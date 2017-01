(VienDongDaily.Com - 30/12/2016)

Ông Guy Deutscher, cha em, là một nhà ngôn ngữ học nổi tiếng quốc tế, và một người thổi sáo không chuyên nghiệp. Còn bà Janie mẹ em là một học giả đàn organ tại Oxford.

Cô bé Alma Deutscher chụp hình trong tháng Mười, 2016 tại Vienna, nơi mà vở kịch opera đầu tiên của Alma được diễn từ ngày thứ Năm tuần này. (Joe Klamar/ Getty Images)

VIENNA - Alma Deutscher, một cô bé người Anh mới có 11 tuổi, đã sáng tác một vở kịch opera, và vở kịch này vừa được cho ra mắt thế giới tại Vienna, nước Áo vào ngày 29 tháng 12, 2016.



Nghệ sĩ nhí chơi đàn violon và piano này đã viết tác phẩm Cinderella (Cô bé Lọ Lem) lúc mới 10 tuổi.

Trọn vở opera này được đặt trong một hý viện opera do bà mẹ kế độc ác của Cinderella điều hành.

Alma chơi nhạc bằng đàn piano cho buổi trình diễn đầu tiên, mà cô bé nói là phải mất một thời gian dài mới được hoàn thành.



Alma nói hôm thứ Năm, “Thật là thú vị, bởi vì công việc của em, sáng tác vở này, rồi phối khí cho nó, và sau đó làm việc với các ca sĩ, cuối cùng làm việc với dàn nhạc và nhạc trưởng, bây giờ thực sự tất cả ráp lại với nhau và rất sinh động.”



Sinh ra ở nước Anh với mẹ người Anh và cha là người Israel, Alma bắt đầu soạn nhạc từ khi còn rất nhỏ.

Có thể nói Alma là một thần đồng. Nỗ lực soạn nhạc đầu tiên của Alma là vào lúc bốn tuổi, khi em bắt đầu viết một vở opera về một tên cướp biển được gọi là Don Alonzo.



Cô bé sáng tác vở opera đầu tiên, The Sweeper of Dreams (Người Quét Những Giấc Mơ), lúc lên bảy tuổi, và đã đạt được sự công nhận quốc gia khi vở opera ấy suýt bỏ lỡ một chỗ, trong vòng chung kết của một cuộc thi dành cho người lớn, do Hý Viện Quốc Gia Nước Anh tổ chức.



Alma Deutscher bắt đầu viết nhạc kịch từ khi mới có 5 tuổi. Tuồng Cinderella được em viết xong vào năm 10 tuổi. (Joe Klamar/ Getty Images)





Cô giải thích với chương trình truyền hình Today Show của Mỹ rằng những khoảnh khắc của cảm hứng thường đến với rm khi cầm sợi dây để nhảy.



Cô bé nói, “Điều buồn cười là khi tìm cách có được những giai điệu đẹp, mà điều đó thường không bao giờ đến, và tâm trí em cứ trở nên trống rỗng. Nhưng khi em đang nghỉ ngơi, hoặc thậm chí nằm trên giường, hoặc chơi nhảy dây, thì giai điệu tuôn vào trong tâm trí em. Chẳng hạn, cách đây mấy hôm, khi đã lên giường nghỉ ngơi vào lức giữa đêm, em bỗng nhận được những giai điệu đẹp này.”



Alma thể chọn các nốt nhạc trên một cây đàn piano lúc mới hai tuổi. Đến năm lên ba tuổi, cha mẹ cho em cây đàn violon đầu tiên.



Ông Guy Deutscher, cha em, là một nhà ngôn ngữ học nổi tiếng quốc tế, và một người thổi sáo không chuyên nghiệp. Còn bà Janie mẹ em là một học giả đàn organ tại Oxford.



Cặp vợ chồng nhận ra tài năng phi thường của đứa con gái còn nhỏ. Họ liền dời nhà tới Surrey, để được gần gũi hơn với Trường Menuhin Yehudi ở Cobham, nơi Alma học chơi piano và violin.



Việc so sánh với Mozart là không thể nào tránh khỏi. Wolfgang Amadeus Mozart, có lẽ là thần đồng nổi tiếng nhất thế giới, đã bắt đầu sáng tác lúc năm tuổi, và cũng được 11 tuổi khi ông viết vở opera đầu tiên của ông.Nhưng Alma Deutscher nói rằng em không muốn coi như là một Mozart của thời nay. “Em rất thích Mozart. Ông ấy có thể là nhà soạn nhạc mà em ưa thích nhất, nhưng em thực sự không thích người gọi em là Cô Mozart Bé Nhỏ, vì em không thích bị gọi là 'bé nhỏ', em rất lớn. Và điều thứ hai , nếu em chỉ viết tất cả những gì Mozart đã viết, đó sẽ lại là điều gây nhàm chán. Em muốn là Alma, chứ không phải là Mozart.

”

Hai buổi trình diễn đầu tiên của Cindarella của Alma Deutscher đều bán sạch vé. Vở opera này sẽ được tiếp tục trình diễn ở phòng hòa nhạc Casino Baumgarten của Vienna trong những ngày đầu năm 2017.