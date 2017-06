"Sinh vật lạ" gây chết hàng loạt cá bớp

CÀ MAU - Cá bớp nuôi ở đảo Hòn Chuối đã chết hàng loạt trong những ngày qua. Cùng lúc, những

"sinh vật lạ" dài khoảng 20 cm, to cỡ đầu đũa, màu trắng đục nổi dày đặt lên mặt biển, bám vào cá nuôi lồng ở đảo Hòn Chuối. Khoảng 1,500 con cá bớp, nặng từ 5 kg đến 10 kg, bị yếu sức, chết trắng, thiệt hại ước tính hơn $44,000 Mỹ kim.

Chiều thứ Ba, các chuyên gia Viện Hải Dương Học xác định, "sinh vật lạ" xuất hiện ở đảo Hòn Chuối, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, là cá chình ngọc.

Cá chình ngọc có 36 loài trên thế giới, tại Việt Nam định danh được ba loài. Loài cá này không có giá trị kinh tế, cũng như thực phẩm, nhưng có giá trị nghiên cứu khoa học.

Khi mật độ cá chình ngọc xuất hiện dày đặc sẽ làm giảm dưỡng khí hòa tan trong nước. Đây là nguyên nhân chính khiến cá bớp nuôi lồng không hô hấp được, bị sốc và chết.

Trong khi chờ cơ quan chuyên ngành tìm thuốc phòng bệnh cho cá bớp, người dân được khuyên hãy dùng dụng cụ thủ công vớt cá chình ngọc để cứu cá bớp. Những ngư dân sống lâu năm trên đảo cho biết lần đầu tiên thấy con này, nên gọi là "sinh vật lạ."

Dân giao 3 con gấu ngựa hiếm cho khu du lịch

Long An - Cơ quan Kiểm Lâm cho biết gia đình ông Đặng Công Thạch, ngụ phường 6, thành phố Tân An đã đồng ý bàn giao ba con gấu ngựa để kiểm lâm chuyển cho khu du lịch công viên nước Củ Chi chăm sóc.

Ba gấu ngựa đã được gia đình ông Thạch nuôi cách đây 12 năm. Con bé nhất nặng gần 100 kg, lớn nhất nặng 120 kg. Chúng đều rất khỏe mạnh. Theo danh mục quy định, gấu ngựa là loài động vật nguy cấp, quý hiếm, phải được bảo vệ bởi cơ quan chuyên môn.

Trước đó, đầu tháng 6, Kiểm lâm Long An nhận được tin gia đình ông Thạch nuôi nhốt ba con gấu ngựa từ năm 2005 phía sau vườn nhà.



Ngưng đám tang, mời công an khám tử thi

HÀ NỘI - Chiều thứ Ba, công an tiến hành khám nghiệm tử thi một phụ nữ theo đề nghị của gia đình. Trước đó, vào trưa thứ Hai, người dân trong khu vực nghe thấy tiếng khóc thảm thiết từ gia đình anh Mai Đình H. trú tại xã Thanh Thùy.

Khi tới nơi, họ thấy vợ anh H. là chị Nguyễn Thị Bích T. đã bất tỉnh. Ngay sau đó, bác sĩ được mời đến khám và kết luận chị T. đã... chết. Gia đình nhà chồng liền tiến hành các thủ tục mai táng theo phong tục của địa phương.

Tuy nhiên, đến chiều thứ Ba, gia đình chị T. bất ngờ yêu cầu tạm ngừng mai táng và mời cơ quan mở cuộc điều tra về cái chết của chị. Một số người sống bên cạnh nhà chị T. cho biết, trước thời điểm phát hiện chị này chết tại nhà, nhiều người nghe thấy hai vợ chồng xảy ra cãi vã.



Việt Nam xuất cảng 75% rau quả qua Trung Quốc

HÀ NỘI - Theo số liệu mới nhất của hải quan, trong năm tháng đầu năm 2017, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại hàng hóa lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch hai chiều lên tới gần $33 tỷ Mỹ, tăng 24% so với năm ngoái. Trong số mặt hàng mà Trung Quốc ngày càng nhập khẩu nhiều từ Việt Nam có rau quả, tôm cá.

Ở mặt hàng rau quả, tính đến hết tháng 5, Trung Quốc vẫn là thị trường dẫn đầu về nhập khẩu hàng rau quả của Việt Nam, với $1.06 tỷ, tăng 51% và chiếm 75% trong tổng trị giá rau quả xuất cảng.

Các thị trường khác như Nam Hàn chỉ đạt $40 triệu, Mỹ đạt $44 triệu và Nhật Bản đạt $43 triệu kim ngạch xuất khẩu rau quả. Bên cạnh mặt hàng rau quả, Trung Quốc cũng nhập nhiều thuỷ sản Việt Nam, trị giá $338 triệu USD, tăng 38%.

Tàu hải quân Mỹ, Nhật cập cảng VN

CAM RANH - Các chiến hạm Hoa Kỳ và Nhật Bản đang có mặt ở Việt Nam trong các chuyến cập cảng được cho là “mang tính biểu tượng” trong bối cảnh Trung Quốc đang mạnh mẽ củng cố chủ quyền ở Biển Đông.

Bộ Quốc Phòng Mỹ cho biết rằng tàu USS Coronado thực thiện chuyến thăm để bảo dưỡng tại cảng Cam Ranh từ ngày Chủ Nhật 11 đến thứ Năm 15/6 tuần này.

Chuẩn Đô đốc Donald Gabrielson, Tư lệnh Nhóm Hậu cần Tây Thái Bình Dương/Lực lượng đặc nhiệm 73, cho biết, "Chuyến thăm kỹ thuật này nâng cao năng lực bảo dưỡng viễn chinh của chúng tôi và tăng cường quan hệ hợp tác của chúng tôi với Việt Nam.”

USS Coronado tới Việt Nam ít ngày sau chuyến cập cảng Cam Ranh của tàu khu trục đươc trang bị hỏa tiễn dẫn đường USS John S. McCain. Trong khi đó, một con tàu của lực lượng tuần duyên Nhật Bản hôm thứ Ba đã cập cảng Đà Nẵng trong chuyến thăm kéo dài tới ngày 19/6. Tàu này sẽ tham gia một cuộc huấn luyện chung với cảnh sát biển Việt Nam.

Cặp nam nữ bị phát hiện mây mưa trong quán bar

HẢI PHÒNG - Là nơi giải trí, vui cũng được mà không vui cũng đến để có thể quên đi sự đời, quán bar cũng tập hợp nhiều thành phần phức tạp và tệ nạn, như dân chơi ma túy, gái mại dâm, thậm chí có đôi nam nữ uống say còn kéo nhau vô nhà vệ sinh làm chuyện ấy.

Tối thứ Hai, một cặp năm nữ ở Hải Phòng kéo nhau vào nhà vệ sinh nữ của quán bar và mây mưa trong đó. Vì nghe tiếng động lạ, tiếng la lớn của cô gái, nên có người phụ nữ bên ngoài sinh nghi chuyện bất thường và giơ cao smartphone quay lại cảnh quan hệ của đôi nam nữ trong nhà vệ sinh.

Họ bị giao cho công an. Cư dân mạng thắc mắc vì sao nhân viên bảo vệ lại đưa đôi nam nữ lên công an phường. Có người giải thích rằng, hầu hết quán bar đều ra quy định cấm các cặp đôi quan hệ trong nhà vệ sinh. Hơn nữa, nhân viên bảo vệ chưa biết cả hai quan hệ tự nguyện hay cô gái bị cưỡng bức.

Hãng Bamboo Airways sắp cất cánh

SÀI GÒN - Bamboo Airways (Hàng không Tre Việt) mới được tập đoàn FLC của Việt Nam thành lập, Công ty này cho biết đang làm việc với hãng Airbus để thuê bảy chiếc phi cơ. Chủ tịch FLC, Trịnh Văn Quyết, nói với Reuters cuối tuần qua ở Singapore, trong chuyến đi quảng bá công ty.

Cuối tháng Năm, hội đồng quản trị của FLC đã quyết định thành lập công ty con Hàng Không Tre Việt với vốn điều lệ là $30 triệu. Ông Quyết cho biết rằng Bamboo Airways sẽ có đội bay “khoảng 7 chiếc” vào năm 2018, và chuyến bay đầu tiên có thể cất cánh vào đầu năm sau.

Hiện chưa rõ ngay là Bamboo Airways thuê những loại máy bay nào. Ông Quyết nói là Tre Việt “sẽ phục vụ các khu nghỉ dưỡng của chúng tôi ở 9 tỉnh thành tại Việt Nam,” và “chúng tôi sẽ nối chuyến quốc tế và đưa các hành khách tới các khu nghỉ dưỡng của chúng tôi.”

Việt Nam hiện có bốn hãng hàng không chính, đang hoạt động là Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, VietJet Air và VASCO. Thị trường hàng không ở trong nước đang trở nên sôi động, sau khi bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO của VietJet Air, trở thành nữ tỷ phú đầu tiên của Việt Nam.

Phóng viên bị hành hung tại Sóc Sơn

HÀ NỘI - Khi tới hiện trường xác minh tình trạng lấn chiếm đất công ao hồ để xây nhà riêng tại huyện Sóc Sơn, nhóm phóng viên của đài VTV đã bị hành hung và phá hỏng máy quay. Sự việc xảy ra ngày thứ Ba trước cửa căn biệt thự tại xã Phù Lỗi.

Sau khi nhận được phản ánh của người dân về tình trạng một loạt ao hồ tại huyện Sóc Sơn bị lấn chiếm làm quán bán hàng và nhà riêng, nhóm phóng viên của các đài tới tìm hiểu sự việc.

Chủ tịch xã Phù Lỗ đã xác nhận có trường hợp lấn chiếm như đơn khiếu nại của người dân, tuy nhiên, khi được đề nghị đưa nhóm phóng viên tới hiện trường để ghi lại hình ảnh và đưa thông tin về sự việc, chủ tịch xã Phù Lỗ đã gọi điện cho ông H. là chủ của một căn biệt phủ nằm tại khu vực 3 hecta hồ bị chiếm dụng. Chủ tịch từ chối đưa nhóm phóng viên tới hiện trường vì "lý do nhạy cảm".

Khi tới nơi, nhóm phóng viên bị một chiếc xe Mitsubishi lao thẳng vào. Nhờ kịp thời tránh được nên không có thiệt hại về người, tuy nhiên, chiếc máy quay bị xe của ông H. cán lên và bị hỏng hoàn toàn. Công an chưa nói gì với ông H. trong vụ này.