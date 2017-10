“Hiệp khách giang hồ” vác mã tấu đi chém rụng gương hàng chục xe hơi đến trụ sở công an trình diện sau cơn ngáo đá

Tối 28/10, Công an quận Bình Thạnh đang tạm giữ đối tượng tên Nguyễn Đình Long (29 tuổi, ngụ cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh) để điều tra, làm rõ về hành vi vung mã tấu chém hàng loạt gương chiếu hậu của xe ô tô trên đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận thực hiện chuỗi hành vi trên là do bị ngáo đá. Khi tỉnh táo trở lại, Long mới ra Công an trình diện.

Trước đó như chúng tôi đã thông tin, khoảng 14h ngày 28/10 trên dọc đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh xuất hiện một người đàn ông không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy hiệu Attila BKS: 52P3 – 66…, tay cầm mã tấu lạng lách giữa đường, vừa đi vừa chém gương ô tô.

Đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Vụ việc trên khiến gần 10 xe ô tô bị chém gãy kính, nhiều người trong xe hoảng sợ. Ngay sau đó, người đàn ông đã chạy vòng về đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, ra quốc lộ 13 và vứt mã tấu tự chế ở đây.

Theo Minh Tuệ (Soha/Thời Đại)

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất