"Thần dược" sỏi mật trâu đắt như vàng: $1,400 một kí

Sỏi trong túi mật từ trâu, bò, heo, ngựa bị yếu bệnh lại được một số người xem như thần dược, có thể trị cả bệnh ung thư. (VietNamNet)

Việt Nam có nhiều chuyện lạ, khó tin mà cũng có nhiều người tin. Một trong những huyền thoại được một số người tin là sỏi mật lấy ra từ túi mật của những con trâu, bò, heo được xem là thuốc đông y cực kỳ quý hiếm, có giá đắt như vàng ròng. Tuy mắc, người có tiền cũng chưa chắc mua được, như bản tin dưới đây của báo điện tử VietNamNet cho biết.



Ông Nguyễn Văn Lê, một đầu mối buôn dược liệu tại Sapa (Lào Cai), cho biết, nhu cầu về sỏi mật trâu, bò, heo là rất cao, vì nguồn rất hiếm. Trong thời gian gần đây, ông phải lùng mua ở khắp các lò mổ với giá 320 triệu đồng/kg (gần $14,000 Mỹ kim). Thậm chí giá cao hơn một chút ông cũng mua nếu có hàng. Thế nhưng, lượng sỏi mật ông gom về vẫn không đủ cung cấp cho khách hàng đã đặt trước.



Theo ông Lê, sỏi mật hay còn gọi là sạn mật, ngưu hoàng, là một vị thuốc đông y cực kỳ quý hiếm, giống như thần dược chữa được rất nhiều bệnh, trong đó có cả bệnh ung thư.



Tuy nhiên, không phải con trâu, bò, heo nào cũng có sỏi mật mà chỉ những con bị mắc bệnh sỏi mật mới có sỏi trong túi mật. Thường thì đây là những con vật già tuổi, có vóc dáng to lớn, ốm yếu, ít di chuyển và khi di chuyển thì chậm chạp, thân nhiệt cao, sốt lâu dài, lông mọc lộn xộn như bông cỏ, thậm chí rụng rất nhiều.



Ngoài ra, chúng còn có biểu hiện mắt đỏ lờ lờ, ăn uống thất thường, uống nước nhiều, thường kêu gào và đêm không ngủ, v.v..



Ông Lê nói với VietNamNet, "Có những khách có bao nhiêu cũng mua hết, nhưng tôi đi lùng khắp các lò mồ ở trong vùng, thậm chí là cả ở những lò mổ ở tỉnh khác cũng không đủ hàng cho họ."



Kích thước của sỏi mật ở trâu, bò, ngựa thường không giống nhau, tùy thuộc vào bệnh của mỗi con, nên có những con mà viên sỏi chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay, song cũng có những viên sỏi nặng tới 2 hay 3 lạng. Thế nên, đợt nào may mắn thì gom được vài lạng, thậm chí cả cân, nhưng có đợt chờ cả tháng không mua được lạng nào, khách hàng khi đó đành phải chờ.



Trong khi đó, anh Nguyễn Hoàng Tú ở Hà Nội cho biết anh phải lần mò mất bốn tháng trời mới mua được 50 gram sỏi mật với giá lên tới $1,700 một lạng, về tán nhỏ thành bột cho cha anh uống hỗ trợ chữa bệnh.

"Tôi nghe mọi người mách sỏi mật của trâu, bò, lợn về tán nhỏ thành bột uống với liều lượng nhất định có thể chữa được bệnh ung thư. Song, tìm mua loại sỏi mật này rất khó. Tôi tới khắp các lò mò trong vùng hỏi mua mà chủ lò mổ nào cũng lắc đầu nói, thỉnh thoảng mới thấy một hai viên sỏi nhưng đều được các mối buôn bao thầu hết dù giá của chúng đắt như vàng ròng," anh Tú cho biết.



Vì không thể đặt mua được trực tiếp từ các lò mổ, anh đành phải mua qua các mối buôn và phải đặt bốn tháng trời mới mua được 50 gram sỏi mật.



Có nhiều người vẫn truyền tai rằng sỏi mật là một loại "biệt dược" quý hiếm, có tác dụng vào hai kinh "tâm" và "can" giúp thanh tâm giải độc, khai khiếu hóa đàm, lương can tức phong. Dùng trong các bệnh nhiệt sốt cao phát cuồng, thần trí hôn mê, trúng phong bất tỉnh, cổ họng sưng đau, ung thư, đinh nhọt, vân vân và vân vân.



Trong dân gian, ngưu hoàng thường được dùng làm thuốc trấn tĩnh và mạnh tim trong các trường hợp có triệu chứng điên cuồng, sốt quá phát cuồng, người co quắp, trẻ nhỏ bị kinh phong.



Giới lương y cho biết sỏi trong mật trâu, bò, ngựa đã được dùng làm thuốc từ rất lâu đời. Đông y gọi đó là ngưu hoàng. Nói nôm na dễ hiểu, vị thuốc "ngưu hoàng" chính là sạn mật, hay sỏi mật của những con vật này khi mắc bệnh sỏi mật.



Cũng trong đông y, ngưu hoàng là một vị thuốc quý được kết hợp với một số vị thuốc khác để phòng ngừa và chữa tai biến mạch máu não. Song, ngưu hoàng lại rất hiếm, có khi giết mổ hàng ngàn, hàng vạn con trâu bò mới thấy có con có sỏi mật trong túi mật.



Ngoài dân Việt, người Trung Hoa cũng xem sỏi mật của thú vật là dược chất quý hiếm. Vì quá khiến nên ở Trung Hoa có người đã chế ra loại ngưu hoàng nhân tạo, có khi bán cả ngưu hoàng giả, uống không thấy hết bệnh mà lại tốn tiền, chưa kể gây nghiệp với con vật đã chết.