Ám cảnh câu nói của cô gái mắc ung thư di căn và 7 lần vượt cạn không thành

Nỗi đau 7 lần vượt cạn trong bệnh viện

Về xóm Trường Chinh, thôn Lạc Dục, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương), chúng tôi được nghe câu chuyện buồn rơi nước mắt về chị Ngô Thị Hiền (SN1989) mắc căn bệnh máu loãng và ung thư vú di căn lên não khiến chị bị liệt một bên chân đang gắng gượng giành giật sự sống từng ngày.

Trong căn nhà lạnh lẽo chớm đông, chị Hiền thu mình hướng ánh mắt về phía xa xăm ngấn lệ. Có lẽ lúc này chị đang cầu mong có phép màu đến với bản thân để mình được sống những ngày bên bố mẹ, người thân. Nhưng sự khốn khó về kinh tế như cánh cửa khép hờ với cuộc đời bất hạnh của người phụ nữ chưa một lần được làm mẹ.

“Không hiểu sao cuộc đời em như một trò đùa, cứ lần nào chuẩn bị đến ngày sinh nở thì lại mất cháu. Trong khi, bản thân tốn kém tiền bạc chạy chữa khắp nơi mà 10 năm qua ông trời vẫn không thương em…”, chị Hiền chia sẻ.

Là con gái lớn trong gia đình, khi học hết THCS chị đi làm cho một công ty trong huyện Tứ Kỳ, cũng từ đây chị Hiền gặp và kết hôn với người chồng hơn 5 tuổi cùng huyện làm nghề lái xe. Lấy nhau được 10 năm thì 7 lần chị có em bé, tuy nhiên lần sinh nở nào cũng không thành và chính lần sinh cuối cùng tháng 6/2016 như một định mệnh khi bác sĩ phát hiện ra căn bệnh khiến chị không thể giữ được thai nhi.

Chị kể, khi biết bản thân mang bầu khó giữ, cho nên từ lúc có thai chị cùng người thân lên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nằm điều trị cho đến ngày sinh. Nhưng khi thai nhi được vài tháng thì lại không giữ được, có những lần đến tháng thứ 8 vẫn không sinh hạ được khiến chị cùng gia đình đau xót.

“Mỗi lần mang thai là mỗi lần thêm niềm vui, đó cũng là nỗi đớn đau khi lần nào cũng vậy, 7 lần mất con khiến tôi như sụp đổ mà nguyên nhân sâu xa thì không hay. Sau khi lần vượt cạn thứ 7 không thành, tôi được phát hiện mắc căn bệnh máu loãng, đây cũng chính là nguyên nhân khiến tôi không giữ được con”, chị Hiền đau xót.

Hai tháng sau ngày nhận tin dữ, chị Hiền thấy ngực phải của mình chai cứng nhưng không có hiện tượng đau. Khi đi khám tại Bệnh viện K Hà Nội, bác sĩ kết luận chị mắc căn bệnh u thư vú di căn.

Nỗi đau về bệnh tật đã dày vò thể xác và nỗi khổ khi không có được mụn con càng khiến chị Hiền như sống trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, nỗi đau ấy chưa nguôi ngoai khi vào mồng 2 Tết năm 2017, người chồng 10 năm chung sống đã đưa chị về nhà đẻ và bỏ mặc chị ở lại không nói lời nào.

Đến tháng 3 cùng năm, chồng chị làm đơn li hôn và chị chấp nhận không lời ca thán phàn nàn. Ngày chị ký vào đơn li hôn cũng là lúc chị đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tứ Kỳ và việc này được Tòa án huyện giải quyết ngay sau đó không lâu.

“Anh ơi! em muốn sống…”

Hướng ánh mắt đau xót nhìn người con gái bệnh trọng và giành giật sự sống trong niềm tuyệt vọng, bà Phạm Thị Tuyết (SN 1970, mẹ đẻ) chỉ biết động viên, an ủi và gom góp được ít tiền nào, vợ chồng bà lại khăn gói đưa con lên bệnh viện để xạ trị, nhưng khoảng 3 tháng nay do sức khỏe yếu nên không thể làm được trong khi gia đình kiệt quệ về kinh phí.

Bà Tuyết nghẹn ngào: “Lúc biết tin con gái mắc phải 2 căn bệnh tôi như chết lặng, đêm nào cũng khóc vì thương con mà không có cách nào cứu chữa. Nhiều lúc chỉ biết gạt nỗi đau để động viên con, mong con không nghĩ quẩn. Nếu như, ông trời thương cho con gái tôi mụn con thì giờ đã khác…”.

Từ khi phát hiện ra căn bệnh ung thư vú đến nay, bên ngực phải của chị Hiền bị mưng mủ và lở loét, không những vậy bệnh này còn di căn lên não khiến chị không còn nhanh nhẹn, giọng nói yếu ớt, mệt mỏi và chân trái bị liệt khiến chị cả ngày chỉ nằm 1 chỗ.

Thương con bị bệnh, vợ chồng bà Tuyết bán mọi thứ trong gia đình và mang sổ đỏ đi thế chấp ngân hàng, vay mượn anh em với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng chạy chữa, nhưng tiền mất mà bệnh tình không thuyên giảm khiến vợ chồng bà càng đau lòng hơn.

Tiếp lời vợ, ông Ngô Văn Hòa (SN 1968, bố chị Hiền) thông tin, do con gái bị mắc bệnh máu loãng nên trước khi xạ, trị phải tiến hành truyền máu. Đến nay, số tiền truyền máu lên đến gần 40 triệu đồng và trải qua 5 lần truyền hóa chất, 10 đợt xạ trị. Đến lần thứ 6 thì sức khỏe của con gái quá yếu không thể tiến hành được, đặc biệt số tiền của gia đình lúc này cạn kiệt nên đành cho chị nằm ở nhà.

Gạt những giọt nước mắt, bố chị Hiền nói giọng xót xa: “Ngày nào cũng nhìn thấy con bị bệnh tật hành hạ trong đớn đau vợ chồng tôi như cắt từng khúc ruột, xót xa nhưng biết làm thế nào được khi giờ biết ấy đâu ra tiền để điều trị. Tôi chỉ mong sao có phép màu xảy ra để con tôi được kéo dài sự sống”.

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Đức – Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo cho hay, chị Hiền là trường hợp khó khăn và có số phận éo le. Thông qua Báo Gia đình & Xã hội, địa phương mong sao nhận được nhiều sẻ chia từ những tấm lòng, nhiều mạnh thường quân, các nhà hảo tâm tạo điều kiện giúp đỡ để chị Hiền có thêm động lực chạy chữa bệnh tật và để duy trì sự sống.

“Anh ơi! Em muốn sống, muốn ở bên bố mẹ em và muốn chữa khỏi bệnh…”, câu nói của người phụ nữ 7 lần vượt cạn không thành và đang giành giật sự sống từ căn bệnh tử thần ám ảnh chúng tôi trước lúc chia tay.

Mọi sự giúp đỡ chị Ngô Thị Hiền (MS320) xin gửi về:

1. Chị Ngô Thị Hiền, xóm Trường Chinh, thôn Lạc Dục, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 320

3. Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình “Vòng tay Nhân ái”, Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 320

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email Vanxuangdxh@yahoo.com. Điện thoại: 0981656685.

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 126000032013, Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980, Ngân hàng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, Chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

8. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE – BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

– Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 320