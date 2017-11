‘Check-in’ khu vườn hồng hạc ở Sài Gòn

Hơn 200 chú hồng hạc được sắp đặt nghệ thuật trong không gian xanh gây ấn tượng khách tham quan khi đến The Garden Mall, quận 5, TP Sài Gòn.

Sau hơn 10 năm dừng hoạt động, khu thương mại thuộc toà nhà Thuận Kiều Plaza đã được cải tạo lại thành một trung tâm thương mại, giải trí, nghệ thuật độc đáo với tên The Garden Mall.

Nhân dịp khai trương, từ ngày 3-12/11, nơi đây sẽ giới thiệu đến khách tham quan một khu vườn thần thoại với hơn 200 chú hồng hạc, được sắp đặt nghệ thuật trong không gian đầy màu sắc sống động, xen kẽ với hồ cầu nguyện, cây chúc phúc cùng nhiều loại kỳ hoa, dị thảo…

Hơn 200 chú hồng hạc, được sắp đặt nghệ thuật trong không gian đầy màu sắc sống động.

Đại diện The Garden Mall cho biết, lấy ý tưởng từ thành ngữ “Đất lành chim đậu”, vườn thần thoại hồng hạc được dựng nên nhằm thể hiện niềm tự hào của người dân sống tại TP Sài Gòn. Đó là vùng đất an bình, nơi lựa chọn thú vị để an cư lạc nghiệp.

Khu vườn tái hiện hình ảnh sum vầy của bầy chim hồng hạc, một loài chim cao quý nhưng không kém phần trẻ trung. Đồng thời, hồng hạc cũng biểu trưng cho sự phát triển phồn thịnh, sự ấm no gia đình, tình yêu lứa đôi, sự năng động và nhiệt huyết của giới trẻ Việt Nam.

Giới trẻ sẽ có cảm giác như lạc vào thế giới thần thoại của những câu chuyện cổ tích.

Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ led, laser hiện đại kết hợp cùng chất liệu truyền sáng tối ưu như sợi, bóng đèn thuỷ tinh, pha lê tạo hiệu ứng bắt mắt sẽ càng nhấn mạnh sự kỳ ảo của khu vườn về đêm. Giới trẻ sẽ có cảm giác như lạc vào thế giới thần thoại của những câu chuyện cổ tích khi đến với vườn thần thoại hồng hạc tại The Garden Mall.

Sau ngày 12/11, các chú hồng hạc sẽ được trưng bày trên khu không gian văn hoá Chợ Lớn – tầng 3 The Garden Mall để đón tiếp khách tham quan.

Tọa lạc tại 190 Hồng Bàng, vị trí đắc địa của quận 5, TP Sài Gòn, The Garden Mall (tên gọi cũ là Thuận Kiều Plaza) có bốn mặt tiền gồm đường Hồng Bàng, Dương Tử Giang, Tân Hưng và Thuận Kiều.

The Garden Mall được thiết kế và trang trí lại theo lối kiến trúc pha trộn giữa nét truyền thống và hiện đại.

Lấy cảm hứng từ văn hoá phương đông, The Garden Mall được thiết kế và trang trí lại theo lối kiến trúc pha trộn giữa nét truyền thống và hiện đại. Khi bước vào bên trong, khách tham quan sẽ cảm nhận ngay sự tươi mới giống như “chiếc áo” màu xanh lá mà The Garden Mall đang khoác lên. Tại đây, các phân khu chức năng được bố trí rất hài hòa trong một không gian vườn xanh dịu mát.

Khu thương mại gồm ba tầng thương mại với tổng diện tích sàn 24.000 m2, được lấp đầy với nhiều tiện ích, dịch vụ đa dạng như: nhà hàng ẩm thực, siêu thị, văn phòng cho thuê, khu mua sắm mỹ phẩm, phụ kiện thời trang, thiết bị gia dụng, nội thật, phòng gym, game center. Đặc biệt, nhà sách Phương Nam Book City nằm trên tầng hai sẽ gây ấn tượng khách tham quan với diện tích rộng trên 2.000 m2.

(Nguồn: The Garden Mall)