Ai đứng sau vụ “giam” hàng vạn vỏ bình gas tại kho hàng Dị Sử, Hưng Yên?

Chuyện “kỳ quặc” với những chiếc vỏ bình gas

Ngày 25/9, sau khi được trình báo, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên kiểm tra kho hàng Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên và phát hiện gần 3 vạn vỏ bình gas đã qua sử dụng nghi là bị chiếm giữ trái phép.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy các vỏ bình này chủ yếu mang các thương hiệu: Đại Lộc, Vạn Lộc, Shell Vip, Asia… của Tập đoàn Gas Vạn Lộc. Nhưng vụ việc đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Cơ quan hữu trách tỉnh Hưng Yên vẫn chưa làm rõ ai, tổ chức nào đứng sau vụ “nhốt” số lượng lớn vỏ bình gas đã qua sử dụng mang các thương thiệu của Tập đoàn Gas Vạn Lộc.

Các vỏ bình gas của Tập đoàn Gas Vạn Lộc được chất trên thùng xe tải mang thương hiệu Hồng Hà Gas của Cty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân. Ảnh: HC

Vậy vụ việc này bao giờ mới giải quyết dứt điểm? Ai, tổ chức nào tiến hành thu gom vỏ bình gas và chiếm giữ? Đối tượng chiếm giữ sẽ bị xử lý như thế nào? Để làm rõ những vấn đề này, phóng viên đã nhiều lần liên hệ làm việc với lãnh đạo Công an, lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên phụ trách về chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, nhưng không nhận được hồi đáp.

Trước khi kiểm tra kho hàng Dị Sử vào ngày 25/9, thì đêm 22/9 người của Tập đoàn Gas Vạn Lộc phát hiện hàng chục xe tải gắn logo Hồng Hà Gas của Cty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân và hàng trăm người đến kho hàng Dị Sử chở bình gas đi.

Vụ việc đã được trình báo cơ quan hữu trách địa phương. Tuy nhiên, vào thời điểm đó cơ quan hữu trách chỉ lập biên bản ghi nhận vụ việc xảy ra mà không có động thái hỗ trợ Vạn Lộc thu giữ phương tiện sản xuất đang bị chiếm giữ.

Tại biên bản được lập vào hồi 21h ngày 22/9 của Công an xã Dị Sử thể hiện: “Thời điểm trên, Công an xã Dị Sử nhận được tin báo về việc tại kho hàng Dị Sử có đông người đứng trước cổng chặn xe chở hàng từ kho. Khi Công an xã Dị Sử có mặt tại hiện trường thì thấy có một số người dùng xe ô tô con chặn tại cổng công ty dịch vụ kho hàng không cho xe của Công ty Gas Trần Hồng Quân chở vỏ bình gas ra khỏi công ty”.

Tại văn bản này, ông Nguyễn Toàn Thắng- Phó Giám đốc kinh doanh của Cty khí hóa lỏng ASIA Gas thuộc Tập đoàn Gas Vạn Lộc trình bày: Sau khi được nhân viên thông báo Cty TNHH Thương Mại Trần Hồng Quân (Gas Hồng Hà) có biểu hiện vận chuyển vỏ bình gas nhãn hiệu của Tập đoàn Vạn Lộc đi nơi khác nên ông Thắng đã đến trước kho hàng Dị Sử. Ông Thắng cùng nhân viên dùng xe ô tô con chặn trước cửa ra ở phía ngoài kho hàng Dị Sử và gọi điện cho cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên can thiệp và giải quyết để giữ lại tài sản của công ty.

“Khi quay lại thì thấy ô tô bị nhiều người bê sang bên cạnh đường để lấy lối cho các xe tải chở vỏ bình gas có thương hiệu của Tập đoàn Vạn Lộc đi ra, nhưng không biết là đi đâu” – ông Nguyễn Toàn Thắng thể hiện trong biên bản.

Bản chất có được làm rõ?

Tại biên bản sự việc này, ông Nguyễn Văn Ban (SN 1979, trú tại thị trấn Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh) khai rằng được người tên là Hào quê ở Nam Định thuê vận chuyển 1.000 vỏ bình gas từ kho hàng Dị Sử xuống tỉnh Hải Dương với giá 300.000 đồng/xe. “Tôi đồng ý và điều 10 xe ở Công ty Gas Trần Hồng Quân tới để vận chuyển vỏ bình gas cho anh Hào”- ông Nguyễn Văn Ban khai.

Biên bản vụ việc được lập bởi Công an xã Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên và các bên liên quan vào tối 22/9. (ảnh: HC)

Tại văn bản được lập bởi Công an xã Dị Sử và các bên liên quan thể hiện rõ: Yêu cầu Cty Gas Trần Hồng Quân (Cty TNHH Thương Mại Trần Hồng Quân) dừng hết mọi hoạt động vận chuyển vỏ bình gas chở đi ra khỏi kho hàng Dị Sử đến khi sự việc được làm sáng tỏ. Hơn nữa, các hình ảnh phóng viên ghi lại được thể hiện rõ các vỏ bình gas mang các thương hiệu gas của Tập đoàn Vạn Lộc được xếp trong các thùng xe tải mang logo Hồng Hà Gas của Cty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân.

Sau khi vụ việc này xẩy ra, Cty Cổ phần Hải Dương Gas thuộc Tập đoàn Gas Vạn Lộc có văn bản gửi cơ quan Công an Hưng Yên. Ngày 17/10 Công an huyện Mỹ Hào có văn bản số 51 về việc Thông báo kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố. Văn bản do trung tá Nguyễn Tiến Hưng- phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Hào ký

Theo đó, Công an huyện Mỹ Hào cho biết qua xác minh xác định số lượng vỏ bình gas nhãn hiệu Đại Lộc tại kho hàng Dị Sử là 8227 vỏ; Shell Vip là 491 vỏ. Theo Công an huyện Mỹ Hào thì số vỏ này đã có ông Hoàng Công Quang (SN 1981) là đại diện cho Đại lý gas Huệ Bẩy ở thị xã Chí Linh, Hải Dương đến nhận.

Ông Quang khai số vỏ bình này đã thu gom được trong quá trình kinh doanh và tự ý cất giữ ở đây để chờ biến động giá. Tại văn bản này, Công an huyện Mỹ Hào không nhắc gì đến vai trò của Cty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân khi mà hàng đoàn xe mang thương hiệu Cty này vào chở vỏ bình gas kho hàng Dị Sử trong đêm 22/9 và đã bị Công an xã Dị Sử lập biên bản.

Tại văn bản số 51 này, Công an huyện mỹ Hào cũng cho biết là đang tiếp tục xác minh làm rõ.

Trao đổi với phóng viên về kết quả xác minh bước đầu này của Công an huyện Mỹ Hào, đại diện cho doanh nghiệp có hàng vạn vỏ bình bị chiếm giữ tại kho hàng Dị Sử bức xúc cho rằng bản chất của việc “nhốt” vỏ này chưa được làm rõ và đề nghị cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Hưng Yên cần phải quyết liệt làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, trả lại môi trường lành mạnh trong kinh doanh gas.

Hà Châu

