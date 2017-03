7 tấn cá nuôi gần khu công nghiệp chết nổi trắng ao

Cá chết trắng nghi do nguồn nước bị ô nhiễm ở thôn Tân Bảo trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu vừa qua. (Dân Trí)LÀO CAI – Trong mấy ngày qua, nhiều nhà dân ở thôn Tân Lợi, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng đã mất ăn mất ngủ vì cá nuôi trong ao nhà nằm gần khu công nghiệp Tằng Loỏng bỗng dưng chết nổi trắng ao.Tình trạng này xảy ra sau khi người dân đưa thêm nguồn nước từ kênh mương thủy nông vào ao trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu vừa qua.Theo thông tin ban đầu, có tới 10 gia đình nuôi cá ở thôn Tân Lợi bị chết cá nuôi với tổng trọng lượng khoảng gần 7 tấn. Cá chết nổi trắng ao được vớt lên mang đi tiêu hủy chứ người dân không dám ăn hoặc đem bán.Trong số các gia đình bị thiệt hại có gia đình ông Vũ Văn Bé thiệt hại nặng nhất với khoảng 4 tấn cá thương phẩm bị chết, ước tính mất trắng $6,500 Mỹ kim.Gia đình bà Mai Thị Tâm có 1 tạ cá giống trị giá lúc mua gần $440, mới thả xuống ao không lâu cũng bị chết hết. Gia đình ông Nguyễn Văn Vinh có gần 1 tấn cá thương phẩm bị chết thối trong ao, thiệt hại cả ngàn Mỹ kim.Giới chức huyện Bảo Thắng và xã Xuân Giao đã tới hiện trường khảo sát hiện tượng cá chết và có báo cáo lên cấp tỉnh. Họ đã lấy mẫu nguồn nước và mẫu cá chết để điều tra nhưng chưa cho biết kết quả thử nghiệm.Nhiều người dân ở địa bàn xã Xuân Giao cho biết, nguyên nhân chính khiến nhiều ao nuôi cá chết trắng là do nguồn nước đưa vào ao bị ô nhiễm nặng từ khu công nghiệp Tằng Loỏng.Trước đó, cuối tháng 11, 2016, một số gia đình nuôi cá ở xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng cũng bị chết cá do bị nhiễm nguồn nước độc hại từ sự cố của nhà máy hóa chất Đức Giang nằm trong khu công nghiệp Tằng Loỏng.