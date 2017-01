(VienDongDaily.Com - 08/01/2017)

Bên cạnh đó, luật mới còn khiến những người nuôi chó gặp phải một số hạn chế, như: bắt buộc phải có giấy phép nuôi chó, khi dẫn chó đến những khu vực công cộng buộc phải có dây xích... Những người nuôi chó vi phạm luật sẽ bị xử phạt với mức cao nhất là 100000 SAR ($26,600 Mỹ kim).

RIYADH - Mới đây, chính quyền Ả Rập Saudi đã đưa ra quy định cấm người dân nước này nuôi thú dữ như hổ, báo, cọp... trong nhà. Từ lâu nay, việc nuôi các loại mãnh thú đã được nhiều người giàu có ở Ả Rập Saudi coi là một cách để thể hiện đẳng cấp hơn người của họ. Bởi những con vật này được bán với giá trên trời, và chi phí để nuôi dưỡng chúng cũng đủ khiến cho nhiều người phải hoảng hốt.Tuy nhiên, cho dù được nuôi dưỡng hay thuần hóa như thế nào đi nữa thì các con thú này vẫn là thú dữ và luôn có khả năng gây nguy hiểm cho con người. Chính vì vậy, chính quyền Ả Rập Saudi đã quyết định cấm người dân nước này nuôi mãnh thú làm vật nuôi trong nhà, để tránh gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Ngoại trừ sở thú, gánh xiếc, trung tâm nghiên cứu và bảo vệ động vật, tất cả những người khác đều không được tự ý nuôi các loài động vật có khả năng gây nguy hiểm.Các trường hợp cố ý làm trái quy định sẽ bị xử phạt theo luật định, với mức phạt nặng nhất là 6 tháng tù giam và nộp phạt 500,000 SAR ($133,000 Mỹ kim). Bên cạnh đó, luật mới còn khiến những người nuôi chó gặp phải một số hạn chế, như: bắt buộc phải có giấy phép nuôi chó, khi dẫn chó đến những khu vực công cộng buộc phải có dây xích... Những người nuôi chó vi phạm luật sẽ bị xử phạt với mức cao nhất là 100000 SAR ($26,600 Mỹ kim).

Phi cơ bị nứt mũi vì tông trúng thiết bị bay

MOZAMBIQUE - Chiếc Boeing 737 chở 86 hành khách bị nhiều vết nứt ở mũi khi hạ cánh xuống Mozambique vì va chạm với một thiết bị bay. Sự việc xảy ra khi phi cơ chở khách hạ cánh xuống thủ phủ tỉnh Tete của Mozambique hôm 5 tháng 1. Phi hành đoàn của hãng hàng không LAM cho biết, họ nghe thấy một âm thanh lớn vào 5 giờ chiều, báo hiệu máy bay đã va chạm với một vật thể ở bên ngoài.

Các bức ảnh chụp ở hiện trường cho thấy phần bên phải mũi phi cơ và phần thân có nhiều vết lõm, nứt. Một số hành khách nói rằng họ đã rất sợ hãi trước vụ va chạm này. Không có ai bị thương trong sự việc. Đại diện hãng hàng không xác nhận phi cơ bị hư hại. Hiện chưa rõ ai là chủ của thiết bị bay nêu trên và vì sao nó lại xuất hiện ở khu vực dành cho phi cơ chở khách.

Miếng thịt nhìn như ảo ảnh khiến người xem bị chóng mặt

New york – Mới đây, một bức ảnh kỳ lạ chụp hình miếng thịt chân giò thái mỏng đã được tài khoảng MelvinDickpictweet chia sẻ trên mạng xã hội Reddit, với tiêu đề "Ảo ảnh thị giác đầu tiên năm 2017". Bức ảnh cho tới nay đã thu hút hàng ngàn lượt xem và bình luận. Khi mới nhìn, bức ảnh giống như hình chụp miếng thịt bị nhòe. Bức ảnh khiến nhiều người xem bối rối vì dù miếng thịt trông khá mờ nhạt và bị nhòe, nhưng mặt bàn gỗ và khay nhựa đựng nó lại rất rõ nét.

Trên thực tế, bức ảnh không mắc lỗi chụp mất nét, mà do các miếng thịt được thái mỏng đến mức nó trở nên bán trong suốt, và các miếng thịt mỏng này được xếp chồng lên nhau theo hướng xiên, miếng dưới xê xích gần 1 ly so với miếng trên, khiến chúng tạo ra ảo giác như miếng thịt bị nhòe đi. Để chứng minh việc này, anh Melvin thậm chí còn đăng thêm một đoạn video quay cận cảnh miếng thịt nằm trên bàn, và gỡ thử 1 lát thịt. "Đây là bằng chứng dành cho những người nghi ngờ tính chân thực của miếng thịt", anh Melvin nói. Theo Melvin, lát thịt quá mỏng khiến việc gỡ nó ra rất khó khăn.

Một số người dùng mạng xã hội Reddit nói rằng, việc nhìn vào bức ảnh làm cho họ cảm thấy chóng mặt.

Khu vực kỳ lạ làm vệ tinh ngừng hoạt động

NAM MỸ - Các vệ tinh thường ngừng hoạt động khi bay qua bầu trời Nam Mỹ, do chúng bị ảnh hưởng bởi lượng bức xạ quá cao của vành đai bức xạ Van Allen. Vùng kỳ lạ nam Đại Tây Dương (SAA) ở một phần khu vực Nam Mỹ là nơi những vành đai bức xạ Van Allen chứa các hạt năng lượng cao, tiếp cận gần nhất với bề mặt Trái Đất. Các hạt năng lượng cao có hại tại khu vực này sẽ khiến vệ tinh ngừng hoạt động khi chúng bay qua.

Thông thường, các vành đai bức xạ nằm ở độ cao từ 1,000 đến 60,000 cây số phía trên bề mặt Trái Đất. Nhưng ở khu vực SAA, vành đai bức xạ bên trong có độ cao giảm xuống còn khoảng 193 cây số. Độ cao này đủ thấp để cắt ngang đường đi của một vệ tinh nào đó, làm hư các thiết bị điện tử. Vùng SAA từng là nguyên nhân gây ra lỗi hệ thống máy điện toán trên tàu con thoi của Cơ quan Hàng không Vũ trụ NASA, và làm hư kính thiên văn tia X mạnh nhất của Nhật Bản.

Bộ não trong buồng trứng thiếu nữ 16 tuổi

NHẬT - Trong khi mổ ruột thừa, các bác sĩ Nhật rất ngạc nhiên khi phát hiện nữ bệnh nhân 16 tuổi mang trong bụng khối u rộng 10 cm chứa mỡ, tóc và một bộ não. Trước đó bệnh nhân không hề có triệu chứng bất thường nào. Khi cắt khối u rộng 10 cm ở buồng trứng, các bác sĩ tìm thấy mỡ, tóc và một cấu trúc giống não rộng 3 cm, được bao phủ bởi lớp xương sọ mỏng. Phân tích sâu hơn cho thấy đây là phiên bản nhỏ của tiểu não.

Y văn thế giới ghi nhận khoảng 1 phần 5 khối u buồng trứng chứa những mô lạ như tóc, răng, sụn, mỡ, cơ. Những khối u này thường lành tính và được gọi là u quái theo từ "teras" (quái vật) trong tiếng Hy Lạp. Nguyên nhân gây ra u quái buồng trứng chưa được xác định. Các nhà khoa học đặt giả thiết chúng phát triển từ những tế bào trứng không trưởng thành đột biến.

Bác sĩ Masayuki Shintaku thuộc Bệnh viện Shiga, chuyên gia nghiên cứu trường hợp thiếu nữ 16 tuổi nêu trên cho biết, tế bào não đôi lúc xuất hiện trong u quái buồng trứng, nhưng rất hiếm khi tạo thành một cấu trúc hoàn chỉnh. Tuy nhiên, trong trường hợp này, khối não ở bụng bệnh nhân hoàn thiện đến mức các tế bào thần kinh có thể truyền xung điện như bộ não bình thường. Ông Shintaku nói thêm rằng thông thường, các trường hợp mang u quái buồng trứng sẽ có nhiều thay đổi về nhân cách như suy nghĩ hoang tưởng, lú lẫn, kích động, co giật, hoặc mất trí nhớ do phản ứng của hệ thống miễn dịch. Hiện bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt bỏ khối u, không gặp biến chứng và hồi phục tốt.