872 người tị nạn sẽ vào Hoa Kỳ trong tuần này

Một cảnh sát viên đang nói chuyện với một người hóa trang thành một con gà... mái vàng. Ông này dự biểu tình chống Tổng Thống Donald Trump vào ngày thứ Ba, bên ngoài văn phòng của Nghị Sĩ Liên Bang Dianne Feinstein tại thành phố Los Angeles. Người hóa trang này và hàng trăm người khác đã kêu gọi người Mỹ đừng chết nhát như gà, mà hãy vùng lên để chống lại chính phủ Trump. Trong cùng ngày, ông Trump đã đề cử ông Neil Gorsuch, 49 tuổi, vào chức Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện. Ông Gorsuch đang làm thẩm phán liên bang tại Colorado, có khuynh hướng bảo thủ. Hai đảng được tiên đoán sẽ tranh cãi rất ác liệt, như gà đá nhau, trong cuộc biểu quyết chức Thẩm Phán cho ông Gorsuch tại Thượng Viện. (Justin Sullivan/ Getty Images)

WASHINGTON DC – Viên chức Bộ Nội An DHS hôm thứ Ba đã bênh vực lệnh hành pháp của Tổng Thống Trump về di dân và người tị nạn, và cho biết rằng, 872 người tị nạn sẽ được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong tuần này.



“Những người tị nạn đã sẵn sàng để di chuyển và đang gặp khó khăn sẽ được hưởng ngoại lệ. Trong sự hợp tác với Bộ Ngoại Giao, 872 người tị nạn sẽ đến trong tuần này, và chúng tôi sẽ thực hiện các giấy tờ miễn trừ cho họ cho đến hết cuối tuần,” theo lời ông Kevin McAleenan, Quyền lãnh đạo Ủy Ban Quan thuế và Bảo vệ biên giới (CBP).



Nhiều phi trường tại khắp nơi trên thế giới đã lâm vào tình trạng hoang mang suốt cuối tuần qua, sau khi ông Trump ký lệnh hành pháp cấm người dân từ 7 nước có phần lớn dân chúng theo Hồi giáo (Iraq, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen) không được nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong 90 ngày. Lệnh này cũng đình chỉ chương trình tị nạn trong ngày, và cấm vô thời hạn người tị nạn từ Syria.



Bộ Trưởng Nội An John Kelly đã bênh vực mệnh lệnh của ông Trump, nói rằng đây không phải “lệnh cấm di chuyển,” mà là một sự đình chỉ tạm thời để Bộ Nội An có thời gian kiểm tra lại hệ thống rà soát visa và người tị nạn.



Ông Kelly cho biết Bộ Nội An sẽ phân tích “những điểm mạnh và điểm yếu của hệ thống di trú hiện nay” trong vòng 30 ngày tới. Bộ Nội An sau đó sẽ cho các đối tác nước ngoài 60 ngày để hợp tác với các yêu cầu an ninh của Hoa Kỳ. Bộ trưởng cũng nói rằng, việc phân tích hệ thống di trú lẽ ra đã phải được thực hiện từ lâu, và các viên chức tình báo lâu năm đều ủng hộ việc này.



Ông Kelly cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng lệnh cấm nhập cảnh nhắm vào người Hồi giáo, và hứa hẹn sẽ áp dụng mệnh lệnh của tổng thống theo cách “chuyên nghiệp, nhân đạo, và tuân thủ luật pháp.”

Trong vòng 72 giờ sau khi lệnh cấm nhập cảnh được ban hành, Hoa Kỳ đã từ chối 721 hành khách có visa từ những nước bị ảnh hưởng. Cơ quan CBP cho biết đang làm thủ tục miễn trừ cho 1,060 cư dân thường trú hợp pháp của Hoa Kỳ, và xét thêm 75 trường hợp miễn trừ cho những người có và không có visa di trú.