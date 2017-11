3 lần thi đại học của nữ thủ khoa trường Nhân văn

Nguyễn Vũ Nguyên An – sinh viên khoa Báo chí ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP.Sài Gòn) – Ảnh NVCC

“Cố gắng thôi chưa đủ!”

Từ bé, An đã nuôi ước mơ trở thành một chiến sĩ công an. Cô nỗ lực học tập từng ngày vì biết trường thuộc khối An ninh lấy điểm rất cao. Lần đầu thi An đạt đến 27,25 điểm, và rớt.

Năm thứ hai, An vẫn không vượt qua được cổng trường đại học vì chỉ thi được môn văn, hai môn thi cuối cô phải nhập viện vì bệnh quá nặng.

Đôi khi dù bạn cố gắng rất nhiều, chuẩn bị rất nhiều nhưng vẫn chưa đủ. Thử thách, khó khăn có thể bất ngờ xảy đến, cần thận trọng và chuẩn bị phương án B cho mọi tình huống. Đó cũng là lúc mình trưởng thành hơn, vững chãi hơn trước những biến cố ấy. Nguyễn Vũ Nguyên An

Quyết định thử sức với một lĩnh vực khác, An nộp đơn vào học luật Kinh tế của ĐH Duy Tân (Đà Nẵng). Môi tường học tập mới tốt, nhưng An vẫn trăn trở mãi về ước mơ theo đuổi từ khi còn nhỏ.

So với việc trở thành luật sư, An vẫn ao ước khoác lên mình bộ quân phục. Có thể nói, để nuôi ước mơ này, cô đã phải đánh đổi rất nhiều thứ: thời gian, tiền bạc, công sức. Nhưng sự đánh đổi và cố gắng vẫn chưa đủ. Cuộc sống đôi khi cần một chút phép màu được gọi là may mắn.

Và có lẽ, phép màu không đến với An khi ĐH An ninh bỏ thi khối C. Lần này, An tin rằng chuyện duyên số là có thật. Cô không có duyên với giấc mơ của mình.

Biến cố trước lần thi thứ 3

Dù biết không còn cơ hội vào ĐH An ninh, Nguyên An vẫn quyết tâm thực hiện tốt kì thi. Cô quyết định chọn ngành báo chí để thỏa mãn đam mê viết lách.

An tâm sự, sau lần thi đầu, cô chịu đả kích khá lớn vì bàn tán của mọi người xung quanh. Họ đánh giá việc cô đạt nhiều danh hiệu và thành tích suốt 12 năm học phổ thông, cuối cùng vẫn không đậu đại học.

Những lúc ấy, cô chỉ biết nhìn những tấm bằng và khóc. May mắn thay, gia đình đã luôn bên cạnh ủng hộ, động viên An.

Mỗi người chỉ có một cuộc đời, nếu chỉ mãi nghe người khác nói về mình, bạn đã mất đi một nửa cuộc đời. Nguyễn Vũ Nguyên An

Động lực lớn nhất của cô gái trẻ chính là ông nội. Mỗi lần cô gục ngã, ông an ủi, động viên, chưa bao giờ tạo áp lực nào cho cháu gái.

Ông luôn nói: “Ông không quan tâm cháu học trường đại học nào. Ông chỉ muốn biết sau này cháu sẽ trở thành người như thế nào!”

Những lời dạy này của ông đã tiếp thêm cho An sức mạnh.

Thế nhưng đến sát kì thi, một cú sốc lại đến khi ông đột ngột qua đời. Khoảnh khắc ấy, An đã thoáng có ý định dừng thi để chịu tang. Nhưng rồi, nghĩ đến những lời dặn dò của ông, ước mơ được đứng trước mặt ông để “tuyên bố” mình đã đậu đại học, mình đã là sinh viên, khiến An tiếp tục mạnh mẽ.

“Những ngày vừa chịu tang ông vừa học bài thực sự là cực hình. Mình cứ vừa thắp nhang vừa khóc nhưng rồi lại gạt nước mắt để cầm cuốn sách lên”, An tâm sự.

Chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc

Từng mệt mỏi, buồn chán thậm chí bất lực, nhưng An chưa bao giờ có ý định từ bỏ. Nhìn bạn bè trở thành sinh viên, còn mình vẫn lủi thủi ở nhà với đống sách vở cấp 3 khiến cô tủi thân vô cùng.

Mỗi lúc mệt mỏi, cô dừng lại một chút để tĩnh tâm hơn, dành thời gian suy nghĩ kĩ hơn về con đường mình chọn, chứ chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Việc thi lại lần 3 được An cho rằng đó cũng là lợi thế, vì có nhiều kinh nghiệm hơn, kiến thức vững chắc hơn và thời gian ôn tập cũng nhiều hơn.

Ai đó sẽ cho rằng việc dành 2-3 năm cho thi cử thực sự quá dài và mất thời gian. Thậm chí có nhiều người khuyên cô không học đại học vẫn có thể thành công bằng con đường khác.

Nguyễn Vũ Nguyên An lại không hề cảm thấy lãng phí, bởi để thực hiện một giấc mơ thì thời gian không bao giờ là đủ: “Mình chỉ thương ba mẹ vì đã tốn nhiều tâm sức để lo cho mình, chứ việc mình mất bao nhiêu thời gian không quan trọng”.

Cuối cùng, công sức mà Nguyên An bỏ ra trong 3 năm qua đã được đền đáp khi cô nhận tin mình là thủ khoa ĐH KHXH&NV TP.Sài Gòn. Vui mừng có, mãn nguyện có, hạnh phúc có, điều An đạt được là kết quả của sự cố gắng không ngừng nghỉ, không vì tuyệt vọng mà từ bỏ giấc mơ.

Chia sẻ về kế hoạch tương lai, An cho rằng, đây chỉ là bước khởi đầu, cô sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để bản thân không ngủ quên trong chiến thắng. Cô mơ ước trở thành biên tập viên truyền hình, chuyên viên truyền thông, thiết kế những chương trình được khán giả yêu thích.