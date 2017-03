24 triệu người sẽ mất bảo hiểm y tế theo kế hoạch của Cộng Hòa

Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan đang trình bày về kế hoạch của Cộng Hòa nhằm thay thế chương trình Obamacare. (Win McNamee/ Getty Images)HOA THỊNH ĐỐN – Trong nhiều ngày qua, người ta đã bàn luận rất nhiều về một dự thảo được Cộng Hòa tại Hạ Viện đưa ra nhằm xóa bỏ chương trình Obamacare, được gọi là American Care Act, đồng thời cắt giảm ngân sách liên bang. Các nhóm vận động cũng như chống đối đã lên tiếng ồn ào, kể cả từ trong nội bộ đảng Cộng Hòa. Điều đáng quan tâm là dự thảo chăm sóc y tế mà Cộng Hòa gọi là American Care Act sẽ giúp hay sẽ khiến cho bao nhiêu người không còn hưởng bảo hiểm y tế như họ đang có hiện nay?Vào trưa thứ Hai, Phòng Ngân Sách Quốc Hội, một cơ quan độc lập tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, đã đưa ra kết luận sau mấy ngày nghiên cứu cũng như phân tích dự thảo y tế của Cộng Hòa, và cơ quan này tiên đoán có tới 24 triệu người Mỹ sẽ không có bảo hiểm y tế trong vòng một thập niên, nếu chương trình Obamacare không còn được duy trì như hiện nay.Từ 10 phần trăm người Mỹ không có bảo hiểm hiện nay, dự thảo bảo hiểm y tế sẽ nâng tỉ lệ này lên gần gấp đôi, tới 19 phần trăm.Phòng Ngân Sách Quốc Hội tiên đoán là trong năm đầu tiên, nếu chương trình y tế của Cộng Hòa được thi hành, số người không có bảo hiểm sẽ lên tới 14 triệu người.Dự thảo của Cộng Hòa đã được đưa một tuần trước đây, và được sự ủng hộ của Tổng Thống Donald Trump mặc dù các nhóm bảo thủ trong đảng Cộng Hòa đã không tán thành hoặc lớn tiếng chống đối.Về mặt tài chánh, dự thảo của Cộng Hòa sẽ giúp mức thâm thủng trong ngân sách liên bang được giảm $337 tỉ Mỹ kim. Phần lớn số tiền giảm này xuất phát từ việc cắt giảm chương trình Medicaid và cắt tiền trợ cấp dành cho người tự mua bảo hiểm.Phòng Ngân Sách Quốc Hội cũng tiên đoán lệ phí bảo hiểm sẽ tăng từ 15 phần trăm đến 20 phần trăm trong năm đầu tiên, so với lệ phí hiện nay theo chương trình Affordable Care Act. Tuy nhiên, sau năm 2026, lệ phí bảo hiểm sẽ giảm khoảng 20 phần trăm so với hiện nay. Bản phân tích cho thấy người Mỹ lớn tuổi, trung niên trở lên, sẽ phải trả tiền bảo nhiều hơn, rất nhiều, so với người trẻ tuổi.Bản tường trình dài 37 trang của Phòng Ngân Sách Quốc Hội là dữ kiện đầu tiên mà các viên chức có thể nắm bắt để có thể tranh luận với nhau về dự thảo chương trình bảo hiểm y tế của Cộng Hòa. Bản phân tích này còn cho thấy một lời cam kết của Tổng Thống Trump sẽ khó thực hiện. Ông từng hứa rằng kế hoạch y tế của Cộng Hòa nhằm xóa bỏ Obamacare sẽ không làm cho bất cứ người Mỹ nào bị mất bảo hiểm mà họ đang có theo chương trình của Obamacare hiện nay.