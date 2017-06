58 người có thể đã chết trong vụ cháy chung cư London

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát tại London. (Getty Images)



LONDON – Nhà chức trách Anh hôm thứ Bảy cho biết, có 58 người được báo mất tích trong vụ cháy chung cư Grenfell ở London, và số người này có thể đã chết. Con số này bao gồm cả các thi thể đã được tìm thấy, nhưng chưa được nhận dạng. "Chúng tôi được biết 58 người có mặt trong tháp Grenfell đêm hôm đó vẫn mất tích. Vì vậy, thật đáng buồn là tôi phải cho rằng họ đã chết,” theo lời ông Stuart Cundy, chỉ huy lực lượng cảnh sát. Ông cũng nói con số này còn có thể thay đổi.



Ông Cundy cho biết, quá trình thu hồi và nhận dạng thi thể sẽ kéo dài nhiều tuần. Ngoài ra, có thể có những người khác đã có mặt trong tòa chung cư mà cảnh sát không biết, và điều này có thể khiến số người chết tăng lên. Công việc tìm kiếm nạn nhân từng được tạm hoãn vì lý do an toàn, nhưng đã được khởi sự trở lại. Các nhân viên khẩn cấp đã lên được tầng trên cùng của tòa nhà 24 tầng. Ông Cundy cũng kêu gọi những người đã thoát khỏi đám cháy nhưng chưa trình diện với cảnh sát, nên liên lạc lại để hỗ trợ việc thống kê.



Tòa chung cư Grenfell cao 24 tầng bốc cháy vào rạng sáng 14 tháng 6, khi người dân đang ngủ. Hàng trăm nhân viên cứu hoả được huy động để dập lửa và giải cứu nạn nhân. Nhà chức trách trước đó lo ngại số người chết vượt 100, và có thể không xác định danh tính được tất cả nạn nhân.



Trong một diễn biến liên quan, hơn 1,000 người vào hôm thứ Bảy đã tập trung trước Phủ Thủ tướng Anh, để thể hiện sự tức giận và phản đối cách thức bà Theresa May giải quyết vụ cháy. Người biểu tình gọi Thủ tướng Anh là "hèn nhát" và cho rằng bà nên từ chức ngay lập tức.



Bà May đã gặp các nạn nhân vụ cháy chung cư trong 2 tiếng rưỡi tại Phủ Thủ tướng ở đường Downing. Trước đó, bà đã bị chỉ trích nặng nề khi đến thăm và rời khỏi hiện trường vụ cháy hôm 15 tháng 6, mà không nói chuyện với bất cứ người nào mất nhà cửa do hỏa hoạn.



Chiều ngày 16 tháng 6, nhiều người đã tụ tập bên ngoài nhà thờ St. Clement để biểu tình phản đối bà May. Thậm chí, khoảng 70 người quá khích đã đuổi theo xe bà May và la hét một cách thù địch, khiến cảnh sát phải đứng thành "hàng rào sống" để ngăn chặn. Nhà thờ St. Clement đã cung cấp chỗ ở tạm cho các cư dân tháp Grenfell trong 3 ngày qua.