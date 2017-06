Aldi đầu tư $3.4 tỷ, tham gia cuộc chiến mở siêu thị tại Mỹ

Bên trong một siêu thị Aldi. Hàng hóa được chất như trong nhà kho, tiết kiệm tiền thuê nhân viên và giúp giá bán được giảm thấp. (Aldi)ESSEN, Đức - Công ty Aldi đang thực hiện một kế hoạch để trở thành hệ thống siêu thị lớn hàng thứ ba ở Mỹ, tính theo số lượng cửa hàng, trong vòng bốn năm sắp tới.Chuỗi cửa hàng giảm giá này đang đầu tư $3.4 tỷ để mở rộng số lượng ra tới mức 2,500 cửa hàng, tăng từ 1,600 cửa hàng đang có hiện nay, theo công ty cho biết hôm thứ hai.Tại Quận Cam, Aldi hiện đang có ít nhất hai cửa tiệm tại Fountain Valley và Garden Grove. Tiệm ở Garden Grove chỉ mới khai trương vào đầu tháng Sáu này. Còn tiệm ở Fountain Valley thì đã mở từ năm ngoái. Cũng trong năm 2016, Aldi đã mở hàng loạt tám tiệm tại Nam California.Kế hoạch khuếch trương quyết liệt này sẽ giúp cho Aldi trở thành hệ thống siêu thị lớn thứ ba, đứng sau Walmart và Kroger.Ông Jason Hart, tổng giám đốc của Aldi US, nói hôm thứ Hai, “Chúng tôi đã đi tiên phong trong trong việc mở một kiểu mẫu tạp hóa, được xây dựng xung quanh giá trị, sự tiện lợi, phẩm chất và sự lựa chọn. Hiện nay Aldi là một trong những công ty bán lẻ được yêu thích và phát triển nhanh nhất của nước Mỹ. Chúng tôi đang đem lại cho các khách hàng những thứ họ muốn. Đó đó là nông sản có tính cách hữu cơ hơn, thịt không có thuốc trụ sinh, và những cách lựa chọn lành mạnh hơn, trên khắp cửa hàng. Tất cả đều được bán với giá không có nơi nào sánh bằng, ở mức 50% thấp hơn so với các cửa hàng tạp hóa truyền thống.”Trước đó trong năm nay, Aldi cũng cho biết rằng họ sẽ đầu tư $1.6 tỷ, để chỉnh trang 1,300 cửa tiệm hiện có, với một thiết kế mới có hệ thống chiếu sáng dịu nhẹ hơn so với những cửa hàng cũ hơn của họ, cũng như một khu rộng hơn dành cho các thứ nông sản tươi, những lối đi rộng hơn, và những màn hình điện tử trên tường.”Chuỗi cửa hàng tạp hóa do người Đức làm chủ đã cho ra mắt thiết kế mới ấy trong tháng Mười, tại một cửa hàng ở Richmond, Virginia, và trông giống hệt như chuỗi cửa hàng mới và bán rẻ tiền hơn của Whole Foods, được gọi là 365 bởi Whole Foods.