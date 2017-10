2 nhóm thiếu niên hỗn chiến, chết người vì một cô gái

– Chỉ vì chuyện tình cũ – mới của cô gái, 2 nhóm thanh niên mâu thuẫn với nhau, lao vào hỗn chiến, khiến 1 người tử vong.

Công an Q.5, TP.Sài Gòn hiện đang tạm giữ hình sự nghi can Lâm Xà Mượl (SN 2000, quê Sóc Trăng) để chuyển giao phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Sài Gòn nhằm mở rộng điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Công an còn tạm giữ, mời làm việc với 15 đối tượng khác nhằm làm rõ vai trò có liên quan đến vụ án.

Nạn nhân bị sát hại được xác định là anh Dương Quất T. (SN 1998, quê Sóc Trăng).

Nghi can Lâm Xà Mượl tại cơ quan công an

Các đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến

Theo thông tin ban đầu, 5h10 sáng 21/10 có 1 người phụ nữ dọn hàng buôn bán trước địa chỉ 218 đường Hồng Bàng, P.15, Q.5 hốt hoảng phát hiện thi thể 1 thanh niên nằm gục chết tại đây. Khi công an đến hiện trường xác định nam thanh niên tử vong trong tư thế úp mặt xuống đất, trên cơ thể có nhiều vết máu. Nạn nhân nhanh chóng được xác định là Dương Quất T như trên.

Qua xác minh ban đầu, công an làm rõ, trước đó vài giờ nạn nhân có tham gia vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên tại quán ăn Đ.H đường Dương Tử Giang, P.14, Q.5.

Sau khi khoanh vùng truy xét, công an nhanh đã làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan, bắt giữ Lâm Xà Mượl và làm việc với nhiều nghi can khác.

Qua lời khai của các nghi can và điều tra ban đầu: trước đây Nguyễn Văn Liêu (SN 2000, quê Sóc Trăng) có quan hệ tình cảm nam – nữ với Thạch Thị P (SN 2000, quê Sóc Trăng) nhưng sau đó chia tay. Mới đây, P có bạn trai mới là Lâm Si Khol (SN 2000, quê Sóc Trăng).

Đêm 20/10, Khol có đi nhậu với 1 số người bạn, trong đó có nghi can Lâm Xà Mượl, tại quán Đ.H ở đường Dương Tử Giang, P.14, Q.5. Lúc này Liêu cùng nhóm bạn của mình, trong đó có nạn nhân Dương Quất T, cũng ngồi nhậu quán kế bên đó.

Gần 1h30 sáng 21/10 tàn cuộc vui, nhóm của Liêu tính tiền ra về thì Liêu sang bàn của P và rủ tình cũ cùng về. P không đồng ý. Bực tức nên Liêu hỏi trong bàn, ai là bạn trai mới của P nhằm gây sự dằn mặt. Những người cùng bàn chỉ về phía Khol…

Liêu đến gần dùng tay đánh vào mặt Khol dẫn đến ẩu đả đông người giữa 2 nhóm. Trong lúc hỗn chiến, nghi can Lâm Xà Mượl trong nhóm của Khol đã dùng dao truy sát nạn nhân Dương Quất T bị thương tích nặng.

T bỏ chạy trên đường nhằm thoát thân và gục chết tại địa chỉ 218 đường Hồng Bàng, P.15, Q.5. Sau màn hỗn chiến, 2 nhóm thanh niên nhanh chóng rời khỏi hiện trường; những người trong nhóm của T vẫn không hay biết thanh niên này đã tử vong trên đường.

