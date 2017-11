4 dấu hiệu cảnh báo bạn ăn quá ít rau quả

Ăn quá ít các loại rau xanh, quả…, đồng nghĩa bạn không cung cấp đủ lượng chất xơ cơ thể cần, làm tăng nguy cơ lên cân, mắc bệnh tim mạch và bệnh ung thư. Theo Webmd, biểu hiện của chế độ ăn ít rau, hoa quả thường không rõ ràng. Tuy nhiên, có 4 dấu hiệu cảnh báo quan trọng bạn cần theo dõi:

Táo bón

Nếu đi ngoài ít hơn 3 lần một tuần, phân khô và cứng, bạn có thể bị táo bón. Táo bón do bạn ăn ít rau, hoa quả hoặc do tập thể dục quá ít. Một số thuốc, thực phẩm bổ sung cũng dẫn đến tình trạng này.

Phòng ngừa: Nếu táo bón liên quan đến chế độ ăn, bạn hãy thử thêm nhiều thực phẩm giàu chất xơ vào chế độ ăn hằng ngày như táo, mâm xôi, cà rốt, súp lơ hoặc ngũ cốc nguyên hạt. Tăng lượng chất xơ có thể giúp phân mềm, giảm bớt hoặc ngăn ngừa táo bón. Bạn hãy lưu ý bổ sung chất xơ một cách từ từ để cơ thể sử dụng chúng, uống đủ nước, tập thể dục đều đặn.

Mệt mỏi có thể là dấu hiệu cảnh báo bạn đang ăn quá ít rau, hoa quả. Ảnh minh họa:WP.

Tăng cân

Chất xơ khiến bạn nhanh no, no lâu. Nếu không có cảm giác no sau ăn thì có thể bạn đang ăn lượng nhiều hơn nhu cầu cơ thể.

Phòng ngừa: Bạn hãy cố gắng đạt mục tiêu đề ra là nạp vào cơ thể 25-35 g chất xơ mỗi ngày bằng cách ăn nhiều trái cây tươi, rau theo mùa và ngũ cốc nguyên hạt. Hãy chọn thực phẩm giàu chất xơ mà bạn thích.

Thay đổi lượng đường trong máu

Nếu bị tiểu đường và thấy khó để kiểm soát đường huyết, hãy nói chuyện với bác sĩ. Có thể chế độ ăn chưa cung cấp đủ lượng chất xơ cơ thể cần.

Phòng ngừa: Chất xơ làm chậm quá trình hấp thụ đường, giúp bạn kiểm soát đường huyết. Vì thế, bạn bổ sung thực phẩm tươi, đậu, gạo nâu và các thực phẩm giàu chất xơ khác vào khẩu phần ăn hằng ngày. Thảo luận với bác sĩ về bất kỳ sự thay đổi nào trong việc kiểm soát bệnh tiểu đường.

Mệt mỏi

Nguồn năng lượng được cung cấp chủ yếu từ chế độ ăn nhiều chất đạm, ít carbohydrate có thể không chỉ khiến cholesterol tăng mà còn khiến bạn mệt mỏi, nôn, yếu.

Phòng ngừa: Hãy thử tăng cường chất xơ cho cơ thể cùng với các loại vitamin, ngũ cốc nguyên hạt giàu chất khoáng, hoa quả tươi và rau, giảm các thực phẩm chứa chất béo.

Theo VnExpress