“Bỏ túi” 6 mẹo hay chữa nấc cụt cực kỳ hiệu quả

Giữ hơi thở

Hãy thở sâu và giữ càng lâu càng tốt. Điều này sẽ làm căng cơ hoành và ngăn không cho nó co lại. Co cơ hoành gây nấc và khi các cơn co ngừng lại, nấc cũng sẽ tự động ngừng. Lặp lại động tác này một vài lần.

Dùng bơ đậu phộng

Ăn bơ đậu phộng kích thích dây thần kinh phế vị trực tiếp và khiến bạn ngừng nấc ngay lập tức.

Uống hoặc súc miệng với nước

Uống nước hoặc súc miệng có thể làm gián đoạn các dây thần kinh gây nấc. Hãy uống nước chậm rãi và liên tục để chữa nấc.

Bạn có thể uống một cốc nước để chữa nấc (Ảnh minh họa).

Ăn một thìa đường

Ăn một chút đường sẽ giúp bạn hết nấc nhanh chóng. Hãy bỏ một thìa đường vào miệng, nhai chậm và nuốt.

Thở vào một túi giấy

Cách này sẽ làm tăng carbon dioxid trong máu của bạn và khiến cơ thể sao nhãng cơn nấc vì còn phải tập trung vào loại bỏ carbon dioxid tích lũy. Đây cũng là một trong những cách tốt để chữa nấc ngay lập tức.

Ngậm đá

Ngậm đá làm dịu các dây thần kinh bị kích thích. Hãy ngậm một cục đá trong miệng của bạn hoặc nhẹ nhàng chà xát nó lên mặt. Nhờ người khác bất ngờ chà đá lên mặt bạn cũng là một cách. Cảm giác lạnh bất ngờ sẽ khiến bạn ngừng nấc.

Phương Vy (t/h)