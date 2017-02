Alaves thắng Celta De Vigo để vào chung kết Copa Del Rey

Hai fans người xứ Basque của đội Alaves trong trận bán kết Copa Del Rey với Celta De Vigo ngày 8 tháng 2.



Bàn thắng của trung vệ Edgar Mendez đội Alaves vào cuối trận bán kết Copa Del Rey với Celta De Vigo ngày 8 tháng 2.

Thủ môn Sergio của Celta De Vigo đỡ cú sút của tiền đạo áo xanh sọc trắng Deyverson đội Alaves trong trận bán kết Copa Del Rey ngày 8 tháng 2 ở sân Mendizorrotza.

Manuel Garcia Sanchez của đội Alaves với cú đánh đầu trong trận bán kết Copa Del Rey với Celta De Vigo ngày 8 tháng 2.

Bài THANH NGUYỄN

Trong năm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu thì chỉ có mỗi bên Anh là thiên hạ ở những châu khác mới dễ biết đến tên tuổi của một loạt những đội như Chelsea, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham, Liverpool ..., thậm chí cả một đội mùa bóng 2015-16 từ đâu dưới miệt cuối bảng thừa cơ những đội danh tiếng lủng củng nội bộ mà bỗng chốc leo lên đầu bảng, đoạt chức vô địch của Premier League. Dó là đội Leicester!

Bên Pháp, các đội Nice, Marseille, Rennes v.v. có giỏi cỡ nào đi nữa thì thiên hạ những châu khác vẫn thường quen thuộc với tên hai đội Paris Saint Germains và Monaco.

Bên Đức, nhắc đến đội Leipzig hay Hertha Berlin thì có thể lắm người ngơ ngác vì chỉ quen với những tên tuổi như Bayern Munich, Borussia Dortmund.

Bên Ý thì Juventus, Roma, Napoli, Inter Milan, AC Milan vẫn là "những chỗ quen biết" đối với gới ghiền bóng đá quốc tế ngoài châu Âu.

Xuống đến Tây Ban Nha thì bốn đội quen thuộc nhất không ngoài Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid và Sevilla. Bởi có giải gì thuộc loại lớn ở Âu châu trong khuôn khổ UEFA là y như rằng sẽ có một hay hai trong số bốn đội này đoạt giải. Đương kim vô địch giải UEFA Champions League là Real Madrid. Đương kim vô địch UEFA Europa League là Sevilla. Mà không phải chỉ có trong mùa bóng vừa rồi thì hai đội này mới là vô địch!

Bởi thế mà mỗi năm, khi có cái giải nội bộ lớn nhất bên Tây Ban Nha, họ gọi đấy là "Supercopa De Espana", "Siêu Cúp của Tây Ban Nha", mang tên "Copa Del Rey", cúp của nhà vua, thì thiên hạ ngoài Âu châu thường vẫn ngỡ ngàng khi thấy từ 83 đội của nhóm câu lạc bộ bóng đá hạng nhất, hạng nhì, hạng ba v.v.. tranh giải, mà vào đến tứ kết chẳng hạn, tự dưng một anh "cao cấp" cỡ như Real Madrid khi không bị một đội "tên tuổi chẳng mấy quen thuộc" nó đá bại! "Không mấy quen thuộc" như vừa nêu tất nhiên vẫn là đối với dân ngoài nước Tây Ban Nha.

Chẳng hạn như vừa mới đây, anh hiện đứng đầu La Liga là Real Madrid đã bị Celta De Vigo nó đá loại ra khỏi tứ kết với tỷ số gộp là 4-3 cho cả hai lượt đấu "đi" và "về"!

Celta De Vigo? Nó hiện đứng hạng 10 trong La Liga. Mấy hôm gần đây nó được trong và ngoài nước nhắc đến vì trận giông bão ở vùng Galicia của nó, khiến Real Madrid hậm hực vì trận với Celta hôn Chủ Nhậ bị gác lại do giông bão giật sập một phần mái che khán đài Balaidos.

Dân ngoài Tây Ban Nha thì ít để ý đến đội Celta, nhưng dân Tây Ban Nha thì vẫn không quên những trận nó gây khó khăn hoặc thắng ngay cả cỡ như Barcelona!

Vậy thì thứ Tư 8/2, Celta đấu "lượt đi" với Deportivo Alaves ở sân Mendizorrotza của đội này nơi xứ Basque. Trên bản đồ TBN, Celta đóng đô ở xứ Galicia bên góc trái Tây-Bắc trên cùng, nhìn ra biển, còn xứ Basque của đội Alaves thì nằm bên góc phải Đông Bắc trên cùng, nhìn ra biển ngay góc tiếp giáp với Pháp ở rặng núi Pyrénées.

Celta đã không mấy quen thuộc với dân ngoài TBN thì chớ, mà còn Alaves thì nó là đội nào vậy ?

Nó là cái đội nổi tiếng hồi đầu mùa bóng này đã từng đá bại Barcelona! Nó hiện đứng hạng 12 trong La Liga. Mùa bóng năm trước nữa thì nó thuộc nhóm câu lạc bộ bóng đá Segunda Division, tức hạng nhì, dưới nhóm La Liga, nhưng nhờ đến cuối mùa đứng đầu bảng cho nên được cất nhắc lên nhóm La Liga. Lên một cái, là nó khai trương bằng mấy trận khiến đám La Liga xính vính, trong đó có Barcelona! Thế rồi bây giờ đang già nửa mùa bóng 2016-17 thì nó đứng hạng 12, và trong 83 đội tham gia giải Copa Del Rey nếu như nó lọt vào được bán kết với Celta De Vigo thì cả hai hẳn cũng phải có thế nào đấy mới lọt được đến đây!

Giải "Copa Del Rey" có từ năm 1903. Lịch sử TBN từ đó đến nay đã qua nhiều thăng trầm từ cuộc nội chiến đẫm máu thời thập niên 1930 giữa hai phe Cộng Hòa và phe Quốc Gia của Tướng Franco, dẫn đến thời kỳ độc tài của Franco, cho đến năm 1975, sau khi Franco chết, đất nước được đặt dưới quyền quốc trưởng là vua Juan Carlos theo như luật thời Franco đã quy định! Với hiến Pháp được tu chỉnh năm 1978, TBN theo chế độ dân chủ dưới dạng quân chủ lập hiến. Từ những bước thăng trầm lịch sử đó mà từng có thời cái cúp bắt đầu từ truyền thống "Cúp của nhà Vua" ( Alfonso XIII ) thì lại mang tên "Cúp của Nguyên Soái", tức mang danh nghĩa Tướng Franco. Đối với bóng đá TBN thì "Copa Del Rey" là một giải hết sức quan trọng!

Trong trận bán kết "lượt đi" của Alaves ngày 2/2 bên sân Balaidos của Celta khi chưa có mưa giông gì hết thì đám gà gần chuồng Celta hạng 10 vẫn không làm gì đượng hạng 12 Alaves cho nên đôi bên hòa nhau 0-0. Việc gì thì cũng có lý do của nó cả! Trong đá banh, đá giỏi là một chuyện, còn thủ môn mà không giỏi thì cũng như không. Mà cả thủ môn Sergio của Celta lẫn thủ môn Pacheco của Alaves đểu tài ba ngang ngửa với nhau; chứ còn bằng không thì đã không có chuyện tỷ số 0-0 ở "lượt đi" của Alaves và tỷ số 1-0 ở "lượt về" hôm nay! Sau trận ngày 2/2 thì Alaves có mối lo là mình đi đấu ở sân người mà hòa 0-0 thì đến khi "bọn chúng" kéo qua sân mình để đấu lượt 2, chẳng may mà 'bọn chúng" thắng 1 bàn thì mình phải gỡ đến 2 bàn, vì bàn thắng kia thuộc loại "away goal", bàn thắng ở sân người!

Và trận lượt 2 này cũng lại là một sự giằng co qua lại chả khác gì trận lượt 1! Suốt hiệp 1 và già 35 phút của hiệp 2, bên nào cũng nhiều phen có cơ hội ghi bàn thắng, nhưng vì mức độ căng thẳng nơi tình thần các cầu thủ ở lượt cuối của vòng bán kết cho nên đôi bên chẳng bên nào ghi được bàn thắng. Không vì cầu thủ sút lệch hướng khung thành thì cũng lại là công của thủ môn đôi bên.

Cho đến phút thứ 81 thì banh đang ở trên phần đất Celta bỗng dội ngược trở về phần đất

Alaves, rồi từ đấy nó lại được chuyền từ khoảng giữa sân về hướng cấm địa Celta. Tiền đạo Deyverson của Alaves đón được banh, đánh đầu sâu vào hướng cấm địa địch. Trung vệ Edgar Mendez vừa được huấn luyện viên Mauricio Pellegrini cho ra sân được ít phút để thay thế một đồng đội khác, đón được banh thì luồn lách giữa đám cầu thủ Celta trong cấm địa bên cánh trái. Thủ môn Sergio của Celta chạy bay ra để cản banh nhưng Mendez kịp thời sút chéo vào góc phải khung thành!

Cả bốn mặt phán đài với không dưới 19.000 người lập tức rền vang tiếng reo hò chiến thắng của đám fans Alaves đi theo đội nhà và tiếng la hoặc "ồ" "à" thất thanh của đám fans đội Celta , tuy ai nấy đều biết là với 10 phút còn lại phe Celta chỉ cần sút lọt lưới 1 bàn là thắng chứ không phải hòa vì là bàn thắng ở sân người!

Trọng tài cho thêm đến 6 phút phụ trội. Phe Celta dồn sức tấn công, chính vì vậy mà hậu phương đành phải bỏ trống. Phút thứ 95, cầu thủ Camarasa của Alaves một mình một banh chạy bay về hướng khung thành Celta. Không ai phòng vệ ngoài thủ môn Sergio từ khung thành chạy vội ra. Cậu Camarasa thay vì luồn lách thêm tí nữa để né Sergio thì lại cứ thế sút thành thử trúng ngay người Sergio, văng qua bên bìa sân bên trái. Trọng tài có lẽ cũng đã phờ phạc vì trận đấu gay go cho nên cho ngay còi vào mồm, thổi gấp hồi còi kết thúc trận đấu!

Mãi đến tháng Năm thì Alaves mới đấu chung kết với Barcelona. Cần một sân 'trung lập" cho nên Barcelona cứ một mực đòi cho bằng được sân Bernabeu của Real Madrid. Real Madrid vốn đã mất mặt vì bị Celta loại ở tứ kết cho nên không uốn bẽ mặt thêm, bèn lấy cớ là sân đấu của mình sắp được tu bổ cho nên "Các anh muốn chung kết với nhau thì nên tìm sân khác mà đấu"! Chưa biết hiệp hội bóng đá Tây Ban Nha tính sao. Chỉ biết là trận bán kết vừa rồi giữa Barcelona với Atletico Madrid thì Sergio Busquets và Suarez của Barceloan bị cái thẻ đỏ, tức là chung kết sẽ không được đấu. Hai tay đó, trung vệ và tiền đạo, đều thuộc hàng then chốt của Barcelona cho nên đội này se có cái để lo! Mối lo khác là không thể ỷ mình thuộc hàng cao cấp sẽ chung kết với hàng "trung cấp" là Alaves. Vì đầu mùa đã từng bị nó đá bại! Và trái banh trên sân hình như rất "kỵ" tay thủ môn Pacheco của phe Alaves, cho dù sẽ do Messi, Neymar hay một ai khác của Barcelona sút! Toàn là những cái để Barcelona phải lo! Riêng Alaves chỉ cần có mặt ở chung kết Copa Del Rey thì cũng kể như đã là vinh qang chán!