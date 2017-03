3 người thiệt mạng, 15 học sinh nhập viện sau cú tông giữa xe khách và xe tải

Xe chở học sinh bị dập nát luôn cả phía đằng sau, dù bị tông ở phía đầu. Tài xế và hai nữ sinh từ trong xe này đã thiệt mạng. (CTV)GIA LAI - Một tai nạn kinh hoàng đã xảy ra vào trưa thứ Bảy, trên Quốc Lộ19 đoạn qua xã Đắk Tley, huyện Mang Yang, giữa một xe vận tải và xe đưa đón 33 học sinh.Vào thời điểm trên xe khách chở học sinh do ông Trần Ngọc Thanh, 49 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định, cầm tay lái, chở 33 học sinh trường Trần Hưng Đạo trên đường về nhà. Đến đoạn qua xã Đắk Tley, xe khách bất ngờ đâm vào đuôi xe vận tải do tài xế Ngô Thành Thọ, 27 tuổi, trú tại huyện Đắk Pơ, Gia Lai điều khiển.Cú tông mạnh làm tài xế Thanh và hai nữ sinh là Tạ Thị Bích Vân, 17 tuổi, học sinh lớp 11 và Trần Thị Thu Trúc, 18 tuổi, học sinh lớp 12 chết. Có 15 học sinh khác phải vào bệnh viện cấp cứu.Tại hiện trường chiếc xe khách bị bẹp dúm, hư hỏng nặng phần đầu; nhiều mảnh vỡ trên xe văng ra giữa mặt đường.Bà Phạm Thị Diệu, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Trần Hưng Đạo ở huyện Mang Yang cho biết chiếc xe đưa đón học sinh này là xe dịch vụ tư nhân do phụ huynh thuê chở con em ở xã Hra đến trường. Xe mới ký hợp đồng chở học sinh của trường từ khoảng hơn nửa tháng nay thì gặp tai nạn.Theo thông tin từ Sở Giao Thông Vận Tải Gia Lai, chiếc xe khách đưa đón học sinh được sản xuất vào năm 2003, trọng tải 35 ghế, hạn kiểm định là tháng 7, 2017.Nhà chức trách chưa biết nguyên nhân khiến ông tài xế Thanh lái xe khách đâm vào sau xe vận tải.Đối với các học sinh đang cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Gia Lai, các bác sĩ cho biết có bốn em bị thương nặng nhất, trong đó hai em đã được mổ kịp thời và đang đang được theo dõi.