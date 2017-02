"Cảnh trống kèn chỏi nhau" trong chính phủ Trump

Những người biểu tình chống sắc lệnh của ông Trump tại phi trường Reagan ở Arlington, Virginia. (Paul J. Richards/ Getty Images)



Tổng Thống Donald Trump chắc chắn “muốn nổi khùng” vì đến trưa thứ Bảy thì đồng loạt cả Bộ Ngoại Giao lẫn Bộ An Ninh Nội An Hoa Kỳ đều ra lệnh hoãn thi hành lệnh cấm người Hồi giáo nhập cư vào Mỹ từ bảy quốc gia.



Các viên chức cho hay có khoảng 60,000 chiếu khán bị thu hồi do lệnh hành pháp của ông Trump và giờ đây các hộ chiếu này vẫn còn có giá trị. Các chuyến bay quốc tế vào nội địa Mỹ đã tấp nập hành khách và nhẹ nhõm nhờ quyết định mới.



Nhưng ông Trump vẫn hằn học, ông đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ vị thẩm phán liên bang đã ra lệnh ngưng lại lệnh cấm nhập di dân từ 7 quốc gia Hồi giáo của ông vào ngày 27 tháng giêng.



Thẩm Phán James Robart tại tòa liên bang ở tiểu bang Washington đã ra lệnh tạm thời ngưng thi hành lệnh của ông Trump từ tối thứ Sáu.



Sáng sớm thứ Bảy ông Trump “phản pháo”t trên Twitter như sau về thẩm phán, “Người này đã bỏ qua luật pháp của đất nước chúng ta, quyết định của ông ta thực là khôi hài và tôi sẽ đảo ngược nó.”

Nhưng ông Robart nói lại rằng “có căn bản pháp lý rõ ràng để chống lệnh của ông Trump.”



Vì lệnh của ông Robart, các nhân viên Hải Quan của Hoa Kỳ đã báo với các hãng hàng không là chính phủ Mỹ sẽ nhanh chóng cho phục hồi lại các visa bị tịch thu và nói các du khách nào có visas của Mỹ sẽ được nhận vào Hoa Kỳ. Nhiều hãng như Qatar Airways, Air France, Etihad Airways, Lufthasa và các hãng khác cho biết họ sẽ làm theo căn dặn này.



Ông Trump than phiền trên Twitter, “Khi một quốc gia không còn có thể không cho phép hay cho phép một người ngoại quốc nhập cảnh, nhất là dựa trên lý do an ninh, thì thật là bất an quá rồi.”



Chỉ hơn một tuần sau khi lệnh cấm của ông Trump được đưa ra, hỗn loạn tiếp tục diễn ra ở các phi trường tại Hoa Kỳ, nhưng lần này thì chính phủ bị đẩy vào thế phải bảo vệ lập trường của tổng thống Hoa Kỳ.



Fuad Sharef, một công dân Iraq cùng gia đình có visa nhập cư vào Mỹ với tư cách di dân, vốn bị chặn ở phi trường New York trước đây, cho báo chí hay hôm thứ Bảy, “Thế là xong, tôi rất vui khi biết hôm nay gia đình chúng tôi được phép lên máy bay để đến Mỹ.”



Chánh án Robart tuyên bố lệnh của ông Trump đã gây thiệt hại nặng đến nhiều người trong các lãnh vực như giáo dục, tuyển dụng nhân sự và cản trở tự do đi lại. Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ cũng tỏ ra chống lại quyết định của ông Trump, như Giám Đốc Elon Musk của công ty Tesla Inc.