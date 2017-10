25 năm sau khi bị người tình của chồng đánh ghen, dùng súng bắn vào mặt, người vợ cuối cùng đã tìm được nụ cười

Vào buổi sáng tháng năm năm 1992, Mary Jo Buttafuoco đang ở trong nhà riêng tại Massapequa, Long Island, New York thì nghe có tiếng chuông cửa. Mary Jo chẳng thể ngờ rằng điều bi kịch đang đợi mình đằng sau cánh cửa đó.

Amy Fisher, cô nữ sinh trung học 17 tuổi từ lâu đã có mối quan hệ bất chính với Joey, chồng của Mary Jo. Trong một cơn ghen tuông với vợ của người tình, Amy đã mang theo súng đến nhà tìm Mary Jo. Chỉ sau vài câu hỏi han lòng vòng để xác định đúng người, Amy bất ngờ rút súng ra bắn ngay vào mặt tình địch rồi bỏ chạy.

Vụ tấn công khiến cho cảnh sát khá vất vả vì manh mối tại hiện trường gần như không có. Chỉ đến khi Mary Jo sống sót và phục hồi một cách kỳ diệu sau khi được điều trị, cô đã giúp cảnh sát phác họa ra chân dung kẻ thủ ác.

Joey sau khi biết thông tin về hung thủ đã bắn Mary Jo, anh ta không khỏi run sợ. Anh khai nhận toàn bộ mối quan hệ ngoài giá thú của mình với cô gái tuổi teen và giúp cảnh sát lần ra nơi mà cô ta đang ẩn nấp.

Cuộc tình tay ba của Mary Jo, Joey, Amy đã trở thành đề tài nóng hổi trên khắp các mặt báo. Người vợ vô tội Mary Jo bỗng dưng trở thành nạn nhân của một vụ ghen tuông mà cho đến ngày bị bắn vào mặt, cô vẫn còn chưa hề biết đến sự hiện diện của kẻ thứ ba.

Tuy rằng giữ được mạng sống nhưng trải qua rất nhiều ca phẫu thuật tái tạo thì Mary Jo vẫn bị liệt nửa bên mặt, điếc một bên tai, gương mặt méo xệch và viên đạn mãi mãi vẫn nằm bên trong cơ thể không lấy ra được.

Amy Fisher bị bắt không lâu đó. Cô nữ sinh được gọi với biệt danh Lolita của Long Island sau đó phải lãnh bản án 7 năm tù giam. Về phần Joey, anh đã thú nhận với cảnh sát về hành vi quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên khi Amy chỉ mới 16 tuổi và bị xử 6 tháng tù vào tháng 10 năm 1993.

Trong suốt quá trình hầu tòa các vụ án, Mary Jo và Joey luôn kề vai sát cánh bên nhau như một gia đình rất hạnh phúc. Thực tế, họ vẫn sống cùng nhau đến năm 2003 mới ly hôn. Sau này trong cuốn sách Getting It Through My Thick Skull viết về cuộc hôn nhân của mình, Mary Jo cho biết cô chọn ở bên cạnh người đàn ông phản bội một phần là bởi sự ràng buộc về niềm tin tôn giáo không cổ vũ ly hôn, một phần cũng là vì cô muốn bảo vệ hai đứa con khỏi những luồng thông tin quá kinh khủng từ vụ án của bố mẹ chúng.

Điều duy nhất từ suốt 25 năm nay Mary Jo luôn cảm thấy ám ảnh đó chính là gương mặt méo mó, cứng đờ của mình. Vụ tấn công đã khiến cho Mary Jo vĩnh viễn chẳng thể nở được một nụ cười trọn vẹn. Mãi cho đến gần đây, khi Mary Jo có cơ duyên gặp được Babak Azizzadeh, một vị bác sĩ phẫu thuật đã phát triển một quy trình tiên phong, hứa hẹn có thể cứu lại nụ cười cho những trường hợp như Mary Jo.

Trải qua ca phẫu thuật nối lại dây thần kinh và nâng cơ mặt, Mary Jo không chỉ có thể mỉm cười mà thậm chí, cô còn trẻ đẹp hơn lúc xưa.

Amy Fisher sau khi mãn hạn tù, cô đã sử dụng tai tiếng giết người của mình để kiếm sống. Cô viết sách, cưới chồng, sinh con rồi lại ly dị. Sau khi bị lộ băng sex với chồng, Amy quyết định dấn thân vào ngành giải trí tình dục, trở thành một diễn viên chuyên đóng phim nóng bỏng.

Nhiều năm trôi qua, sự căm ghét của Amy dường như vẫn chưa từng thay đổi đối với Mary Jo. Trong một bài phỏng vấn năm 2008, Amy tuyên bố cô chẳng thấy cảm thương gì đối với Mary Jo. Amy cho rằng tất cả những danh tiếng, tiền bạc mà Mary Jo có được hiện giờ đều là do vụ đánh ghen mà ra. Amy thậm chí còn thừa nhận cố tình tung tin đồn quay lại hẹn hò với Joey chỉ vì muốn chọc cho Mary Jo tức điên.

Cả Mary Jo và Joey sau này đều tái hôn và có vẻ họ đều đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Câu chuyện đánh ghen nổi tiếng của Lolita vùng Long Island đã trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều bộ phim sau này.

