20% thanh thiếu niên Mỹ từng bị chấn thương đầu

Thể thao là nguyên nhân gây chấn thương đầu nhiều nhất cho giới trẻ. (Brandywine Community Schools)

Khoảng 20% thanh thiếu niên Mỹ đã trải qua ít nhất một lần bị chấn thương, và đó là những thanh thiếu niên có khả năng chơi các môn thể thao có tính cạnh tranh.



"Khám phá này phù hợp với thông tin từ các phòng cấp cứu và các nghiên cứu khu vực cho thấy rằng sự tham gia vào một môn thể thao là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây chấn thương trong thanh thiếu niên," Tiến Sĩ Phil Veliz, Đại Học Michigan, viết.



Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ kiện về 13,088 thanh thiếu niên từ 12 đến 18 tuổi tham gia cuộc khảo sát hồi năm 2016, một cuộc khảo sát hàng năm tại trường học của sinh viên Hoa Kỳ ở các lớp 8, 10, và 12. Trong đó có khoảng một nửa học sinh là nữ và 47% là người da trắng.



Câu hỏi nêu ra trong cuộc khảo sát là "Bạn đã bao giờ bị chấn thương ở đầu chưa?"

Kết quả cho thấy khoảng 19.5% học sinh cho biết bị chấn thương ít nhất là một lần, trong đó 14% cho biết bị đụng nhẹ và 5.5% cho biết bị chấn thương nặng.



Cũng theo kết quả của cuộc khảo sát, học sinh nam bị chấn thương nhiều hơn nữ, và đa số các em cho biết bị chấn thương là do tham gia vào các môn thể thao có tính cạnh tranh.



Trong số 22% học sinh từng bị chấn thương được báo cáo là đã chơi một môn thể thao có va chạm, như bóng đá, khúc côn cầu, hoặc môn thể dục thể thao, và 29% tham gia vào một môn thể thao bán tiếp xúc, chẳng hạn như bóng chày, bóng rổ.



Giới hạn của nghiên cứu là bản báo cáo không đo lường mức độ của sự chấn thương.

Cho đến nay, rất ít người biết đến tình trạng bị chấn thương và các yếu tố liên quan đến chấn thương trong thanh thiếu niên Mỹ nêu trên đã trở thành khá phổ biến. Các nhà nghiên cứu viết: "Cung cấp các thông tin về tình trạng phổ biến này và tương quan chấn thương là cần thiết để hướng tới mục tiêu giám sát và đưa ra các nỗ lực phòng ngừa để giảm các loại thương tích trong thời kỳ phát triển quan trọng này của lứa tuổi thanh thiếu niên.



Vì sao các nhà nghiên cứu lại lo ngại về những ảnh hưởng lâu dài của sự chấn thương khi chơi thể thao trong lứa tuổi thanh thiếu niên và có xu hướng đang tăng lên?



Một nghiên cứu gần đây được đăng trên tạp chí Psychiatry Translational cho thấy chơi bóng đá có tổ chức trước 12 tuổi có thể có những hậu quả đáng kể về hành vi và nhận thức ở tuổi trưởng thành.

Tương tự, đăng trên Medscape Medical News là kết quả cuộc nghiên cứu, cho thấy trẻ em bắt đầu chơi thể thao trước độ tuổi 12 so với những đứa trẻ bắt đầu chơi sau 12 tuổi, đã tăng gấp ba lần nguy cơ bị trầm cảm và tăng gấp đôi nguy cơ có những hành vi khiếm khuyết, thờ ơ, và chức năng điều hành kém so.



(Theo: Medscape.com)