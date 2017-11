20 dân biểu Mỹ kêu gọi Trump gây áp lực với CSVN về nhân quyền

Vụ nhà nước cộng sản chiếm đất của giáo dân tại Cồn Dầu, Đà Nẵng đã được các dân biểu Mỹ nhắc đến trong thư kêu gọi tổng thống Mỹ hãy nêu nhân quyền với CSVN. (AmenTV)



HOA THỊNH ĐỐN - Đúng lúc Tổng Thống Donald Trump sắp đến Việt Nam lần đầu tiên, hai mươi vị dân biểu Cộng Hòa và Dân Chủ Mỹ đã cùng ký tên trong thư kêu gọi ông Trump hãy thúc đẩy Việt Nam tôn trọng nhân quyền.



Bức thư được gửi ngày thứ Tư, hai ngày trước khi Tổng Thống Trump đến Đà Nẵng để dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Trong thư, các vị dân biểu viết rằng ông Trump phải nói rõ với Hà Nội là Hoa Thịnh Đốn sẵn sàng mở rộng quan hệ kinh tế và chiến lược, với điều kiện Việt Nam phải đưa ra được những bằng chứng cho thấy thật sự có cải tiến trong vấn về nhân quyền.



Lá thư nhắc lại trong hơn một thập niên qua, quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam ngày một gia tăng, đồng thời Hoa Thịnh Đốn đã giúp Hà Nội một số phương tiện cần có để bảo vệ an ninh lãnh thổ, thực hiện đúng với những điều nước Mỹ hứa sẽ làm với đối tác chiến lược là Việt Nam.



Tuy nhiên, theo các vị dân biểu Mỹ, trong lúc Hoa Kỳ cho thấy rõ thiện chí của mình thì Việt Nam lại gia tăng mức độ đàn áp có hệ thống với những nhà tranh đấu cho nhân quyền, với các blogger và những vị lãnh đạo tôn giáo. Lá thư ghi rõ "những quyền căn bản của con người, kể cả quyền tự do tín ngưỡng, phát biểu, báo chí và quyền tự do hội họp đang bị đàn áp thật nghiêm trọng."



Cũng trong thư gửi Tổng Thống Trump, các vị dân cử Cộng Hòa và Dân Chủ còn nhắc lại bài diễn văn Tổng Thống Trump đọc trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc trong tháng Chín vừa qua, trong đó ông Trump cam kết "nước Mỹ sát cánh cùng với mọi người dân sống dưới chế độ tàn bạo. Sự tôn trọng chủ quyền của chúng ta cũng là một lời kêu gọi hành động. Tất cả mọi người dân đều xứng đáng có được một chính phủ quan tâm đến sự an toàn, lợi ích và phúc lợi của họ, kể cả sự thính vượng của họ."



Thư mang chữ ký của 20 vị dân biểu Cộng Hòa và Dân Chủ cũng nêu ra sáu điểm mấu chốt mà Tổng Thống Hoa Kỳ nên đòi hỏi Việt Nam phải thực hiện, gồm tự do internet, tự do tín ngưỡng, giải quyết tệ trạng buôn người, đẩy mạnh cải tổ luật pháp để quyền tự do của người dân được tôn trọng. Hai điểm còn lại là yêu cầu Việt Nam trả tự do cho các tù nhân chính trị và tù nhân tôn giáo, và bồi thường cho những công dân Hoa Kỳ bị nhà nước tịch thu đất đai, đặc biệt nhắc đến trường hợp của nhiều công dân Mỹ gốc Việt từng sinh sống ở Cồn Dầu bị chính quyền Đã Nẵng tịch thu tài sản.



Thư cũng đính kèm dánh sách 105 tù nhân lương tâm, hiện đang bị tù đày. Họ là những người tranh đấu cho quyền làm người một cách ôn hòa.



Đây là danh sách những tù nhân chính trị mà Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền Quốc tế (Human Rights Watch) đưa ra ngày 3 tháng 11 trong một tuyên bố yêu cầu Hà Nội phải trả tự do cho tất cả những tù nhân chính trị.



Human Rights Watch và một số các tổ chức nhân quyền khác đồng thời cũng kêu gọi các vị nguyên thủ tham dự APEC hãy gây sức ép lên nhà cầm quyền Hà Nội, yêu cầu chấm dứt tình trạng đàn áp có hệ thống những người lên tiếng chỉ trích nhà nước một cách ôn hòa, thực hiện các quyền công dân của họ.

Theo Human Rights Watch, chỉ trong vòng 12 tháng qua, Việt Nam đã bắt giữ 28 người vì những cáo buộc liên quan đến an ninh quốc gia vốn thường được dùng để trừng phạt những người dám đưa ra những tiếng nói chỉ trích chính phủ.



Bức thư ký ngày 7 tháng 11 do Dân Biểu Chris Smith (Cộng Hòa - New Jersey, soạn thảo. Thư nhấn mạnh Hà Nội hãy trả tự do cho các tù nhân chính trị như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài, Trần Thị Nga, Trần Anh Kim, Lê Thanh Tùng.