6 thanh niên hiếp dâm tập thể hai bé gái rồi quay clip ‘nóng

– Khi hiếp dâm tập thể hai bé gái, 6 thanh niên ở miền Tây dùng điện thoại quay lại clip “nóng”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Hoàng Phi, Lê Quốc Khánh, Hồ Quốc Kiệt (cùng 17 tuổi), Nguyễn Phúc Hậu (20 tuổi), Huỳnh Tấn Đạt (16 tuổi), Trần Thanh Ngà (18 tuổi, tất cả cùng ngụ thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

6 thanh niên hiếp dâm tập thể hai bé gái trong khách sạn tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

6 nghi phạm trên được xác định là hiếp dâm tập thể 2 em Hạnh (14 tuổi) và Như (13 tuổi, cùng ngụ thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tên 2 nạn nhân đã được thay đổi) rồi quay clip “nóng”.

Theo điều tra, khuya 29/5, nhóm thanh niên nói trên nhậu tại ấp Tân Hiệp A, thị trấn Óc Eo thì gặp 2 em Hạnh và Như nên rủ vào nhậu cùng.

Cả Hạnh và Như đồng ý vào uống rượu cùng nhóm thanh niên nói trên. Đến khoảng 0h ngày 30/5, cả nhóm rủ nhau qua nhà nghỉ gần đó thuê phòng để nhậu tiếp. Vào nhà nghỉ, cả nhóm tiếp tục nhậu. Thời điểm này, cả Hạnh và Như đều say, không còn nhận thức được mọi việc xung quanh.

Thấy vậy, nhóm thanh niên nhậu cùng nảy sinh ý định hiếp dâm tập thể 2 thiếu nữ. Kiệt chạy ra quầy lễ tân của nhà nghỉ xin bao cao su để chia cho nhóm bạn thực hiện hành vi đồi bại với hai em Hạnh và Như. Táo tợn, nhóm thanh niên này còn dùng điện thoại quay lại cảnh nóng với Hạnh và Như.

Do cả nhóm nói chuyện lớn tiếng, đùa giỡn nên quản lý nhà nghỉ lấy chìa khoá mở cửa phòng thì phát hiện Hạnh và Như đang nằm trên giường, không mảnh vải che thân và không nhận thức được mọi việc nên trình báo công an. Công an đến lập biên bản quả tang vụ việc.

Tại cơ quan công an, 6 thanh niên nói trên đều thừa nhận hành vi phạm tội.

