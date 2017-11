‘Có trả tiền tỷ tôi cũng không hát đám cưới’

Ông bố 4 con sắp bước qua tuổi 50 hiện hài lòng với mái ấm gia đình và công việc. Nam ca sĩ tiết lộ trong quá khứ từng bị khán giả dùng vũ lực, chửi bới… nên suốt hơn 20 năm ca hát, anh không nhận lời mời hát tiệc, đám cưới dù được trả cát – xê cao.

Xem video:

Ca sĩ Lý Hải ( SN 1969, quê Tiền Giang) chính thức bước chân vào lĩnh vực ca hát vào năm 1993. Tên tuổi của anh được khán giả ái mộ qua album ca nhạc Trọn đời bên em từ năm 2000 và nhiều bản phát hành cùng tên ra đời sau đó. Chính nhờ thành công này, Lý Hải trở thành một trong những ngôi sao âm nhạc ăn khách nhất thời điểm bấy giờ.

Năm 2010, Lý Hải kết hôn cùng vợ xinh đẹp kém 16 tuổi Minh Hà. Sau 7 năm về chung một nhà, “trái ngọt” của cặp đôi hot nhất Vbiz là 4 nhóc tỳ đáng yêu, tinh nghịch. Vừa qua, gia đình Lý Hải – Minh Hà có chuyến du lịch Phú Quốc nhân kỷ niệm ngày cưới.

Lý Hải cùng vợ kém 16 tuổi Minh Hà và 4 con nhỏ.

Bên cạnh ca hát, Lý Hả còn lấn sân làm đạo diễn phim, hoạt động kinh doanh… và đạt được những thành công nhất định. Sau hơn 20 năm chăm chỉ làm việc, cuộc sống Lý Hải hiện đã đầy đủ và sung túc hơn. Mới đây, có dịp tiếp xúc với nam ca sĩ sau những ngày vất vả quay phim Lật mặt 3, chúng tôi vẫn cảm nhận ở anh sự mộc mạc, chân chất vốn có của người miền Tây. Bên cạnh đó, anh thừa nhận là người ít nói, ít bạn bè, ai làm gì thì chỉ biết cười mà thôi. Tuy nhiên, sau một hồi trò chuyện, ông bố sắp bước qua tuổi 50 bắt đầu cởi mở hơn.

Không bao giờ đi hát đám cưới

– Hơn 20 năm đi hát, nhiều khán giả vẫn nhận định anh là ca sĩ bình dân, chuyên hát hội chợ, anh nghĩ sao về ý kiến này?

– Tôi thấy điều này khá bình thường. Trước giờ đều nghe mọi người nói nhiều nên thành ra quen tai, đôi lúc cũng không bận tâm lắm.

Đến với nghề ca sĩ, tôi không đặt mục tiêu sẽ hát ở sân khấu ra sao, môi trường thế nào. Nơi nào khán giả còn yêu mến và ủng hộ tôi sẵn sàng đến phục vụ.

Thật ra, suốt quá trình đi hát, tôi từng diễn ở các tụ điểm hội chợ, chương trình tạp kỹ… đến những sân khấu sang trọng, đầu tư công phu, phát sóng trực tiếp đài tỉnh đến trung ương. Trong nghề, nhiều ca sĩ chỉ hát được ở phòng trà chứ không thể biểu diễn bên ngoài, hay chỉ có ca sĩ hát ở sân khấu bình dân, không có cơ hội tiếp cận chương trình lớn. Vì vậy, với tôi là quá hạnh phúc.

Tuy nhiên, tôi luôn có chuẩn mực tự đặt ra đó chính là không bao giờ hát đám cưới, tiệc tùng. Hơn 20 năm qua tôi vẫn giữ vững lập trường đó.

Hồi năm 1990, khi còn là sinh viên, tôi đi hát thêm kiếm thu nhập trang trải cuộc sống. Lúc đó, tôi biểu diễn trên bến thuyền khu vực Bạch Đằng, TP Sài Gòn. Một hôm, tôi phục vụ bàn tiệc với nhiều thực khách giàu có. Tuy nhiên, họ tỏ ra mất lịch sự, dùng nhiều lời lẽ không hay với ca sĩ. Họ cầm tiền kêu tôi xuống và bảo: “Nếu mày muốn lấy tiền thì phải hát bài này”. Song tôi bảo không thuộc, họ liền dùng vũ lực, chửi bới. Chưa dừng lại đó, khi bị phớt lờ họ yêu cầu phải uống hết 1 ly rượu nhưng tôi không đồng ý. Sau đó, tôi bị ông chủ đuổi việc vì không chiều khách.

Sau câu chuyện, tôi tự nhủ lòng, dù có trả cát-xê cao cỡ nào, tiền tỷ tôi vẫn dứt khoát không đi hát ở các tụ điểm tiệc, đám cưới. Tuy nhiên, nếu tiệc của người thân thuộc trong gia đình, tôi sẵn sàng đến hát từ sáng đến chiều, không nhận cát-xê.

Hơn 20 năm ca hát, Lý Hải khẳng định chưa bao giờ đi hát đám cưới dù cát-xê cao cỡ nào.

– Có nguồn thông tin cho rằng anh từng nhận cát-xê 80.000 đồng khi hát hội chợ, thực hư thế nào?

– Giá cát-xê bạn nghe được là từ hồi tôi mới đi hát. Sau này, giá cát-xê của tôi khá cao. Tuy nhiên, việc này khá nhạy cảm nên tôi chưa từng công khai con số cụ thể, tôi xin phép không tiết lộ.

– Nhiều ca sĩ nhờ đi hát hội chợ mà có thể tích góp tiền tỷ, mua nhà, xế hộp, riêng với anh thì sao?

– Nếu chỉ đi hát hội chợ thôi thì thật sự gia đình tôi không đủ sống. Nghề ca sĩ hào nhoáng trước ánh đèn sân khấu, hát bằng trái tim và đam mê, song tiền kiếm được chỉ là đồng cắt. Bản thân không dựa hoàn toàn thu nhập từ ca hát, song song đó gia đình kinh doanh thêm về bất động sản, sản xuất bồn xăng dầu hơn 20 năm qua và các công việc khác.

– Các bộ phim ra rạp của anh vừa qua doanh thu khá cao, nhiều khán giả nói vui rằng từ ngày lấn sân phim ảnh, gia đình anh càng giàu thêm?

– Gia đình tôi không hề giàu, trước giờ vẫn vậy, cố gắng làm việc đủ sống và chăm sóc con nhỏ. Tôi thừa nhận các bộ phim sản xuất vừa qua đạt doanh thu tốt, nhưng không đồng nghĩa tôi sẽ giàu. Thật ra làm phim rất rủi ro, nếu phim lần này thắng lớn thì đâu biết được phim sau sẽ thất bại, thậm chí lúc đó tôi có thể trắng tay, mất hết tất cả. Điều này người trong nghề chứng kiến rất nhiều, không phải chuyện hiếm.

Tôi và bà xã tham gia làm phim bằng niềm cái tâm và niềm đam mê thật sự. Trong thị trường hiện tại, các phim ra rạp phần thắng xác suất rất hiếm. Vi dụ 10 phim ra rạp thì chỉ 1 đến 2 phim đạt doanh thu cao, 2 đến 3 phim huề vốn, còn lại là lỗ trắng.

Không chỉ đảm nhận việc chăm sóc 4 con nhỏ, Minh Hà còn là cánh tay đắc lực hỗ trợ chồng trong công việc.

– Anh từng thừa nhận bản thân đã hết thời ca hát, đồng nghiệp và bầu show khi gặp tỏ ra không quen biết, vậy điện ảnh có phải là hướng đi để anh tìm cơ hội bước tiếp trên con đường nghệ thuật?

– Từ năm 1996 đến năm 2000 là khoảng thời gian khó khăn trong sự nghiệp âm nhạc của tôi. Sau đó, album Trọn đời bên em được phát hành lại, may mắn khán giả ủng hộ nhiệt tình. Sau 10 số, đến năm 2010, tôi quyết định tạm ngưng ca hát, chuyển sang lĩnh vực làm phim.

Tôi mua sách, tài liệu về tự học cách sản xuất một bộ phim điện ảnh. Vì đa số tài liệu là của nước ngoài nên tôi nhờ bà xã dịch sang tiếng Việt. Bên cạnh đó, tôi bắt đầu học cách viết kịch bản, làm đạo diễn từ bạn bè, những tiền bối đi trước. Sau 3 năm, năm 2013, tôi bắt đầu có những dự án điện ảnh đầu tay ra mắt. Theo tôi, con đường sự nghiệp đều đến với mình bằng cái duyên và từ những trải nghiệm có được.

– Gần đây có nhiều ca sĩ nổi tiếng một thời trở lại ca hát bằng việc phát hành album cover lại những bản hit, anh có dự định tương tự vậy không?

– Tôi nghỉ hẳn ca hát đến nay được 3 năm, chỉ nhận biểu diễn một vài sự kiện, quảng cáo lớn. Hiện, ngoài tập trung làm phim, quỹ thời gian ít ỏi tôi dành cho vợ và các con. Nếu quay trở lại với âm nhạc, tôi sợ không đủ thời gian để sống với đam mê thêm một lẫn nữa.

Đôi lúc cũng nhớ nghề lắm, nhiều lần đi ngang các sân khấu thấy ca sĩ biểu diễn tôi đều ngoáy đầu lại nhìn rất lâu. Tôi nghĩ Tổ nghiệp chỉ cho mỗi người một hướng đi nhất định, nếu ôm nhiều việc quá vừa ảnh hưởng sức khoẻ, chất lượng công việc cũng không đạt hiệu quả tối đa.

4 con là quá đủ

– Sau 7 năm lập gia đình với vợ xinh, 4 con ngoan ngoãn, cơ ngơi khang trang và sở hữu lượng fan khủng trên mạng xã hội, anh có cảm thấy cuộc sống mình còn thiếu thốn điều gì?

– Hiện tại, tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống gia đình, công việc của mình. Tất nhiên ai cũng có tham vọng ước mơ nhưng quan trọng là phải cân bằng để còn giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Về nghề nghiệp tôi cảm thấy may mắn khi có cơ hội trải nghiệm nhiều lĩnh vực. Thời mới vào nghề, tôi dạy nhảy. Khi đi hát có thể tận dụng để nâng cao vũ đạo. Bên cạnh đó tôi còn sáng tác nhạc, viết lời ca khúc. Về sau tôi còn kiêm luôn diễn viên, viết kịch bản, làm đạo diễn… Thú thật, biết nhiều khổ nhiều, nhưng mọi thứ giúp tôi có nhiều trải nghiệm, sống được với nghề lâu hơn.

Về gia đình, tôi khó tìm được ai thay thế vợ tôi. Tôi cảm thấy may mắn khi gặp được Minh Hà, cô ấy luôn sẵn sàng hi sinh lợi ích cá nhân vì chồng, vì con mà không hề than phiền điều gì. Đặc biệt, sau 7 năm sinh sống, gia đình lại có được 4 thiên thần. Về việc sinh nhiều con, có người ủng hộ bảo “con anh dễ thương, đáng yêu quá, anh đẻ tiếp đi”. Bên cạnh đó, không ít ý kiến luôn thắc mắc tại sao gia đình tôi lại đẻ nhiều như vậy?

Nam ca sĩ “Trọn đời bên em” viên mãn với cuộc sống gia đình hiện tại. 4 con của Lý Hải – Minh Hà gồm anh cả Rio, 2 cô công chúa Cherry, Sunny và em út Mio chào đời vào tháng 7 vừa qua.

– Vậy tương tai anh và bà xã có dư định sẽ sinh thêm bé thứ 5 để thêm vui nhà, vui cửa?

– Tính tôi rất thích trẻ con, bà xã cũng vậy nên cả hai khá hoà thuận về vấn đề con cái. Theo tôi, đội hình hiện tại khá đẹp, 2 nam, 2 nữ. Nếu thêm bé thứ 5 thành ra bị lẻ, phải thêm bé thứ 6 mới đồng đều (cười). Thôi đó là chuyện tương lai, tôi thấy 4 cháu hiện tại là quá đủ và sum vầy.

– Ông bà xưa có câu “nhiều con, nhiều phúc”, vậy điều này có vẻ khá đúng với gia đình anh?

– Riêng gia đình tôi, bố mẹ sinh 10 người con, tôi là út. Tôi thấy gia đình có từ 1-2 con cũng tốt nhưng hơi neo đơn. Tôi quan điểm, con cái khi lớn lên sẽ có cuộc sống riêng, mỗi đứa một công việc, lựa chọn khác nhau. Vì vậy, kể ra nhiều con cũng có lợi, khi về già, đứa nào bận thì có đứa khác về thăm, cứ vậy mà thay phiên nhau, tránh không khí cô đơn, vắng vẻ.

Tuy nhiên, nhà đông con khá cực, bản thân làm cha mẹ phải hi sinh nhiều thứ. Khi tôi có 4 con, ngoài thời gian làm việc, lúc rảnh tôi phải bên cạnh vui chơi, chăm sóc các con thay vì trước đây được tụ tập, gặp gỡ bạn bè. Dẫu vậy, bản thân còn cảm thấy thiếu quỹ thời gian cho con nhiều lắm.

– Dành hết thời gian bên gia đình, các mối quan hệ bạn bè của anh có bị ảnh hưởng?

– Thật ra, mỗi thời điểm sẽ khác nhau. Lúc trước, bạn bè có thể gặp nhau tám chuyện hay gọi điện hỏi thăm. Ngày nay, mạng xã hội phát triển, tôi có thể gặp bạn bè mọi lúc mọi nơi mà không cần bước chân ra ngoài. Tôi thường xuyên chủ động nhắn tin hỏi thăm bạn bè nên không có quá nhiều khoảng cách. Đa số bạn bè của tôi không hoạt động trong giới giải trí.

Lý Hải trông vẫn phong độ dù sắp bước qua tuổi 50. Anh và gia đình vừa có chuyến đi biển Phú Quốc nhân kỷ niệm 7 năm ngày cưới.

– Hiện anh đã chạm ngưỡng 50 tuổi, trong khi đại đa số đã có thể nhờ con cái, riêng các con anh còn khá nhỏ, anh có từng chạnh lòng vì điều này?

– Tôi chưa bao giờ thấy buồn vì lập gia đình muộn. Mỗi gia đình mỗi cảnh, có thể sướng trước khổ sau hoặc khổ trước sướng sau.

Khi còn trẻ, tôi ham chơi, bồng bột, kinh tế không đủ trang trải nên chưa dám nghĩ đến cưới xin. Đến khi đủ ăn và cảm nhận có thể chăm lo cho mái ấm riêng tôi mới quyết định cưới vợ, sinh nhiều con.

Nếu 10 năm trước, kinh tế tôi còn khó khăn mà đẻ 4 người con sẽ không đủ kinh phí nuôi nấng, học tập thì tội lắm chúng nó lắm.

– Kế hoạch công việc của anh vào những dịp cuối năm có quá bận rộn?

– Thú thật, tôi và bà xã không quá lo xa, cơm ngày 3 bữa là đủ. Hai vợ chồng cố gắng làm việc, đủ tiền chăm lo các con ăn học là đã mãn nguyện.

Tôi luôn đặt sức khoẻ và gia đình lên hàng đầu. Giờ có làm nhiều việc thì không có thời gian, tiền dư ra cũng không biết dùng vào mục đích gì. Riêng với điện ảnh, tôi đang cố gắng tạo nên thương hiệu như từng thành công với Trọn đời bên em. Tôi luôn mong muốn mang đến khán giả những sản phẩm được đầu tư chất lượng, giá trị nghệ thuật cao.

Xem video:

Vợ ca sĩ Dương Ngọc Thái suy sụp khi biết chồng có con riêng với fan Nhắc đến việc có con riêng với người hâm mộ được công bố mới đây, ca sĩ Dương Ngọc Thái nói vợ rất buồn và suy sụp.

Nhan sắc xinh như mộng của bạn gái các nam ca sĩ Việt Điểm chung giữa bạn gái Khắc Việt, Phan Mạnh Quỳnh, Hoài Lâm là sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, vẻ đẹp nóng bỏng không thua kém gì các hot girl.

Diễn viên Vinh Râu kể về mối tình với nữ ca sĩ xinh đẹp Trong chương trình, cặp đôi bất ngờ tiết lộ những câu chuyện tình yêu hài hước, dí dỏm khiến khán giả cười ngất.

Ca sĩ trẻ bật khóc tiết lộ gia cảnh nghèo, mẹ làm giúp việc Những tiết lộ về cuộc sống gia đình nghèo khó của ca sĩ Sơn Ngọc Minh mới đây khiến người xem không khỏi bất ngờ.

(Theo Dân việt)