6 phim Hollywood mở màn mùa phim hành động 2017

Không cần đợi đến mùa phim hè, ngay từ tháng 3 này khán giả sẽ được Hollywood chiêu đãi bằng "bữa tiệc bom tấn" với đủ màu sắc và thể loại, từ siêu anh hùng đến cổ tích Disney.





Hugh Jackman trong “Logan.”



1. Logan (3 tháng 3): Bộ phim cuối cùng về Wolverine, với diễn xuất của nam tài tử Hugh Jackman, đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình. Logan được xem là một trong những tác phẩm siêu anh hùng hay nhất từ trước đến nay, vừa hành động căng thẳng, đẫm máu, vừa đầy tính nhân văn. Sự xuất hiện của cô bé Laura Kinney (X-23), một bản sao của Wolverine, đã làm trỗi dậy lòng trắc ẩn của "Người sói" và mở ra câu chuyện đầy cảm động.



2. Kong: Skull of Island (10 tháng 3): Bom tấn sắp sửa ra mắt khán giả toàn cầu với những thước phim hoành tráng về King Kong cùng các loài quái vật khác trên đảo Đầu Lâu. Bối cảnh chính của phim được quay tại các địa danh của Việt Nam như Ninh Bình, Quảng Bình và Hạ Long. Kong sở hữu dàn diễn viên ngôi sao như Tom Hiddleston, Brie Larson và Samuel L. Jackson.



3. Beauty and the Beast (17 tháng 3): Bộ phim live-action Người đẹp và Quái vật được chuyển thể từ phiên bản hoạt hình cùng tên nổi tiếng của hãng Disney năm 1991. Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên đình đám như Emma Waston, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline và Stanley Tucci. Đặc biệt, đây là bộ phim đầu tiên của Disney có sự xuất hiện của một nhân vật đồng tính.





Một cảnh trong “Power Rangers.”





4. Power Rangers (24 tháng 3): Bộ phim do Dean Israelite làm đạo diễn, dựa trên loạt phim truyền hình nổi tiếng của Hoa Kỳ - Mighty Morphin Power Rangers (5 anh em siêu nhân) năm 1993. Ngay khi trailer đầu tiên được tung lên mạng, không ít fan hâm mộ 5 anh em siêu nhân phải "há hốc mồm" trước kỹ xảo của phim, không thua kém bất kỳ bom tấn hành động nào. Power Rangers với dàn diễn viên trẻ đẹp hứa hẹn sẽ "làm mưa làm gió" thị trường phim nhắm vào nhóm khán giả thiếu niên.





Scarlett Johansson trong “Ghost in the Shell.”



5. Ghost In the Shell (31 tháng 3): Bộ phim được chuyển thể từ phiên bản truyện tranh Nhật Bản “Vỏ bọc ma,” có sự góp mặt của cô đào bốc lửa Scarlett Johansson. Chọn một diễn viên da trắng vào vai nhân vật chính Motoko Kusanagi, hãng Paramount bị chỉ trích là phân biệt chủng tộc. Nhưng khi trailer của phim ra mắt, nhiều người hâm mộ tỏ ra rất háo hức với những cảnh hành động và kỹ xảo đỉnh cao.



6. The Fate of the Furious (14 tháng 4): Trong phần 8 của loạt phim hành động ăn khách Fast and Furious, người phụ nữ bí ẩn Cipher (Charlize Theron) đã ép Dominic Toretto (Vin Diesel) trở lại thế giới tội phạm, phản bội gia đình. Phim được chỉ đạo bởi đạo diễn F. Gary Gray và tiếp tục có sự góp mặt của dàn sao quen thuộc Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson...