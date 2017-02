Ai bị giết, và tại sao ở California

Bên ngoài tòa nhà của hội Hop Sing Tong của người Trung Hoa tại Phố Tàu Los Angeles, nơi hai cao niên bị sát hại vào ngày thứ Sáu cuối năm âm lịch tuần qua. (Mark Ralston/ Getty Images)

Bản phúc trình chi tiết mới nhất về những vụ giết người ở California, từ Bộ Tư Pháp tiểu bang, cho thấy có sự tiến triển đáng lạc quan, đồng thời cũng như những lý do để lo lắng. Băng đảng và súng là hai nguyên nhân chính đưa đến những án mạng.



Số lượng những vụ giết người đã giảm bớt khoảng một nửa, tính từ những ngày đẫm máu nhất vào đầu thập niên 1990. Nhưng gần đây số lượng án mạng lại tăng lên, và những người trẻ da màu bị giết chiếm một tỷ lệ không cân xứng. Súng là nguyên nhân chính của bạo lực.



Bản phúc trình về 1,861 vụ sát nhân trong năm 2015 cho thấy rằng những vụ giết người đã tăng 10 phần trăm so với năm trước đó, nhưng giảm 25 phần trăm trong một thập niên. Vào năm 1993, California đạt mức cao điểm với 4,095 vụ giết người.



Bản phúc trình của tiểu bang về những vụ giết người trong năm 2016 sẽ được công bố trong mùa hè năm nay.



Bản phúc trình năm 2015 cho thấy rõ hơn về chuyện ai đã giết ai và bị giết như thế nào. Sau đây là một số kết luận từ bản phúc trình mới:



- Các băng nhóm bị quy trách nhiệm: Nhà chức trách cho biết 29 phần trăm trong số những vụ giết người năm 2015, với động lực được biết là liên quan tới băng đảng, 28 phần trăm được truy dò tới một “nguyên do không được xác định,” 10.5 phần trăm là một hậu quả của bạo hành gia đình, và 7 phần trăm bắt nguồn từ những vụ trộm cướp.



- Súng giết người: Hơn 70 phần trăm trong tổng số những vụ giết người, trong đó vũ khí đã được biết, đều đã được thực hiện với một khẩu súng ngắn, thường là súng lục. Dao được dùng trong 14 phần trăm trong số các trường hợp.



- Những khoảng cách rộng về giới tính và chủng tộc: Gần 83 phần trăm trong số những người thiệt mạng đều là nam giới. Trong những vụ mà chủng tộc của nạn nhân được biết, có 43 phần trăm là người Latino, 28 phần trăm là người da đen, và 21 phần trăm là người da trắng.



Trong số những người bị bắt vì tội giết người, 47.5 phần trăm là người Latino, 26 phần trăm là người da đen, và 21 phần trăm là người da trắng. Tám mươi chín phần trăm thuộc nam giới.



Theo Cơ Quan Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ cho biết, 39 phần trăm cư dân California là người da trắng, 38 phần trăm là người Latino, và 6 phần trăm là người da đen.



- Tuổi nạn nhân khác nhau: Các nạn nhân Latino và da đen có xu hướng trẻ tuổi hơn, với gần một nửa từ 18 đến 29 tuổi. Tính trung bình, các nạn nhân da trắng đều lớn tuổi hơn, với 56 phần trăm trên 40 tuổi.

- Nam thanh niên bị bắt chiếm đa số : Hơn một nửa trong số những người bị bắt vì tình nghi giết người là ở trong độ tuổi từ 18 đến 29. Chỉ có khoảng 6 phần trăm là dưới 18 tuổi. Con số này giảm bớt một cách nhất quán trong mười năm qua.



- Bạo hành gia đình cắt sâu dọc theo làn ranh giới tính: Nam giới có xác suất cao hơn phụ nữ là bị một người lạ giết chết, 38 phần trăm nạn nhân so với 12 phần trăm. Nhưng phụ nữ có xác suất cao hơn nhiều, so với nam giới, là bị giết bởi một người phối ngẫu: 25 phần trăm nạn nhân so với 1 phần trăm.

Trong khi 52 phần trăm nữ nạn nhân bị giết trong nhà của họ, tỷ lệ lớn nhất của các nam nạn nhân mất mạng trên đường phố.