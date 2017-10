5 loại vũ khí giúp Mỹ trở nên “vô đối”

Tờ The National Interest (NI) của Mỹ cho rằng, Mỹ đang sở hữu “sức mạnh hỏa lực ở mức đáng kinh ngạc” và sức mạnh này sẽ được sử dụng nếu như cần thực hiện các chiến dịch tác chiến, đồng thời liệt kê 5 loại vũ khí đáng sợ Mỹ đang sở hữu.

Nhờ có 5 loại vũ khí này mà “không quốc gia nào muốn xảy ra chiến tranh với Mỹ”.

Trực thăng AH-64 Apache

Đã có một số ý kiến mang tính chất mỉa mai rằng loại vũ khí tốt nhất của các lực lượng mặt đất tiền phương của Mỹ là các loại máy bay. Tuy nhiên, các cuộc xung đột gần đây mà lực lượng này này đã và có thể tham chiến cho thấy, sự hỗ trợ của không quân là nhân tố quyết định trong tác chiến.

Được trang bị các loại vũ khí cỡ nòng 30mm, các tên lửa Hellfire và các bộ cảm biến có độ chính xác cao, Apache cho phép thực hiện các đòn tấn công vào sinh lực địch trước khi lực lượng mặt đất tiến hành tác chiến. Trực thăng này cũng đồng thời có thể tiêu diệt lực lượng xe tăng đối phương.

“Trực thăng tấn công không phải là cái thay cho bộ binh và sẽ không bao giờ như thế. Tuy nhiên, lực lượng bộ binh luôn cần đến sự hỗ trợ mà trực thăng tấn công có thể đảm nhiệm”- NI nhấn mạnh.

Xe tăng M-1 Abrams

Câu trả lời cho câu hỏi liệu M-1 Abrams có phải là loại xe tăng tốt nhất thế giới hay không sẽ phụ thuộc vào từng quốc gia, nhưng theo NI, rõ ràng đây là một trong những cỗ máy tác chiến tốt nhất.

Abrams có trọng lượng 60 tấn, được trang bị súng cối cỡ nòng 120mm, được trang bị vỏ thép urani có độ dày đến 90cm và có khả năng cơ động với tốc độ 65 km/giờ. Năm 1991, loại xe tăng này đã “hủy diệt” hàng loạt phương tiện quân sự khi tác chiến tại Iraq và nó hoàn toàn có thể so sánh với mẫu xe tăng chủ lực Type-99 của Trung Quốc.

Trong thời gian diễn ra chiến dịch “Bão táp sa mạc”, Mỹ đã mất đi một vài chiếc Abrams. Còn sự kiện lực lượng IS ở Iraq đã tiêu diệt hoặc chiếm được một vài chiếc Abrams của Quân đội Iraq chủ yếu là do trình độ tác chiến của ê kíp xe tăng chứ không phải là do chất lượng xe tăng có vấn đề.

Pháo tự hành M109A6 Paladin

Trong một số “cuộc chiến nhỏ” gần đây mà Quân đội Mỹ tham gia, các pháo nòng ngắn tự hành M109A6 Paladin vẫn được “giữ trong bóng tối”. Nhưng đây không phải là điều phủ nhận sự thật rằng M109A6 Paladin là loại vũ khí tác chiến hiệu quả cao.

Paladin là mẫu mới nhất của hệ thống pháo tự hành M-109. Hệ thống này có thể bắn các loại đạn cỡ 155 mm với khoảng cách 20 dặm (32km).

Tổ hợp tên lửa chống tăng TOW

Theo NI, có lẽ Nga (trước đó là Liên Xô) là ông vua về các tên lửa chống tăng. Điều này có thể do Nga quan ngại trước các xe tăng của phương Tây có thể gây ra đối với Quân đội Nga. Tuy nhiên, Mỹ không phải là “lính mới” trong vấn đề này.

Tổ hợp tên lửa chống tăng TOW vẫn chứng minh được năng lực tác chiến của mình sau 45 năm ra đời. Các tổ hợp này đã từng tiêu diệt các xe tăng trong cuộc chiến tranh ở các nước Trung Đông.

Tổ hợp hiện đại nhất của TOW là TOW 2V đang được sản xuất nhiều biến thể khác nhau, trong số đó có phiên bản Aero- phiên bản có thể xuyên thủng các lớp giáp của xe tăng.

Súng máy hạng nặng Browning M2

NI thừa nhận rằng, việc liệt kê loại súng cỡ nòng lớn đã có 80 năm tuổi M2 vào danh sách này là điều dường như lạ lẫm. Tuy nhiên, việc loại vũ khí này vẫn “đứng trong hàng ngũ chiến đấu” cho dù đã xuất hiện từ khá lâu và tham gia nhiều cuộc chiến khác nhau là bằng chứng thuyết phục cho phương án này.

Được thiết kế và chế tạo trong những năm mà Tổng thống Franklin Roosevelt mới nhậm chức và trùm phát xít Hitler mới nắm quyền ở Đức, Browning M2 đã được sử dụng ở gần như tất cả các cuộc chiến với tư cách là loại súng chống máy bay, chống bộ binh. Phiên bản được cải tiến M2A1 có loại nòng có thể nhanh chóng được thay đổi và có kính ngắm đêm.

Theo Infonet

