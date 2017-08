7 quy tắc hữu ích cho những người ít đi lại bằng máy bay

Nếu hành khách bên cạnh đang đọc sách, nghe nhạc, đừng cố bắt chuyện với họ. Bạn nên giữ những ý nghĩ của mình để tránh làm người khác khó chịu.

Dưới đây là 7 quy tắc sẽ làm chuyến bay của bạn dễ chịu hơn, đặc biệt với những thường ít cơ hội di chuyển bằng máy bay:

1. Chuẩn bị trước mọi thứ

Khi bạn đến sân bay, bạn sẽ phải đứng trong một không gian đông đúc và lộn xộn để chờ check in và kiểm tra an ninh. Vì vậy, bạn nên có tất cả các thứ sẵn sàng. Trên tay bạn phải có chứng minh nhân dân/hộ chiếu và vé máy bay. Hãy để điện thoại di động, đồng hồ, laptop và các món đồ kim loại khác ở vị trí thuận tiện để bỏ vào khay kiểm tra. Bạn cũng nên đi một đôi dép dễ cởi tháo. Đây không phải là nơi để bạn sắp xếp lại đồ đạc của mình, vậy nên hãy chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng trước khi đến cổng an ninh.

2. Đến sớm

Sẽ rất tồi tệ nếu bạn lỡ chuyến bay của mình và không thể tham dự một cuộc họp hay sự kiện nào đó. Hãy đến sân bay sớm 40 phút trước giờ bay. Bạn sẽ có đủ thời gian để nghỉ ngơi và ăn uống trước khi đi qua cổng an ninh.

3. Lưu ý với hành lý xách tay

Có một kinh nghiệm là nếu bạn không nâng được một vali qua đầu, vali đó sẽ không phải hành lý xách tay. Khi bạn lên máy bay, tất cả mọi người đều đang vội vã tìm chỗ ngồi của mình. Không ai có đủ thời gian để chờ bạn cố gắng nâng chiếc vali 30 kg của mình lên khoang để hành lý. Thêm nữa, việc này không đảm bảo, vì khi hạ cánh bạn sẽ phải kéo nó xuống và rất có thể chiếc vali này sẽ va vào đầu hành khách khác.

4. Nếu cần dùng nhà vệ sinh, hãy chọn chỗ ngồi cạnh lối đi

Cố gắng lách qua các hành khách khác hay làm họ phải đứng dậy để nhường đường cho bạn là một chuyện rất phiền phức. Và thêm nữa, hàng ghế ngoài không tồi chút nào. Ở đây bạn có không gian rộng rãi hơn và có thể quan sát mọi chuyện xảy ra trên máy bay.

5. Hãy quan sát

Nếu hành khách cạnh bạn đang đọc sách, nghe nhạc hay đang bận, đừng cố bắt chuyện với họ. Bạn nên giữ kín những ý nghĩ của mình để tránh làm người khác khó chịu.

6. Hãy kiên nhẫn

Mọi thứ không phải lúc nào cũng đi theo kế hoạch. Phàn nàn và mắng mỏ bộ phận dịch vụ khách hàng sẽ không làm cho mọi thứ tiến triển nhanh hơn. Còn khi hạ cánh, đừng nhảy dựng lên và chạy vội chạy vàng như thể bạn đang trong một cuộc đua. Mọi người đều đang xuống máy bay. Vì vậy, hãy kiên nhẫn.

7. Tôn trọng quyền riêng tư

Đừng chống chân hay đầu gối lên lưng ghế trước bạn. Chỉ ngả ghế của bạn khi biết rằng người phía sau sẽ không bị đè lên. Bạn cũng nên hỏi ý kiến người ngồi sau trước khi ngả ghế.

Ngoài ra còn có thêm một vài mẹo nhỏ giúp bạn tiết kiệm thời gian và giữ bình tĩnh

– Mang một chai nước rỗng. Hải quan sẽ bắt bạn vứt bỏ bất kỳ chai nước nào hành khách mang theo, nhưng bạn vẫn có thể mang theo một chai nước rỗng. Sau khi đi qua cổng an ninh, hãy tìm một bình nước công cộng và đổ đầy nước vào chai. Chai nước này sẽ giúp bạn giữ ẩm và bạn sẽ không phải bỏ tiền mua một chai nước đắt đỏ ở sân bay.

– Mang theo một bộ quần áo dự phòng và giấy ướt.

– Mang một chiếc túi cá nhân. Bạn nên chọn một chiếc túi để vừa dưới ghế ngồi. Hãy cho laptop, tai nghe, kẹo cao su, sách hay bất kỳ thứ gì bạn cần trong chuyến bay vào túi này. Dùng một chiếc túi nhiều ngăn cũng sẽ giúp bạn ngăn nắp hơn.

– Trong suốt chuyến bay, đừng lấy hành lý xách tay của bạn xuống nếu nó đang ở trong khoang trên đầu một hành khách khác. Hãy chuẩn bị sẵn mọi thứ bạn cần trong suốt chuyến bay trước khi cất cánh, hoặc bạn có thể mang theo một chiếc túi cá nhân như đã nói ở trên.

– Mang theo tai nghe chống ồn. Cặp tai nghe này có thể cản tiếng động cơ máy bay hay các tiếng ồn khó chịu khác.

– Khi bạn đã sử dụng xong chứng minh nhân dân và hộ chiếu, ví, lập tức cất chúng vào trong túi xách tay của bạn và khóa lại. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra khi du lịch là mất tiền và giấy tờ cá nhân. Bạn cũng nên có sẵn tiền mặt trên người phòng trường hợp khẩn cấp.

– Mang theo áo khoác. Khi bạn lên cao, máy bay sẽ rất lạnh, vậy nên bạn hãy để sẵn một chiếc áo khoác mỏng trong túi.

– Mang theo pin dự phòng và dây sạc ở túi cá nhân. Việc này sẽ đảm bảo bạn có đủ pin để gọi taxi hay người thân khi bạn hạ cánh.

Bảo Khuê