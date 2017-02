"Cô LOL" mang tên Việt có nhiều tiền mặt, không được báo CSVN nhắc tới

“Đoàn Thị Hương” trong hình video an ninh tại phi trường.



KUALA LUMPUR – Nữ nghi can mặc chiếc áo mà nay nổi tiếng mang ba chữ viết tắt LOL bị bắt đầu tuần này liên quan đến vụ ám sát Kim Chính Nam đã sống như gián điệp. Cô từng thuê phòng trong các lữ quán hạng trung bình hoặc rẻ tiền, mang theo nhiều tiền mặt trong người, và đã tự cắt tóc trước khi xảy ra vụ tấn công liều lĩnh tại phi trường quốc tếKuala Lumpur hôm thứ Hai, 13 tháng 2.



Chữ LOL trên áo của cô có nghĩa là “Laugh Out Loud” (Cười Thật Lớn). Sau khi cô ta bị bắt, nhà chức trách tìm thấy hộ chiếu mang quốc tịch Việt Nam với tên cô là Đoàn Thị Hương, quê ở Nam Định, được 28 tuổi (sinh ngày 31 tháng 5, 1988). Liệu đây là hộ chiếu giả hay thật, cô có thật là người Việt Nam hay không vẫn là điều bí ẩn, vì nhà cầm quyền cũng như báo chí tại Việt Nam đã tránh nói thêm về người này từ ngày cô bị bắt.

Trong khi nữ nghi can thứ nhì là người Nam Dương đã được chính phủ Nam Dương xác nhận tên tuổi, có giả thuyết cho rằng Việt Nam chưa lên tiếng có thể là vì cô này thật sự là người Việt, bị dính líu đến một vụ chết người quá chấn động.



Theo tin tại Mã Lai Á, một tiếp viên tại motel cho biết có người mang tên Đoàn Thị Hương đã thuê phòng vào ngày Chủ Nhật, 12 tháng 2, một ngày trước khi xảy ra vụ ám sát. Cô rời phòng vào sáng sớm thứ Hai. Sau đó cô trở lại mà không có vẻ gì bị căng thẳng.



Cảnh sát tin rằng cô này chính là người mà vào lúc 8:20 sáng thứ Hai đã tiến tới từ đằng sau lưng ông Kim Chính Nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Kim Chính Nhật, và ném hay xịt chất độc vào mặt của ông Nam.



Cũng theo báo chí tại Mã Lai Á, Đoàn Thị Hương cho biết cô đã bị lừa vào vụ ám sát mà cô tưởng là một trò chơi vô hại. Nữ nghi can Siti Aishah, 25 tuổi, từ Nam Dương cũng khai gần tương tự như vậy với cảnh sát. Có thể cả hai cô gái bị gài bẫy bởi các gián điệp Bắc Hàn thi hành công tác triệt hạ ông Nam theo lệnh từ Bình Nhưỡng. Cảnh sát hiện đã bắt bốn người đàn ông Bắc Hàn.



Tuy nhiên, giả thuyết Đoàn Thị Hương bị lừa chưa thuyết phục các điều tra viên, theo một nguồn tin của hãng Reuters. Một điều tra viên nói rằng lối sống của Hương phù hợp với một tay gián điệp.



Vào ngày thứ Bảy, 11 tháng 2, Hương đến ghi danh tại khách sạn hai-sao Qlassic Hotel. Cô đã hỏi thuê một phòng rẻ nhất tại khách sạn này. Sau một đêm, cô đến khách sạn CityView Hotel với một va-li, túi đeo lưng và một con gấu teddy lớn. Tiếp viên cho biết Hương nói tiếng Anh có thể hiểu được.



Tại khách sạn này, Hương đã hỏi mượn một chiếc kéo vào chiều Chủ Nhật. Khi dọn phòng vào ngày thứ Hai, các nhân viên thấy có tóc cắt bỏ trong thùng đựng rác và vương vãi trên sàn nhà.



Vì màn hình của TV an ninh cho thấy Hương mặc chiếc áo mang chữ LOL, báo chí Mã Lai Á đã nghi can này là “Cô LOL” (LOL Girl).



Sau thời gian ra ngoài hôm thứ Hai, Hương trở lại khách sạn với dáng vẻ thoải mái, không lộ vẻ hoảng hốt, lo lắng hay nóng giận, theo lời các nhân viên của khách sạn. Cô chỉ than phiền là phòng của cô không có Wifi, và khi nghe đến trưa thì Wifi mới có lại thì cô rời khách sạn.



Sau đó cô đến SkyStar Hotel nằm ở gần đó, ngủ lại qua đêm. Nhà chức trách chưa cho biết cô làm vì sau đó trong ngày thứ Ba, trước khi cô bị bắt vào sáng thứ Tư, hai ngày sau khi Kim Chính Nam tắt thở. Địa điểm Hương bị bắt diễn ra tại đúng sân bay mà cô từng xịt thuốc độc vào mặt Kim Chính Nam 48 giờ trước đó.

Vì cô thường thay đổi chỗ tạm trú, có nhiều tiền mặt, lại còn cắt tóc để đổi hình dạng, các điều tra viên nghi ngờ cô là một tay gián điệp.



Qua ngày thứ Năm thì cảnh sát bắt nữ nghi can thứ nhì. Cô Siti Aishah sống ở khu phố lao động Jakarta, đến Mã Lai Á làm việc và cặp với một bạn trai người Mã Lai. Theo cảnh sát, Siti đã đứng trước mặt ông Nam để đánh lạc hướng trong lúc Hương tiến tới từ đằng sau để tấn công ông ta.



Tại Việt Nam, hầu hết các báo giấy cũng như đài truyền thông đều tránh nhắc đến tên “Đoàn Thị Hương”, mà chỉ nói là nữ sát thủ hay nữ nghi can với chiếc áo mang chữ LOL.



Mặc dù báo chí quốc tế đều đã loan tin về hộ chiếu Việt Nam của “Cô LOL,” cùng tên tuổi và quê của cô, một bản tin đăng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam (VOV) viết “bâng quơ” như sau: “Hình ảnh ghi lại các đặc điểm của kẻ nghi là sát thủ này, theo đó nghi phạm là người trung niên và gốc châu Á. Trong hình ảnh này, người phụ nữ mặc chiếc áo với dòng chữ LOL to và một chiếc váy ngắn màu xanh. Tay trái cô ta để trên một chiếc cặp xách nhỏ.”