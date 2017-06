4 trẻ chết đuối, cả xóm đau buồn

GIA LAI - Tối thứ Sáu, tại thôn Tân Lập, xã Ia Sao, huyện Ia Grai đã xảy ra một vụ chết đuối tập thể, cướp đi sinh mạng của bốn em học sinh. Ngày thứ Bảy, một không khí tang thương bao trùm cả thôn nghèo trong một ngày hè oi nóng.Tai nạn xảy ra vào khoảng 5:30 chiều thứ Sáu, tại khu vực hồ C3. Bốn nạn nhân gồm Nguyễn Lê Hải Yến học lớp 5, Tống Thị Quỳnh Hương học lớp 3, Nguyễn Thị Hảo học lớp 4, và Đỗ Ngọc Thuận học trường mầm non. Các em rủ nhau đi bơi và cùng chết đuối.Ba gia đình là hàng xóm thân thiết ở cạnh nhà nhau, đều chịu nỗi đau mất con. Có những người cha, người mẹ đã không kịp thấy mặt con lần cuối. Trước khi đi làm, ông Nguyễn Thanh Hồng, 45 tuổi, cha của Hải Yến, đã dặn các con ở nhà xem phim, đừng ra ngoài. Đến 4 giờ chiều, anh nghe hàng xóm báo tin con bị chết đuối.Không kịp đi dép, anh và vợ cứ chạy chân đất về nhà thì thấy xác con đã nằm trong nhà, toàn thân lạnh toát và quần áo dính đầy bùn đất. Vợ chồng gào khóc trong đau đớn, “Sao con không nghe lời bố, ở nhà xem phim. Sao con bỏ bố mẹ vậy!”Đưa thi thể con về nhà, bà Lê Thị Mơ, mẹ em Hảo, bần thần rồi ngất lịm đi. Người dân cho biết, anh Nguyễn Ba Cổn, cha cháu Hảo, bị tâm thần hơn 10 năm nay, lúc điên lúc tỉnh. Khi nhìn thấy thi thể con mình được hàng xóm đưa về, anh lao đến xô mọi người ra rồi ôm lấy đứa con gái út vào lòng. Anh Cổn còn đánh vào mặt con để mong con tỉnh lại. Mặc cho hàng xóm can ngăn, anh Cổn vẫn làm mọi cách rồi luôn miệng la thất thanh, “Bà con ơi cứu lấy nó. Sao nó nằm im vậy? Sao nó không dậy nói chuyện?”SÀI GÒN - Cuối tuần qua, diễn viên Minh Béo đã lên sân khấu khóc và giải thích việc anh trở lại sân khấu vì yêu nghề. Sau khi phát trực tiếp trên facebook một vai chính trong vở kịch công diễn ngày thứ Năm 1/6 vấp phải sự chỉ trích của dư luận, Minh Béo đã chính thức lên tiếng.Hôm thứ Bảy, diễn viên Minh Béo giãi bày trên show Sao Minh Béo: “Ngày hôm nay Minh Béo xin được đại diện vì anh trai của Minh Béo không dám nói gì nữa vì trong thời gian qua anh ấy bị sốc rất nặng. Cũng vì bảo vệ Minh Béo mà anh trai Minh Béo bị dư luận, truyền thông chỉ trích.“Hôm nay Minh Béo rất vinh hạnh khi mời được hai thầy mà Minh Béo đã học được đạo pháp. Và một người mà nãy giờ quý vị khi bước chân qua cánh cửa vào sân khấu nhìn thấy, người phụ nữ mặc áo đỏ chính là mẹ của Minh Béo.“Và con xin phép khán giả cho con nói một lời: Mẹ và anh trai của Minh Béo chính là bồ tát giúp con sống lại. Những lúc con gục ngã nhất, những lúc con gần cái chết nhất thì họ đã kéo con trở về cuộc sống này. Những lần họ có nói ra điều gì cũng vì họ lo lắng cho con. Họ rất sợ có điều gì xảy ra với con.“Bởi vì chưa chắc những người hại con họ đã buông tha cho con đâu. Nhưng mà con còn yêu nghề quá nên hôm nay con đến đây xin mẹ và anh trai cho con trở lại sân khấu với một suất diễn. Con vào vai chính. Không biết tuần sau có vai chính thay thế không?”Vừa nói vừa khóc, Minh Béo nhận được những tràng vỗ tay khích lệ của những khán giả có mặt tại sân khấu Sao Minh Béo tối thứ Bảy. Anh này bị dư luận trong nước chê bai sau khi phạm tội dụ dỗ trai vị thành niên ở California và bị giam mấy tháng ở Quận Cam trong năm 2016.SƠN LA - Đinh Thị Y, 15 tuổi, trú xã Huy Hạ, huyện Phù Yên đã làm đám cưới với một thanh niên Trung Hoa và gây xôn xao dư luận trong tuần qua. Chiều thứ Sáu, đôi vợ chồng trẻ đã trở về huyện Phú Yên để làm việc với chính quyền. Chú rể nói anh ta sinh năm 1997 (20 tuổi), tuy nhiên về phía gia đình thì chưa có giấy tờ chứng minh. Vì vậy công an đang tiếp tục điều tra.Trước đó, chiều thứ Năm 1/6, đoàn công tác gồm cán bộ hộ tịch, công an xã, công an huyện đã đến làm việc với gia đình cô Y.Sau buổi làm việc, lãnh đạo UBND xã Huy Hạ đã xử phạt hành chính gia đình Y số tiền 1,000,000 đồng ($44) vì vi phạm Luật Hôn Nhân Gia Đình khi tổ chức lễ cưới cho con gái mới 15 tuổi. Cô Y mới học xong lớp 8 và đi làm ở tỉnh Hưng Yên, ít khi ở nhà. Gia đình Y là người dân tộc Thái, thuộc diện nghèo nên sự hiểu biết về pháp luật có nhiều hạn chế.Theo quy định của pháp luật, cô dâu người Việt Nam trên 18 tuổi muốn kết hôn với người nước ngoài phải qua Sở Tư Pháp. Trong đám cưới trên, chú rể có thể bị truy tố nếu đã có quan hệ tình dục với Y vì cô dâu này mới có 15 tuổi.Về việc tại sao đám cưới diễn ra tại địa phương mà không bị ngăn cấm, chủ tịch xã Huy Hạ cho hay, trước khi tổ chức đám cưới cho Đinh Thị Y, gia đình đã không xin chính quyền địa phương bất kỳ thủ tục gì nên lãnh đạo xã không hề biết chuyện này xảy ra.