‘Giải mã’ những biểu tượng ít biết trên iPhone

Biểu tượng TTY

Teletype (TTY) được thiết kế dành cho những người khiếm thính hoặc thính giác kém có thể thuận tiện hơn trong việc sử dụng điện thoại. Tính năng cần sử dụng với adapter TTY cho iPhone và thiết lập trong mục Settings > General > Accessibility > TTY.

Chuyển hướng cuộc gọi

Call Forwarding cho phép người dùng chuyển hướng cuộc gọi đến một số điện thoại khác được thiết lập trước đó. Bạn có thể cài đặt chuyển hướng trong một số trường hợp như máy bận, tắt máy hay thiết bị mất sóng… Chế độ này được tìm thấy trong phần Settings > Phone > Call Forwarding.

Không làm phiền

Biểu tượng “mặt trăng” ở góc phải màn hình cho biết iPhone, iPad đang kích hoạt Do not Disturb. Như tên gọi, tính năng này sẽ tắt toàn bộ thông báo (âm thanh và rung) trừ báo thức để người dùng không bị làm phiền. Khi có cuộc gọi đến, điện thoại cũng sẽ tự động từ chối. Vào mục Settings > Do Not Disturb để cài đặt nâng cao.

Định vị GPS

Dấu mũi tên ở góc phải màn hình cho người dùng biết thông tin về dịch vụ định vị của iPhone. Nếu nó có màu tím tức ứng dụng đang sử dụng GPS, nếu là màu xám tức có ứng dụng sử dụng dịch vụ định vị trong 24 giờ qua. Cấu hình định vị GPS có thể điều chỉnh trong Settings > Privacy > Location Services.

Mạng GPRS/E

Khi mà 3G, 4G LTE trở nên phủ sóng rộng rãi thì người dùng phổ thông sẽ ít bắt gặp biểu tượng GPRS/E bên cạnh cột sóng. Đây là mạng di động thế hệ cũ với tốc độ chậm, thậm chí là có nơi ngừng phủ sóng. Có thể hiểu GPRS là mạng 2G, trong khi đó E (EDGE) là mạng 2,5G hay 2,75G.

Khóa xoay màn hình

Khi bạn nhìn thấy biểu tượng này có nghĩa iPhone, iPad đang được khóa xoay màn hình. Lúc đó, dù bạn có xoay ngang hay đặt máy theo chiều nào thì cách hiển thị vẫn không đổi. Để thay đổi nhanh chế độ khóa xoay, người dùng vuốt thanh điều khiển ở dưới màn hình để vào Control Center.

Pin trên thiết bị kết nối Bluetooth

Một số thiết bị khi kết nối Bluetooth với iPhone, iPad sẽ xuất hiện biểu tượng pin phụ đặt gần biểu tượng pin thông thường. Nó sẽ giúp thông báo tình trạng pin của thiết bị kết nối ngoài mà người dùng có thể kiểm tra ngay trên iPhone. Tuy nhiên không phải sản phẩm Bluetooth nào cũng có tính năng này.

Bảo Anh