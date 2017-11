“Chạy đua” vào trường mầm non, bé trai 2 tuổi rưỡi bị mẹ ép học tận 5 lớp năng khiếu khiến hói cả đầu

2 tháng gần đây, cậu bé Đông Đông, 2 tuổi rưỡi sống tại Thượng Hải, Trung Quốc bị rụng tóc một cách bất thường. Quan sát nhiều ngày, mẹ Đông Đông phát hiện con mình thường đổ rất nhiều mồ hôi trộm, hay tỉnh giấc nhiều lần trong đêm, nghĩ là con thiếu chất nên đã dốc sức bổ sung thêm canxi cho con.

Tuy nhiên, nửa tháng sau, mẹ Đông Đông thấy tình trạng rụng tóc của con ngày càng nghiêm trọng, cứ rụng liên tục thành từng mảng trên gối, trên đầu đã xuất hiện 4 – 5 điểm hói nhỏ bằng đồng xu.

Bé trai mới 2 tuổi rưỡi đã bị rụng tóc nhiều một cách bất thường. (Ảnh minh họa).

Ngày 9/11, Đông Đông được mẹ đưa đi khám tại khoa Da liễu Bệnh viện số 1 thành phố Vũ Hán. Sau khi kiểm tra một cách tỉ mỉ, bác sĩ Phó khoa họ Ngô không giấu nổi vẻ kinh ngạc thông báo với gia đình rằng cháu bé bị mắc chứng hói đầu. Theo bác sĩ, đây là lần đầu tiên ông gặp trường hợp đứa trẻ nhỏ như vậy đã bị hói đầu.

Do đó, bác sĩ Ngô đã hỏi lại mẹ bé: “Liệu thời gian gần đây, cháu bé có sự thay đổi đặc biệt nào về cơ thể hoặc cảm xúc không?”. Mẹ Đông Đông đáp rằng, do các trường mầm non tốt ở Thượng Hải đều yêu cầu trẻ phải thi đầu vào nên cạnh tranh rất khốc liệt. Để năm sau con có thể vào được một trường mầm non có tiếng, mẹ Đông Đông đã đăng ký cho con 5 lớp học phụ đạo gồm lớp tiếng Anh, toán học, lớp học đàn, học vẽ và luyện làm lãnh đạo.

Mẹ Đông Đông nói: “Sợ con thua ngay ở vạch xuất phát, nên mẹ con tôi thật sự không dám lười biếng. Mỗi lần thấy con không chịu ngồi yên, tôi đều phải nhắc: “Con nhất định phải cố gắng thi đỗ”, ngay cả bản thân tôi cũng ngày đêm lo lắng”.

Bác sĩ Ngô cho biết, hói đầu là căn bệnh có tương quan với hệ miễn dịch của bản thân. Khi áp lực quá lớn, tinh thần phải gánh trọng trách nặng nề, hệ miễn dịch sẽ giảm sút và gây nên căn bệnh trên. Trong trường hợp này, chính áp lực từ những lớp học năng khiếu và nỗi lo của mẹ đã khiến tinh thần Đông Đông trở nên nặng nề, gây ra bệnh rụng tóc. Sau khi kê khai thuốc cho cậu bé, bác sĩ Ngô không quên dặn dò mẹ bé nhất định phải giảm bớt áp lực cho con, phần lớn bệnh hói đầu đều có thể tự chữa khỏi.

Theo Thời đại