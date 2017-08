4 hoạt động thể thao tốt cho phụ nữ ngoài tuổi 40

Ở độ tuổi ngoài 40, việc tập luyện đều đặn không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn giúp quản lý cân nặng dễ dàng hơn.

Khi phụ nữ bắt đầu có tuổi thường coi nhẹ vấn đề rèn luyện sức khỏe vì nhiều lý do như con cái, công việc bận rộn. Tuy nhiên, chính tại thời điểm này, việc tập luyện thể thao lại vô cùng quan trọng vì nó giúp ngăn chặn các bệnh về xương khớp, giảm bớt các triệu chứng bệnh mãn tính, đồng thời cải thiện trí nhớ và tâm trạng. Với người đã bước qua tuổi 40, các hoạt động thể lực tác động lớn lên bộ xương. Sau một năm luyện tập đúng, chất khoáng trong xương có thể tăng cao hơn từ 5-10% so với trước lúc luyện tập hoặc so với người chưa luyện tập. Việc luyện tập thường xuyên ở độ tuổi này giúp hệ cơ xương rắn chắc, tránh được chứng loãng xương. Dưới đây là một số bài tập tốt cho sức khỏe của phụ nữ ngoài 40.

Đi bộ

Không còn gì đơn giản hơn việc đi bộ. Đi bộ mang lại các lợi ích hệt như chạy bộ, trong đó có các lợi ích cho tim. 30 phút đi bộ mỗi ngày có thể củng cố huyết áp và lượng đường trong máu, giảm nguy cơ mắc phải bệnh tim và cải thiện tình trạng stress.

Yoga

Yoga không những điều hòa tinh thần mà còn là cơ hội để bạn thực hiện các động tác và tư thế giúp giãn người và tăng cường sức khỏe. Yoga rất có lợi cho xương sống – một trong những điều quan trọng nhất mà người trung niên cần quan tâm tới. Nếu lưng không khỏe mạnh, bạn sẽ không thể hoạt động bình thường và thậm chí các hoạt động thường nhật có thể trở nên vô cùng đau đớn và khó khăn. Yoga cũng là một phương pháp hữu hiệu để làm dịu đi những cơn đau và nhức mỏi mà tuổi già mang tới.

Đạp xe

Đạp xe cũng là một cách tập thể dục để có được cơ bắp mạnh mẽ và một trái tim khỏe mạnh. Nếu được trang bị một chiếc xe đạp phù hợp, việc đạp xe sẽ là một hoạt động nhẹ nhàng với các khớp, ít gây đau và mỏi cơ hơn so với việc chạy bộ. Đạp xe còn là một hoạt động thể thao tốt cho vùng mông và chân. Bạn có thể chọn đạp xe lên đồi dốc để tăng độ khó cho việc luyện tập của mình.

Bơi lội

Bơi lội là hoạt động cực kỳ tốt trong việc hỗ trợ lưng và hông. Đồng thời, nếu bạn muốn quản lý cân nặng của mình thì bơi lội chính là hoạt động bạn nên hướng đến bởi vì với 1 giờ bơi, bạn có thể đốt cháy 500 calo, đồng thời thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể.