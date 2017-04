AirAsia bước vào VN qua Gumin của Kiên

SÀI GÒN – Hãng hàng không AirAsia của tỷ phú người Mã Lai Á Tony Fernandes đang có kế hoạch mở hãng bay tại Việt Nam thông qua liên doanh với doanh nghiệp trong nước, theo tin của Bloomber.Số liệu thống kê cho thấy khối lượng hành khách đi lại bằng máy bay ở Việt Nam tăng trưởng với tốc độ 28%, gấp ba lần các nước trong khu vực. Đây cũng đồng thời là thị trường lớn thứ 5 trong khu vực với khối lượng khách tăng gấp đôi kể từ năm 2013 đến nay nhờ nhóm dân số có thu nhập trung bình chiếm 25% tổng số dân tính đến năm 2010.Mặt khác, lượng khách nội địa ở Việt Nam mới vào khoảng 10 triệu lượt/năm. Tức là có đến tận gần 90% dân số chưa tiếp cận được với dịch vụ hàng không mà nguyên nhân chủ yếu là do giá cao hơn mức thu nhập, dư địa về hàng không giá rẻ ở thị trường Việt Nam còn rất lớn. Đây là lý do quan trọng khiến AirAsia sau nhiều lần tìm cơ hội quyết định thành lập liên doanh với công ty Gumin do ông Trần Trọng Kiên đại diện theo pháp luật.Tuy nhiên, ngay khi dự định này được công bố, AirAsia gặp ngay đề nghị “áp dụng vé máy bay giá sàn" của Jetstar Pacific và Vietnam Airlines.Trước đó, ngày 17/3, Vụ Vận Tải thuộc Bộ Giao Thông Vận Tải đã tổ chức họp lấy ý kiến các hãng hàng không về khung giá dịch vụ vận chuyển hàng không hạng vé phổ thông trên các đường bay nội địa. Khi góp ý cả Vietnam Airlines và Jetstar Pacific đều đề nghị áp đặt giá sàn với một số tuyến bay phổ thông nội địa với lập luận chống bán phá giá khi một số hãng hàng không liên tục giảm giá vé, có khi bán thấp hơn giá thành, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của ngành.Trong khi đó, phía Vietjet (hãng hàng không giá rẻ kiểu AirAsia) lại tán thành chủ trương nâng mức giá trần hoặc bỏ quy định giá trần nhưng không quy định giá sàn vì việc áp giá sàn là đi ngược lại Luật Cạnh tranh năm 2014 cũng như triệt tiêu cơ hội cạnh tranh của các hãng, làm méo mó thị trường.Trên thực tế, vũ khí lớn nhất của AirAsia hay các hãng giá rẻ như Vietjet là việc bán một số vé máy bay với giá 0 đồng hoặc siêu thấp. Họ không bán vé dưới giá thành mà thực chất chỉ là cách định giá khác nhau nhưng có một số vé được bán với giá siêu rẻ. Bằng chứng rõ nhất là Vietjet vẫn lời gần $108 triệu Mỹ kim sau thuế năm 2016 dù nổi tiếng với việc bán vé máy bay giá 0 đồng.Hiện tại, Bộ GTVT mới nhận góp ý của các hãng về khung giá vé máy bay và chưa có kết luận cuối cùng. Tuy nhiên, nếu đề nghị về giá sàn vé máy bay được thực hiện, đường vào Việt Nam của AirAsia sẽ vô cùng khó khăn, vì hãng này nổi tiếng nhất nhờ vận hành tốt và đưa mức giá siêu rẻ với cơn mưa khuyến mại vé máy bay giá 0 đồng..Theo tuyên bố của phía AirAsia, liên doanh mới có thể sẽ chính thức cất cánh vào đầu năm tới. Phía công ty Gumin của Trần Trọng Kiên sẽ nắm 70% liên doanh mới và phần còn lại là của AirAsia.Brendan Sobie, một chuyên gia phân tích tới từ Singapore, nhận xét, “Airasia vào Việt Nam khá muộn và hậu quả là họ sẽ phải đối mặt với những thách thức vô cùng to lớn. Thị trường hiện đã có sự xuất hiện của hai hãng hàng không giá rẻ gồm Vietjet và Jetstar Pacific. Tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại trong những năm tới khi thị trường bắt đầu ổn định hơn.”Về Trần Trọng Kiên, doanh gia khá kín tiếng này hoạt động trong lãnh vực khách sạn - du lịch ở Việt Nam, ông ta là chủ công ty Thiên Minh cũng như Gumin.Trần Trọng Kiên từng học 6 năm tại Trường Đại Học Y Hà Nội, từ 1989-1994, tuy nhiên ngay khi ra trường, ông Kiên không theo nghiệp y khoa mà lại bước chân vào ngành du lịch.Giải thích về việc rời bỏ nghề bác sĩ để đi theo con đường du lịch, ông Kiên cho biết, “Tôi sinh ra trong một gia đình tương đối khó khăn về tài chính tại Việt Nam, tôi không muốn chứng kiến gia đình tôi, đặc biệt là những đứa con tôi cũng phải lớn lên trong sự thiếu thốn. Đó chính là lý do tôi bỏ lại tấm bằng bác sĩ để đến với kinh doanh.”Với số vốn vỏn vẹn có $2,000 My 8kim, ông Kiên thành lập Buffalo Tours vào năm 1994. Với sự giúp đỡ của vài người bạn, những ngày đầu, tài sản công ty không có gì ngoài một cái bàn làm việc và một chiếc điện thoại.Buffalo Tours có sự khác biệt rất lớn so với các công ty du lịch trong nước, từ cách bài trí đến phong cách phục vụ chuyên nghiệp. bởi sau một thời gian ổn định sản phẩm, công ty đã có định hướng rất cụ thể về đối tượng khách hàng: Người nước ngoài có khả năng chi trả cao.Năm 2004, Thiên Minh quyết định đa dạng hóa loại hình kinh doanh, bắt đầu tham gia vào các họat động kinh doanh khách sạn bằng việc mua lại cổ phần của Khách Sạn Festival Huế.Năm 2005, Công ty hợp tác với Intrepid Travel Pty Ltd – một công ty điều hành tour du lịch hàng đầu của Úc để thành lập công ty du Lịch Intrepid Indochina (nay là Intrepid Vietnam) nhằm mở rộng hơn nữa các họat động du lịch tại khu vực Đông Nam Á cũng như tại các thị trường du lịch khác ở Châu Á.Trong vòng 10 năm trở lại đây, tên Thiên Minh được nhắc tới nhiều hơn khi tham gia vào các thương vụ mua bán sáp nhập lớn trong lãnh vực du lịch, khách sạn.Năm 2011, Thiên Minh bắt đầu lấn sang hàng không, khi cùng một đơn vị khác trong ngành lữ hành thành lập công ty cổ phần hàng không Hải Âu, cung cấp dịch vụ du lịch bằng thủy phi cơ, bay dịch vụ (Air taxi). Hiện Thiên Minh là cổ đông đa số của Hải Âu sau thương vụ mua lại 89% cổ phần công ty này năm 2013.