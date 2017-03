Á hậu Huyền My sang Myanmar đóng phim

Sau thời gian dài chuẩn bị, Á hậu Huyền My sẽ sang Myanmar tham gia bộ phim điện ảnh đầu tay. Phim có tên Bridge over cloud - Cây cầu trên mây, được sản xuất bởi một trong những công ty truyền thông hàng đầu của Myanmar. Huyền My sẽ bay sang thành phố Yangon, Myanmar trong đầu tuần này. Sau đó, cô tiếp tục đến vùng núi cao Kalaw để quay trong vòng 5 ngày trước khi về Yangon quay nốt phần còn lại.





Huyền My vừa thực hiện bộ ảnh thời trang với phong cách mới để gửi đến công chúng trước khi lên đường sang Myanmar. Trong bộ ảnh, Huyền My lựa chọn loạt thiết kế đơn giản nhưng đậm chất thời trang. Đặc biệt, các thiết kế này còn tôn lên lợi thế vóc dáng đồng hồ cát hay làn da mịn màng của người đẹp sinh năm 1995.



Trong phim, Huyền My đóng cặp cùng Nay Toe - một nam diễn viên nổi tiếng từng đoạt giải Myanmar Academy Awards 2009. Huyền My sẽ thoại bằng tiếng Anh và được phụ đề tiếng Myanmar. Thời gian qua, Á hậu Việt Nam 2014 tập trung nghiên cứu kịch bản và trau dồi ngoại ngữ để thể hiện vai diễn trọn vẹn nhất.

Huyền My từng sang Myanmar công tác vài lần. Cách đây vài tuần, cô sang quay quảng cáo. Tại Myanmar, khán giả rất yêu mến vẻ đẹp và ngoại hình của cô. Đối tác thì khen ngợi tác phong làm việc chuyên nghiệp, hết mình của cô.





Stylist: Đinh Thành Long, Photo: Trí Nghĩa, Makeup: Hiwon

Năm 2015, Huyền My từng nhận lời tham dự một bộ phim điện ảnh nhằm thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam và Myanmar mang tên The lover with beautiful heart. Tuy nhiên, do điều kiện khách quan nên bộ phim chưa thực hiện được. Vì thế, nhà sản xuất quyết định thay đổi kịch bản khác phù hợp hơn để kịp gửi lời mời hợp tác với Huyền My như dự kiến ban đầu.