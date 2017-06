Ái Nhĩ Lan: Tân thủ tướng là người đồng tính

Leo Varadkar



Ông Leo Varadkar là thủ lãnh của đảng đang cầm quyền là Fine Gael của Ái Nhĩ Lan và ông đã thắng đối thủ là Bộ Trưởng Bộ Gia Cư Simon Coveney, khi ông chiếm được 60% tỉ lệ phiếu bầu của đảng và sẽ trở thành tân Thủ Tướng Ái Nhĩ Lan trong vài tuần nữa.

Điểm đặc biệt là ông Varadkar là người đồng tính và sẽ trở thành nhân vật lãnh đạo đầu tiên trong lịch sử quốc gia này là người đồng tính. Ông sẽ thay thế vai trò của cựu lãnh đạo đảng Fine Gael là Enda Kenny.

Ông Varadkar còn trẻ tuổi hơn cả Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron vì mới có 38 tuổi, cũng là Thủ Tướng Ái Nhĩ Lan trẻ nhất trong lịch sử. Ông Varadkar đã thu hút sự ủng hộ của nhiều thành phần trong đảng Fine Gael.

Trong kỳ trưng cầu dân ý về hôn nhân đồng tính của Ái Nhĩ Lan năm 2015, ông là Bộ Trưởng Bộ Xã Hội và công khai loan báo giới tính của mình. Ái Nhĩ Lan là quốc gia khá bảo thủ và cho đến năm 1993, đồng tính vẫn là chuyện bị cấm ở xứ này.

Tài xế xe bus cố ý đốt cháy xe

Chính phủ Trung Quốc cho hay một vụ hỏa hoạn bùng ra trên một chiếc xe bus khiến 5 trẻ em Nam Hàn và 6 trẻ em Trung Quốc thiệt mạng là do người tài xế của chiếc xe này cố ý phóng hỏa. Vụ cháy xảy ra tại thành phố Weihai của tỉnh Sơn Đông khi chiếc xe chạy vào đường hầm thì thình lình phát hỏa.

Lúc đó chiếc xe đang chở các em đi học mẫu giáo ở trường Zhongshi International School ở Weihai. Tuổi trung bình của các em là từ 3 đến 7 tuổi. Tân Hoa Xã cho hay người tài xế đã tức giận vì tiền làm thêm ca ngoài giờ, nhất là làm đêm của anh ta đã bị cắt giảm, nên rắp tâm trả thù.

Hung thủ và một giáo viên cũng tử nạn trong hỏa hoạn. Cảnh sát điều tra cho hay biến cố phát hỏa do chập điện hay tai nạn giao thông đã bị loại trừ, sau khi cảnh sát điều tra tìm thấy một bật lửa và dấu vết của xăng nơi ghế ngồi của người tài xế.

Putin chỉ trích truyền thông Hoa Kỳ

Tổng Thống Nga Vladimir Putin nhận xét trong lúc trả lời cuộc phỏng vấn của NBC News ở thành phố St. Peterburg là “Nga không hề thu xếp bất cứ dàn xếp nào với chính phủ Mỹ nhằm là giảm bớt các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga.”

Ông nói thái độ chống Nga ở Hoa Kỳ hiện nay giống như thái độ bài Do Thái của chính nước Mỹ vậy. Ông nói Nga không có tấn công tin tặc trên cấp độ quốc gia và cũng không nhắm vào đảng Dân Chủ lẫn chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton trong năm 2016.

Ông Putin chối tất cả những gì liên quan đến Nga trong tình hình căng thẳng chính trị hiện nay ở Mỹ.

Ông Putin kết án các gián điệp Hoa Kỳ là “quá hệ thống và khá nhẫn tâm khi cứ tìm cách chen vào nội bộ của Nga.” Ông cũng bác bỏ hoàn toàn việc Đại Sứ người Nga là ông Sergey Kislyak tiếp xúc với Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions trước đây. Ông Putin mô tả công việc của ông Kislyak là “bình thường mà thôi.”

Thế giới cam kết thực thi Thỏa Ước Khí Hậu Paris

Quyết định của Tổng Thống Donald Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp Ước Khí Hậu Paris 2015 đã gặp phản ứng mạnh từ khắp thế giới hôm thứ Sáu. Chỉ có Tổng Thống Nga Putin là cho biết “ông sẽ không đánh giá ông Trump gì cả về quyết định này.” Còn Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron thì kêu gọi “thế giới đoàn kết làm cho Trái Đất này vĩ đại trở lại,” một lời bóng gió vào cái slogan quen thuộc của ông Trump khi tranh cử.

Thủ Tướng Đức Angela Merkel tuyên bố với các ký giả là quyết định của Tổng Thống Trump hết sức đáng tiếc, nhưng nó sẽ không “làm nhụt chí những ai có trách nhiệm bảo vệ Trái Đất.” Thủ Tướng Lý Khắc Cường của Trung Quốc đến Brussels hội đàm với hai Chủ Tịch Donald Tusk và Jean-Claude Juncker của khối EU cũng phát biểu tương tự.

Hoa Xuân Ánh, phát ngôn nhân bộ Ngoại Giao Trung Quốc nói, “Chúng tôi đã sẵn sàng lãnh đạo toàn cầu trong chiến cuộc chiến chống lại thay đổi khí hậu rồi.”

Ông Donald Juncker tuyên bố với các đại diện doanh nghiệp Châu Âu là “chúng tôi tin tưởng Thỏa ước Khí hậu Paris sẽ được thi hành một cách đầy đủ.”

A Phú Hãn: Cảnh sát bắn chết 5 người

Một cuộc biểu tình ở thủ đô Kabul của Afghanistan hôm thứ Sáu để yêu cầu chính phủ từ chức sau vụ đánh bom làm 90 người chết, đã trở thành đẫm máu khi cảnh sát bắn vào đám đông làm ít nhất 5 người thiệt mạng, trong số này có một người là con trai của một chính trị gia hàng đầu của Afghanistan.

Có tin khác là 7 người đã thiệt mạng vì sự đàn áp khốc liệt của cảnh sát chống bạo động. Hơn 1,000 người tham gia cuộc biểu tình phản đối tình trạng an ninh lỏng lẻo sau khi một xe tải lớn cài bom nổ giết chết 90 người và làm bị thương nhiều trăm người khác hôm thứ Tư.

Đa số thương vong trong vụ nổ bom khủng khiếp là dân chúng, kể cả nhiều phụ nữ và trẻ em. Có 11 nhà thầu người Mỹ cũng bị thương, theo tin từ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho hay. Niloofar Nilgoon, một người biểu tình, cho Reuters hay, “Thế giới phải gây áp lực bắt lãnh đạo Afghanistan phải từ nhiệm, họ là những kẻ không có khả năng gì cả.”

Bệnh tiêu chảy ở trẻ con giảm 1/3

Các nhà khoa học loan báo là con số tử vong vì tiêu chảy ở trẻ em trên thế giới đã giảm 1/3 từ năm 2005 đến năm 2015, phần lớn là ở hai quốc gia Nigeria và Ấn Độ. Bản báo cáo có tên Global Burden of Disease, cho hay có đến 42% số tử vong trên toàn thế giới về tiêu chảy ở trẻ em là xảy ra ở hai quốc gia nói trên.

Lý do quan trọng hàng đầu của việc giảm số nạn nhân là do người dân tiếp cận với nguồn nước uống sạch hơn và các loại thuốc chủng ngừa bệnh tiêu chảy có hiệu quả hơn. Nhưng số liệu trên đây vẫn chưa vững vàng vì dữ liệu từ vùng sa mạc Sahara của châu Phi lại không có cho giới khoa học.

Tiêu chảy còn là nguyên nhân gián tiếp khiến sồ tử vong của hai bệnh sưng phổi và sởi không giảm. Trên thế giới vào năm 2015 có 957.5 triệu ca bệnh về tiêu chảy của trẻ em, trong số 2.39 tỉ người từng bị bệnh này hành hạ. Số tử vong toàn cầu trong năm đó là 1.3 triệu người, bao gồm 490,000 trẻ em.

Trung Quốc hứa sẽ thúc ép Bắc Hàn

Trung Quốc là đồng minh duy nhất của Bắc Hàn ở Châu Á, nhưng dạo gần đây, Bắc Kinh luôn bày tỏ thái độ không đồng ý với các việc làm khiêu khích thế giới của Bình Nhưỡng. Thủ Tướng Lý Khắc Cường hôm thứ Sáu tuyên bố như thế nhân chuyến công tác của ông ta ở Châu Âu.

Trong một cuộc họp báo, tiếp theo việc ông được lãnh đạo khối EU tiếp đón, ông Lý nói, “Chúng tôi cương quyết ủng hộ việc phi nguyên tử hóa bán đảo Triều Tiên và chống lại mọi vụ thử bom nguyên tử và phóng hỏa tiễn liên tiếp của Bắc Hàn. Trung Quốc luôn thực thi triệt để các nghị quyết của Hội Đồng Bảo An của Liên Hiệp Quốc, nếu như Hội Đồng Bảo An có thêm các nghị quyết trừng phạt mới nhắm vào Bắc Hàn, Trung Quốc sẽ triệt đổ tuân theo.”

Hiện nay Liên Hiệp Quốc đang xem xét đề nghị của Hoa Kỳ và Trung Quốc nhằm đưa thêm tên của nhiều công ty và cá nhân có làm ăn buôn bán với Bắc Hàn, sau khi Bình Nhưỡng liên tiếp phóng thử nhiều hỏa tiễn đủ loại, gây căng thẳng cùng cực trong khu vực.