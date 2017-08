2 người đàn ông bên chiếc bánh sinh nhật và cuộc đối thoại khiến ta lặng mình

Bạn có bao nhiêu bạn bè trên mạng xã hội? Quả thật chẳng khó để tìm bạn bè qua mạng. Bạn có hàng nghìn bạn bè trên mạng, nhưng bao nhiêu người trong số họ là những người bạn thật sự?

Chúng ta mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm một tình bạn chân thành và mong muốn nó có thể tồn tại vĩnh cửu.

Cũng chính vì thế mà ta quên đi rằng, hóa ra tình bạn đáng quý mà ta luôn tìm kiếm lại hiện diện từ trong những điều giản đơn mà bấy lâu nay ta không hề để ý đến.

Bức ảnh 2 người đàn ông trong quán cùng thổi nến chúc mừng sinh nhật khiến người xem cảm mến.

Và câu chuyện cùng hình ảnh chụp tại một quán ăn ở thành phố Sài Gòn, ghi lại khoảng khắc hai người đàn ông đã khá lớn tuổi, là bạn thân của nhau đang tổ chức bữa tiệc sinh nhật giản dị, đã chứng minh rằng, tình bạn chân thành hiện diện trong những hành động nhỏ nhặt nhất, xuất phát từ chính tình cảm mà mỗi người dành cho nhau.

Trong một lần đi ăn, tình cờ bắt gặp khoảnh khắc đáng yêu này và chứng kiến toàn bộ câu chuyện,facebooker Minh Minh chia sẻ trên mạng xã hội:

“Hôm đó là sinh nhật của chú mặc áo caro xanh trắng . Mình nghe thấp thoáng đoạn hội thoại của họ:

– Mày cầm bánh kem lên đi tao chụp cho tấm ảnh.

– *Cười*

– Rồi nè, coi đi, mấy tấm luôn đó!

– Thổi đèn cầy đi...

– Rồi, bỏ vô hộp lại, lát đem về nhà cho mấy đứa nhỏ ăn, tụi nó mê cái này lắm“.

Không cần màu mè hay những câu chúc hoa mĩ, tiệc sinh nhật giản dị vẫn khiến những ai chứng kiếm bất giác mỉm cười

Trên bàn ăn là chiếc bánh sinh nhật đang được thắp nến, cùng đĩa thức ăn nhỏ và hai chai bia dành cho đôi bạn thân.

Đơn giản, nhẹ nhàng nhưng ấm cúng đến lạ. Không tiệc tùng rình rang, ồn ào, hoa mỹ, không quà cáp đắt tiền…nhưng tất cả những ai chứng kiến bữa tiệc nhỏ này đều cảm nhận được tình bạn thân thiết, chân thành mà họ dành cho nhau.

Dẫu đã khá lớn tuổi nhưng khi ở cùng nhau, họ có thể thoải mái cười đùa, thậm chí là chụp ảnh check-in, thổi nến một cách vô tư và khá xì tin.

Minh Minh chia sẻ thêm: “Không cần màu mè hay những câu chúc hoa mĩ, không cần biết nơi đông người có những ai để ý, không cần biết ông làm nghề gì, giàu có hay không và cũng không biết lương của tôi hôm nay có vừa đủ bàn nhậu này?

Chỉ biết rằng, sinh nhật của tôi, tôi có thể quên nhưng ngày ông sinh ra, tôi phải nhớ!

Thật sự thấy hình ảnh hai chú, mình vừa ngưỡng mộ vừa có tí buồn...Không biết sau này ở tuổi của chú, mà nói chi sau này, hiện tại bây giờ, giữa cuộc sống bộn bề, con người ta thường chạy theo những nhu cầu vật chất thì liệu bản thân có may mắn tìm được người bạn chí cốt như hai chú không?!”

Tình bạn ít ồn ào nhất và khiêm nhường nhất là tình bạn hữu ích nhất

Khoảnh khắc hai người đàn ông trung niên tổ chức tiệc sinh nhật ấm cúng cùng nhau nhanh chóng được lan truyền trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội và khiến dân mạng bất giác nhớ đến những người bạn thân thiết của mình.

Một người bạn là người mỉm cười khi bạn cười, vui khi bạn vui, nhưng không khóc khi bạn khóc, vì khi ấy họ còn phải nắm tay và ôm lấy bạn (Ảnh minh họa)

Nhiều bạn trẻ còn bày tỏ ước muốn có được tình bạn tri kỷ, bền chặt dù trải qua bao năm tháng.

“Bạn thân mà, cần gì những lời sáo rỗng, hiểu nhau là được, lúc đi chơi không cần phải luôn có nhau, nhưng lúc khó khăn sẽ luôn có mặt ngay“ – Facebook Hoài Ân bình luận sau khi đọc câu chuyện.

Nickname Ngọc An thì chia sẻ: “Hồi đó sinh nhật người bạn trong nhóm. Do trễ quá, cả nhóm phải mua bánh da lợn và cây đèn cầy to. Vậy mà vui. Giờ nhiều khi sinh nhật 2, 3 cái bánh kem, hoành tráng đông đúc lắm mà loãng, nhạt như nước ốc“.

Cuộc sống muôn hình vạn trạng, vậy nên cảm xúc của con người cũng biến đổi muôn vàn.Trong cuộc sống, tìm được người mình yêu thương, tâm đầu ý hợp đã khó, tìm được một người bạn tri kỷ còn khó hơn gấp nghìn lần.

Giống như hai người đàn ông trung niên trong câu chuyện trên, những người bạn thân đúng nghĩa, họ không cần cố gắng giữ liên lạc, dù không gặp nhau một thời gian dài, nhưng chỉ cần ngồi xuống là có thể cùng ăn với nhau, ngay cả một câu “chào” cũng không cần, vén tay áo lên vừa ăn vừa nói thao thao bất tuyệt : “Tao kể cho mày nghe…” như thể bao nhiêu năm về trước cũng chẳng qua chỉ là ngày hôm qua mà thôi.

Tài sản quý giá nhất mà mỗi chúng ta đều có cho riêng mình, đó là những người bạn (Ảnh minh họa)

Quả thật, tình bạn chân thành xuất phát từ việc ta có một người bạn luôn luôn xuất hiện mỗi lúc ta cần được giúp đỡ.

Người bạn chân thành không chỉ cùng ta trải qua niềm vui, mà còn cùng ta san sẻ những nỗi buồn bâng quơ trong đời.

Chẳng cần nói gì nhiều, hay hứa hẹn cùng những điều viển vông vợi xa, đơn giản là họ luôn xuất hiện vào đúng lúc mà ta cần họ, như thế là đã đủ đầy lắm rồi.

Bạn tri kỷ còn là người mà ta có thể nói thật nhất mọi ý nghĩ của mình ngay cả những chuyện thầm kín không bao giờ có thể chia sẻ cùng ai… kể cả vợ hoặc chồng.

Bạn tri kỷ là người dám phê bình những khuyết điểm của ta, những sai lầm của ta. Và bao giờ sau đó cũng cho ta những lời khuyên rất chân thành, có lợi nhất cho ta.

Bạn tri kỷ là người âm thầm lặng lẽ mang đến cho ta những hạnh phúc giản dị nhưng chẳng bao giờ kể công.

Nhiều người cứ lầm tưởng rằng, đã là bạn tri kỷ thì phải cùng đồng hành trên tất cả những chặng đường đời, phải thường xuyên hẹn hò với nhau như hình với bóng…

Thực ra không phải như vậy. Có khi cả năm chẳng có cơ hội gặp nhau lần nào, cả năm chẳng đi chơi riêng với nhau bao giờ, thi thoảng có gọi điện thoại cũng chỉ nói ngắn gọn vài câu.

Ấy nhưng mà mỗi lúc ở cạnh nhau, không cần ai phải nói nhiều, cả hai đều đọc được suy nghĩ của người kia và hiểu hết mọi tính cách của nhau.

Nếu như bạn đang có một người tri kỷ như thế, hẳn là bạn rất may mắn trong cuộc đời này. Bởi vì tri kỷ là thứ tình cảm vô định hình… Cái mà ta gọi là trên tình bạn nhưng lại thi vị hơn cả tình yêu. Do đó, đừng nên để việc tranh chấp nhỏ đi huỷ hoại tình bạn vĩ đại.

Theo Trí thức trẻ

