6 sai lầm tai hại của chị em khi chế biến rau củ

Xào rau với lửa nhỏ

Xào rau với lửa nhỏ và lâu sẽ làm mất đi nhiều loại vitamin, đặc biệt là vitamin B1 và C. Do đó, khi chế biến rau củ, chị em nên nhớ tốt hơn là dùng lửa to để xào rau.

Ăn giá đỗ không được nấu chín

Bạn biết không, giá đỗ nếu không được nấu chín sẽ gây chướng bụng đầy hơi, buồn nôn, chóng mặt và khó tiêu. Do vậy, bạn nên hạn chế sử dụng giá đỗ chần hay giá đỗ sống.

Cắt rau rồi mới rửa

Nhiều chị em phụ nữ có thói quen là cắt rau sau đó mới rửa sạch. Nhưng cách này vô tình đã làm mất các chất dinh dưỡng có trong rau cũ bởi vitamin và dinh dưỡng trong rau thường ở dạng nước. Do đó, các bà nội trợ hãy nhớ là rửa sạch rau rồi mới cắt nhé.

Dù chế biến rau củ quả là việc thương xuyên nhưng không phải chị em nào cũng nắm rõ (Ảnh minh họa).

Nấu lại nhiều lần

Nhiều người chỉ vì tiếc một ít rau còn thừa mà để lại rồi đun lại để ăn tiếp. Thế nhưng chị em biết không, việc đun lại rau củ nhiều lần không chỉ là mất đi lượng lớn vitamin, mà còn khiến các dưỡng chất bị biến tính trở thành yếu ra gây bệnh, hại sức khỏe.

Nấu xong không ăn ngay

Sau khi nấu, rau sẽ mất đi khoảng 15% lượng vitamin và các chất dinh dưỡng. Lượng dưỡng chất này sẽ mất dần theo thời gian khoảng 25% sau 30 phút và 75% sau 1 giờ. Khi nấu xong, rau dễ rơi vào vòng tấn công của vi khuẩn, mầm bệnh gây biến chất và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Gọt hết vỏ rau củ

Gọt hết vỏ rau củ là thói quen mà nhiều người nhầm tưởng rằng sẽ rất tốt vì đã loại bỏ được những phần tiếp xúc với đất bẩn.

Thế nhưng theo các chuyên gia dinh dưỡng, có một số loại rau củ tươi mà vỏ chứa nhiều vitamin C hơn cả thân và lá như bí đỏ, củ cải, cà rốt, cà tím…

Do đó, các bà nội trợ nên nhớ không nên gọt hết vỏ rau củ, chỉ cần rửa thật sạch trước khi chế biến là được.

Phương Vy (t/h)