9 án tử hình, 9 chung thân cho nhóm người buôn ma túy

Lực lượng công an áp đảo số người bị đưa ra tòa trong vụ án ma túy tại tỉnh Hòa Bình ngày thứ Ba vừa qua.



HÒA BÌNH - Vào ngày thứ Ba vừa qua, tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên 9 án tử hình, 9 án chung thân đối với các bị cáo trong vụ án mua bán 1,415 bánh heroin và tàng trữ vũ khí của quân đội.



Báo trong nước cho biết phiên tòa kéo dài hơn ba tuần từ 27 tháng 2 và kết thúc chiều thứ Ba 21/3. Thời gian dài của vụ xử cho thấy quy mô và tính chất phức tạp của vụ án.



Các bị cáo bị tử hình là Trần Đức Duy, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thành Nam, Lương Xuân Vững, Chu Văn Hậu, Phạm Văn Mạnh, Lý Tiến Đông và Triệu Văn Duy.



Trong đó, các bị cáo Trần Đức Duy còn bị phạt hai năm tù, Nguyễn Văn Hùng ba năm tù về tội tàng trữ vũ khí.

Số bị cáo bị tuyên chung thân cùng tội danh trên là Vi Văn Tuấn, Bế Văn Thắng, Nguyễn Thanh Yên, Đặng Minh Châu, Tô Văn Quốc, Lục Văn Thượng, Ngô Quốc Mạnh, Nông Văn Phương và Đào Xuân Thủy.

Ngoài ra, ba người khác bị phạt từ 17 đến 20 năm tù về tội buôn ma túy. Một bị cáo bị tuyên 18 tháng tù về tội không tố giác tội phạm.



Theo hồ sơ tòa, trước đây, vào sáng 6 tháng 1, 2015, tổ công tác của Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Ma tuý (C47, Bộ Công An) đã phối hợp với công an tỉnh Hòa Bình và các lực lượng chức năng để thực hiện cuộc điều tra tại khu vực dốc Má thuộc xã Thu Phong, huyện Cao Phong. Tại đây, cảnh sát bắt quả tang Trần Đức Duy đang vận chuyển 94 bánh heroin và có một khẩu súng ngắn với 7 viên đạn cùng một số tang vật có liên quan.

Mở rộng cuộc điều tra, công an đã bắt giữ và khởi tố thêm 22 người có liên quan. Kết thúc điều tra, cơ quan chức năng xác định từ năm 2012 đến đầu năm 2015, các bị cáo đã lập thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam rồi đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Họ đã thực hiện trót lọt 1,415 bánh heroin, thu lời hơn $700,000 Mỹ kim.