định nêu trên cho các tổ chức thể thao thiếu niên, đồng thời dạy thêm cho các huấn luyện viên thể thao kiến thức về tình trạng bất tỉnh khi thi đấu.



Tên của các biểu tượng thể thao: Được chuẩn thuận từ năm 2015, luật AB30 cho các trường công lập hạn chót là năm 2017 để thay đổi tên của biểu tượng thể thao, là “Redskins – Da đỏ,” vốn bị cáo buộc là kỳ thị chủng tộc và miệt thị người thổ dân bản xứ châu Mỹ. Bốn trường trung học tại California phải tuân theo đạo luật này, trong đó, có 2 trường đã chọn tên mới cho biểu tượng của mình là “Tribe - bộ lạc,” 1 trường chọn tên “Reds – màu đỏ,” và trường còn lại đã hủy bỏ hoàn toàn biểu tượng thể thao của họ.

Thông tin đầy đủ của các đạo luật mới của California được liệt kê trong trang web leginfo.legislature.ca.gov.