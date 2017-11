9 triệu chứng ở móng cho biết tình trạng sức khỏe của bạn

Dưới đây là 9 triệu chứng ở móng bạn không nên bỏ qua:

Móng vàng: Nếu móng có màu vàng, dễ gãy và dày, có thể bạn bị nhiễm nấm. Đôi khi, bệnh tuyến giáp, tiểu đường, vấn đề hô hấp và vảy nến cũng có thể gây nên tình trạng trên.

Móng khô, dễ gãy: Nếu bạn liên tục tiếp xúc với các hóa chất hoặc sống trong môi trường có độ ẩm thấp thì tình trạng này xảy ra khá thường xuyên. Ngoài ra, nhiễm nấm và tuyến giáp hoạt động quá mức cũng có thể là nguyên nhân khiến móng nứt và dễ gãy.

Móng dạng dùi trống: Là hiện tượng móng tay to hơn và cụp xuống. Nguyên nhân có thể là do lượng ôxy trong máu thấp. Hoặc do bệnh phổi, bệnh tim, viêm đường ruột, bệnh thận và AIDS.

Đốm trắng: Đây là dấu hiệu chấn thương móng hoặc nhiễm nấm. Bạn không nên bỏ qua dấu hiệu này.

Móng có đường kẻ ngang: Tình trạng này có thể do bệnh tiểu đường không kiểm soát, thiếu kẽm, bệnh tuần hoàn hoặc vẩy nến.

Móng dạng thìa: Nếu các móng cong lên giống hình chiếc thìa, có thể bạn đang thiếu sắt hoặc gặp vấn đề về tim hay tuyến giáp hoạt động quá mức.

Móng có đường kẻ dọc: Móng có đường kẻ dọc là dấu hiệu của sự lão hóa, thiếu hụt chất dinh dưỡng, thiếu magiê hoặc thiếu vitamin B12.

Vết lõm trên bề mặt móng: Xuất hiện nhiều vết lõm trên bề mặt móng là dấu hiệu của bệnh vảy nến hoặc rối loạn mô liên kết.

Móng đổi màu đen: Đây có thể do u hắc tố, tốt nhất bạn nên đi khám bác sĩ.

Theo Sức khỏe & Đời sống