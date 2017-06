7 thủy thủ Mỹ mất tích được tìm thấy chết trong tàu chiến bị đâm móp trên biển Nhật Bản

Chiếc USS Fitzgerald bị đâm nát phía mạn phải, nơi mà các thủy thủ đã nằm ngủ ở bên trong. (Getty Images)TOKYO – Vào sáng Chủ Nhật theo giờ Nhật Bản, phát ngôn viên của Đệ Thất Hạm Đội của Hải Quân Hoa Kỳ cho biết bảy thủy thủ từng bị mất tích trong tai nạn đã được tìm thấy, và tất cả bảy thủy thủ này đều đã tử nạn.Phát ngôn viên cho biết xác của bảy thủy thủ được tìm thấy trong những phòng bị dập nát và bị ngập nước biển do sự va chạm gây ra vào sáng sớm thứ Bảy. Chiếc tàu chiến thuộc hạng khu trục hạm Aegis đã bị một tàu hàng hải của Phi Luật Tân đâm thẳng vào, gây hư hại nặng ở những phòng mà các thủy thủ đã nằm ngủ.Ban đầu các viên chức cho biết có năm thủy thủ bị thương và bảy thủy thủ mất tích. Quân đội đã xác nhận với đài ABC rằng hết thảy xác của bảy quân nhân mất tích đã được tìm thấy.Những tử thi đã được khám phá sau khi chiếc tàu chiến tên là Fitzgerald đã trở về quân cảng to Yokosuka vào đêm thứ Bảy. Sau đó các đội cấp cứu mới có thể bước lên chiếc tàu bị hư hại để tìm người mất tích.Bảy tử thi được chuyển tới bệnh viên hải quân tại căn cứ Yokosuka, nơi mà họ sẽ được nhận diện. Tên tuổi của họ chưa được tiết lộ với báo chí vì các thân nhân chưa được thông báo về cái chết của các thủy thủ.Ngoài biển Nhật, sau khi bị va chạm, khu trục hạm của Hải Quân Mỹ đã bị nước tràn vào. Khu trục hạm USS Fitzgerald bị đâm móp ở mạn phải, phần ngay phía trước tháp điều khiển.Tai nạn xảy ra vào khoảng 2:30 sáng 17 tháng 6. Tàu khu trục Fitzgerald đã yêu cầu sự hỗ trợ của Lực Lượng Vệ Binh Duyên Hải Nhật Bản, tại một nơi cách Yokosuka khoảng 56 hải lý.Sau khi nhận được báo hiệu yêu cầu giúp đỡ của khu trục hạm Mỹ, Vệ Binh Duyên Hải Nhật Bản đã có mặt tại hiện trường vụ va chạm để xác định mức độ thiệt hại và thương tích của hai con tàu."Tàu USS Fitzgerald bị hư hại ở phía trên mạn phải và chìm dưới đường mớn nước. Vụ va chạm khiến nước tràn vào tàu," Hải Quân Mỹ từng cho biết trong thông cáo.Sau vụ va chạm và có nước tràn vào, tàu này không thể tự vận hành.Đài NHK phát đi hình ảnh cho thấy phía mạn phải của tàu Fitzgerald bị một vết lõm lớn, phần ngay phía trước tháp điều khiển bị hư hỏng nặng. Một thủy thủ trên tàu bị thương nặng và được chở bằng trực thăng của Nhật.Tàu thương mại va chạm với chiếc USS Fitzgerald là tàu hàng ACX Crystal của Phi Luật Tân. Tàu đang trên đường chở hàng hóa đến Tokyo.Tàu khu trục mang hỏa tiễn dẫn đường USS Fitzgerald có khoảng gần 330 thủy thủ. Quá trình nâng cấp và sửa chữa tàu chiến này hoàn thành hồi tháng Hai với chi phí $21 triệu.USS Fitzgerald được đưa tới Yokosuka để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ an ninh và hòa bình ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.