"Logan" trở thành phim về Wolverine thành công nhất lịch sử

Một cảnh phim Logan.

HOLLYWOOD - Sau khi đạt mức $500 triệu Mỹ kim, bom tấn "Logan" đã trở thành bộ phim về Wolverine thành công nhất trong loạt phim X-Men suốt 17 năm qua. Không chỉ được giới phê bình đánh giá cao, tác phẩm Logan với lần sắm vai dị nhân Wolverine của tài tử Hugh Jackman đã đem về doanh thu khổng lồ cho hãng 20th Century Fox.



Sau khi kết thúc tuần chiếu thứ ba, bom tấn này đã thu về $523 triệu Mỹ kim doanh phu phòng vé trên toàn cầu. Bộ phim cũng đã trở thành phần phim về Wolverine thành công nhất trong lịch sử X-Men và là tác phẩm mở màn ăn khách nhất trong bộ ba phim làm riêng về nhân vật này.



Vòng đời của một tác phẩm bom tấn tại rạp thường kéo dài từ 4-5 tuần nên rất có thể doanh thu của Logan sẽ còn tăng trong 2 tuần nữa. Với một bộ phim dán nhãn R (giới hạn người xem), việc đem về số tiền trên $500 triệu là điều khá hiếm hoi. Đó là chưa kể bộ phim có kinh phí sản xuất khá ít ỏi, chỉ khoảng $97 triệu Mỹ kim.

Trước đó, Fox đã mở đầu cho xu hướng làm phim siêu anh hùng có nhãn R bằng bom tấn Deadpool, với chi phí sản xuất là $50 triệu và đem về số tiền khổng lồ $762 triệu Mỹ kim.



Tuy nhiên, kỳ vọng về việc phim Logan sẽ vượt qua doanh thu của Deadpool là điều khó diễn ra, khi Logan phải cạnh tranh với hàng loạt bom tấn vừa ra mắt như Kong: Skull Island, Beauty and the Beast và chuẩn bị là Ghost in the Shell, The Fate of the Furious.



Trong loạt phim về dị nhân X-Men của Fox, tác phẩm X-Men: Days of Future Past (2014) đang đứng đầu danh sách Bộ phim ăn khách nhất của hãng, với $747 triệu, xếp sau là The Wolverine (2013) với $414 triệu Mỹ kim.