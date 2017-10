4 món rim mặn đậm đà vừa ngon lại dễ làm cứ ăn là tốn cơm canh

Nguyên liệu:

– 700gr sườn, rửa sạch chặt miếng vừa ăn

– 1/2 củ tỏi băm nhỏ

– 2 nhánh hành lá, rửa sạch thái nhỏ

– 1 thìa xì dầu

– 1 thìa nước mắm

– 1 thìa ớt bột

– 2 thìa đường

– Muối, bột nêm, tiêu.

Cách làm:

Cho sườn vào tô cùng với muối, tiêu, hạt nêm, tỏi băm trộn đều và ướp sườn 1-2 tiếng cho thấm gia vị. Cho 1 chút dầu vào chảo đun nóng, xếp các miếng sườn vào áp chảo cho sườn vàng đều 2 mặt.

Khi sườn đã xém vàng 2 mặt, bạn cho nước mắm, xì dầu, ớt bột, đường, tỏi đảo đều rồi thêm nước xâm xấp với mặt sườn. Đun sôi, đậy nắp vung nồi lại, rim cho đến khi miếng sườn mềm và nước sốt sánh lại mới cho hành lá thái nhỏ thái nhỏ vào là tắt bếp.

Múc sườn rim mặn ngọt ra đĩa, rưới nước sốt lên dùng làm món mặn ăn với cơm nóng.

Nguyên liệu:

– 15 con tôm

– 3 tép tỏi; 1 củ hành tím; 1 nhánh hành lá

– Gia vị: 1 muỗng canh đường nâu; 2 muỗng canh nước mắm; 1/2 muỗng cà phê bột tiêu; 1/2 muỗng cà phê bột nêm

Cách làm:

Tôm rửa sạch, cắt bỏ mõm nhọn, râu và đuôi. Ướp vào tôm bột nêm và tiêu trộn đều. Bắc chảo lên bếp, cho vào 1 muỗng canh dầu, chờ dầu nóng cho tôm vào xào với lửa hơi thấp.

Xào cho tôm chuyển màu hồng thì cho tỏi, hành cùng các gia vị còn lại phía trên vào tiếp tục rim tôm cho tôm săn có màu đẹp. Nêm nếm lại cho vừa ăn là tắt bếp, rắc hành lá vào trộn đều.

Nguyên liệu:

– 500gr thịt ba chỉ có chút mỡ. Rửa, cạo sạch phần da. Luộc thịt sơ, sau đó xả qua nước lạnh rồi thái miếng vừa ăn.

– 2 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước mắm, 1/3 muỗng cà phê tiêu, 1/2 muỗng cà phê bột nêm hòa chung trong 1 cái bát

– 1 chén hẹ thái khúc

– 1 miếng gừng thái sợi

Cách làm:

Bắc chảo lên bếp, cho vào 1 muỗng canh dầu và 1 muỗng canh đường, nấu nhỏ lửa, cho nước đường chuyển màu nấu mới cho thịt vào xào.

Cứ xào, đảo đều cho thịt tứa mỡ, miếng thịt săn cứng. Tiếp đến, cho bát nước sốt, gừng vào tiếp tục rim cho thịt thấm gia vị nước sốt sánh. Cuối cùng cho hẹ vào, đảo nhanh là tắt bếp.

Chuẩn bị:

– 1kg mỡ phần

– 1 thìa to nước mắm, 1 thìa to dấm, 1/2 thìa to đường, 1 thìa to nước, 1 thìa nhỏ mì chính, ớt và ớt bột.

Cách làm:

Mỡ phần thái nhỏ rồi cho vào chảo rán và đảo đều tay đến khi thành tóp thì vớt ra. Nước mắm, dấm, đường, bột ớt, ớt và mì chính hoà tan đều vào một bát.

Hành thái nhỏ phi thơm rồi đổ nước mắm vào đun đến khi sệt. Cho tóp vào đun và đảo đều tay trong vòng 2 phút là được.

